Qué beneficios aporta el entrenamiento funcional de VivaGym

Entrenar en vacaciones se ha convertido en una prioridad para muchas personas que desean invertir su tiempo libre en actividades físicas saludables. Entre la amplia gama de disciplinas deportivas que existen, una de las más demandadas es el entrenamiento funcional por su capacidad para ejercitar múltiples grupos musculares a la vez.

En este sentido, una alternativa de entrenamiento en verano en un ambiente agradable y dinámico es VivaGym. Esta cadena de gimnasios low cost a nivel nacional cuenta con un equipo de monitores especializados en entrenamiento funcional y salas equipadas para la práctica de esta disciplina, que garantizan que sus usuarios puedan alcanzar sus objetivos físicos de forma eficiente.

¿Cuáles son los beneficios del entrenamiento funcional? El entrenamiento funcional se enfoca en mejorar las capacidades del cuerpo para realizar actividades cotidianas y deportes específicos, trabajando todo el cuerpo y no únicamente la musculatura de forma localizada. Para eso se realizan una serie de ejercicios que imitan tareas diarias como caminar, saltar y levantar peso, entre otras, que ayudan a mejorar la función corporal general y a incrementar tanto la fuerza como la resistencia muscular.

A diferencia de los entrenamientos convencionales que están enfocados en trabajar músculos específicos de manera aislada, el entrenamiento funcional agrupa múltiples músculos, haciendo énfasis en el core (músculos abdominales, lumbares, pelvis y glúteos). Con esto se mejora la postura, la estabilidad y el equilibrio del cuerpo para moverse con control y sin lesiones.

Otro beneficio relevante de esta disciplina es que aumenta el metabolismo, lo que la convierte en un aliado fundamental para el control de peso y la pérdida de grasa corporal. Además, optimiza la velocidad durante la actividad deportiva y potencia el rendimiento deportivo de los atletas.

Entrenamiento funcional en VivaGym VivaGym es una franquicia de entrenamiento deportivo que ha destacado en su sector por ofrecer una amplia variedad de zonas equipadas para la práctica de diversas disciplinas deportivas. En particular, su área de entrenamiento funcional ha sido diseñada bajo el concepto Third Opened Studio (TOS) que propone espacios con césped artificial y una estética basada en el atletismo, lo que supone también un entorno más dinámico y atractivo para entrenar. Además, la zona está equipada con cintas TRX, tablas de equilibrio y pesas rusas, entre otros elementos necesarios para la práctica del entrenamiento funcional.

VivaGym cuenta con un horario de apertura flexible, ajustado a cada necesidad, y una app móvil denominada VivaHut con la que los usuarios pueden reservar sus clases, gestionar perfiles y diseñar sus programas de entrenamiento desde cualquier lugar. En definitiva, este servicio hace que entrenar en vacaciones sea una práctica dinámica y accesible.