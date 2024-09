Adrián Trejo revoluciona la atención a la neurodiversidad con XtraordinarY People

Barcelona, septiembre 2024.- Adrián Trejo de la Rosa, nacido en Ibiza (Illes Balears, España), es un destacado emprendedor especializado en el diseño y gestión de proyectos en neurociencias y pediatría. Actualmente, es CEO y cofundador de XtraordinarY People, un proyecto innovador que ofrece atención integral a personas con neurodiversidad. Su trayectoria incluye la gestión de más de 225 profesionales en Synaptia Health Projects y la colaboración con instituciones de renombre como el Hospital de Sant Pau y la Universidad de Oxford.

Cuando se le pregunta sobre qué lo llevó a crear XtraordinarY People, Trejo explica que “la iniciativa nació de la necesidad de abordar la neurodiversidad desde una perspectiva holística”. A lo largo de su trayectoria, ha observado que “muchas personas con neurodivergencias, como el autismo o el TDAH, no reciben el apoyo integral que realmente necesitan”. Con XtraordinarY People, su objetivo es “asegurar que cada persona neurodiversa tenga acceso a un diagnóstico y tratamiento adecuados, además de un entorno inclusivo que permita el desarrollo pleno en todas las áreas de su vida”. En palabras de Trejo, "nuestro objetivo es que los niños y niñas con neurodivergencia puedan desarrollar todo su potencial".

Trejo también destaca cómo XtraordinarY People “se diferencia de otros enfoques en el tratamiento de la neurodiversidad”. El proyecto adopta un enfoque bio-psico