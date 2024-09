​La miserable realidad frente al matadero de pollos en Sueca

Cada día millones de vidas procedentes de granjas acuden hacinadas al terrible viaje que le lleva hasta su muerte, la muerte que pondrá final a su sufrimiento desde su primer aliento hasta el último por hacer de un ser vivo un negocio.



La semana pasada, activistas de València Animal Save acudieron a las puertas de un matadero de aves en Sueca para rellenar todo el vacío narrativo que la industria cárnica no quiere contar.

Como todos los mataderos, este también está apartadísimo en un polígono industrial dónde prácticamente no pasa nadie, pues todo esto no interesa que se vea.

Lo que grabaron fueron pollos en las mismas condiciones de siempre: hacinamiento en cajas, debilidad, suciedad e incluso heridas, pues en las interminables naves industriales permanecen miles hacinados con un aire irrespirable, sumado al olor a enfermedad y síntomas claros de dolor en las víctimas.

Los pollos llegan enormes debido a la manipulación genética mediante la cual son rápidamente engordados para mandar al apartado y oscuro matadero con unos 40 días de "vida" y muchos de ellos ni siquiera llegan porque agonizan durante días al ser más económico que proporcionarles la atención veterinaria que necesitan.

Las condiciones en las naves industriales son terribles y cualquier persona con empatía o sensibilidad rechazaría si viera la realidad de lo que nos venden como "comida" cuando la realidad es bien distinta y no necesitamos nada que venga de los animales ni derivados.

En un reportaje de Silvia Barquero junto a la periodista Ana Pardo de Vera, se accedió al interior de estas naves mostrando escalofriantes imágenes como bien acabo de describir.

Los pollos son llevados desde las granjas a los mataderos poco antes de llegar a los dos meses de vida, hacinados en camiones en los que sufren golpes, privaciones de comida y agua, estrés, y en muchas ocasiones temperaturas muy altas o bajas.Estos actos están abiertos tanto a personas veganas como no veganas con interés en saber lo que hay detrás de lo que financia, pues el mirar para otro lado no los absuelve de hacer algo a sabiendas que está mal.





"En las vigilias acudimos a las puertas de los mataderos para esperar a los camiones que van llegando con los animales que van a ser sacrificados por su carne documentando con fotografías y vídeos las condiciones en las que llegan siendo necesario visibilizar su causa, mostrar que son alguien con un rostro, alguien que sufre y ser testigos. Otro de los objetivos de las vigilias es ayudar a que las personas no veganas hagan la conexión y decidan dejar a los animales fuera de su menú", declara María Jesús Puertes, coordinadora de València Animal Save.



Por si teníamos poco, el matadero se ríe en la cara del consumidor poniendo el sello de bienestar animal y libre de antibióticos.

¿Bienestar animal tener una vida impuesta de miseria desde su primer aliento hasta el último, no poder desarrollar ninguno de sus comportamientos naturales y ser ejecutados en un lugar apartado donde la sangre chorrea por todo el interior?

Pues no, lógicamente, el bienestar de los animales es incompatible con su uso y explotación que cada persona perpetua sin mirar más allá de lo que compra.



POR LA LIBERACIÓN DE TODAS LAS ESPECIES



Las aves son una de las especies animales más explotadas por el consumo de carne en todo el mundo, encabezado por los animales acuáticos por los cuales se realizó el pasado sábado una performance en el paseo marítimo de Valencia mostrando con pantallas y carteles la realidad, además de conversar con las personas e impactar con una activista simulando estar atrapada en una red de pesca.

La bióloga Valenciana Rosa Más reclama que la industria de explotación animal es injustificable e insostenible.

"Como animales, tenemos la capacidad de la empatía, de ponernos en el lugar del otro y de entender su deseo de vivir dignamente y de desarrollarse en plenitud, interaccionando con más individuos, porque es exactamente igual a lo que deseamos cualquiera de nosotras. Como humanas, podemos cambiar nuestros hábitos de consumo para intentar no perjudicar a las demás especies animales", explica.

"La alimentación es uno de los más sencillos, pues solo depende de nuestra voluntad individual optar por llenar nuestros platos de frutas, hortalizas, cereales, hongos y legumbres. Si, además, elegimos alimentos locales, ecológicos y de temporada, estaremos reduciendo notablemente el impacto que causamos sobre la naturaleza y sus habitantes, tanto humanos como no humanos.", zanja la experta. València Animal Save es un colectivo antiespecista que defiende la protección y derechos de todas y cada una de las especies de animales, pues el especismo según la RAE está definido como la discriminación por especie.

¿Por qué te crees que desde la infancia nos manipulan para que no sepamos de dónde viene esta criminal "comida", pero sí nos ponen al pollito Pío para pasarlo bien en los dibujos de la tele o canciones?

La industria cárnica también está obsesivamente acosando a las empresas que fabrican alternativas vegetales tipo pollo alegando que llevan a la confusión cuando están etiquetadas como 100% vegetales y la gente sabe de sobra lo que está comprando y además, efectivamente se puede disfrutar del mismo sabor evitando la condena de inocentes.

A pesar del acoso y la ignorancia, el veganismo es apto para cualquier etapa de la vida e incluso las más prestigiosas academias de nutrición señalan los beneficios en la prevención de enfermedades.

Aunque únicamente es por respeto a todos los animales, también es la solución a la antropocéntrica crisis climática que estamos atravesando, que cada vez va a ir a peor, hambre en el mundo, daños a las poblaciones indígenas o problemas de salud.

Incluso la ONU ha tenido que reconocer que una alimentación completamente vegetal es necesaria para salvar al mundo del hambre, escasez de combustible y crisis climática.

VEGANISMO ES JUSTICIA

Ahora pregúntate si te gustaría estar en el lugar de esos pollos o de cualquier animal explotado y exclusivamente criado para hacer de ellos productos y de su corta vida la más absoluta miseria.

Además de la alimentación, lógicamente el veganismo también rechaza los inútiles y anacrónicos experimentos con animales pudiendo buscar el sello cruelty free, la industria peletera o los diferentes entretenimientos con los animales incluidos los zoológicos y acuarios también llenos de mentiras, subvenciones y miseria con los animales que secuestran de su hábitat para manipular, mantener en cautividad y realizar terribles entrenamientos para codiciosos espectáculos.



Al igual que los pollos documentados en Sueca, cualquier víctima de la explotación animal tiene un único interés que es vivir su vida tranquilo como así ocurre en los santuarios de animales que al contrario de la industria subvencionada con millones de euros, se mantiene de la gente altruista que se pone en la piel de los animales y colabora con ellos.

DOCUMENTANDO LA TERRIBLE REALIDAD

Las vigilias sirven, fundamentalmente, para visibilizar el horror de la industria, demostrando que detrás de ese trozo de carne había un ser que sufrió, que lloró y gritó por su vida, porque no quería morir. Sirven para acercar esas miradas, que son exactamente iguales a las de los animales con los que compartimos hogar, o incluso como las nuestras. Sirven para concienciar a las personas y mostrar al mundo la realidad detrás de su “comida”.

Las vigilias nacieron en Canadá en el año 2007, de una manera totalmente improvisada, cuando un grupo de vecinos de las afueras de Toronto eran testigos de cómo miles de animales pasaban por las puertas de sus casas a diario camino al matadero más cercano. Veían como iban transportados esos animales, veían su sufrimiento y decidieron dedicarles dos minutos en una última despedida antes de ser ejecutados.

Basta hacer una breve búsqueda para ver que cualquier receta de toda la vida la puedes hacer con productos vegetales de proximidad y te recomiendo visibilizar documentales como Cowspiracy.

¿Sabías que lo primero que pasa cuando compras huevos es que los pollitos machos son triturados vivos al nacer o se les deja agonizar en una bolsa de basura para hacer de las gallinas una vida miserable hasta ser enviadas al matadero?

Uno de los próximos actos del colectivo será un "contador humano" el 14 de septiembre a las 17:30 en la céntrica plaza de la Virgen representando a los 20 animales ejecutados cada 6 segundos solamente en los mataderos de la Comunidad Valenciana.



Para participar en los actos o informarse del veganismo podrá escribirse un mensaje privado mediante las redes sociales "València Animal Save".

"La consideración con los animales está íntimamente ligada con la bondad de carácter, de tal suerte que se puede afirmar seguro que quien es cruel con los animales, no puede ser buena persona. Una compasión por todos los seres vivos es la prueba más firme y segura de la conducta moral" (Arthur Schopenhauer).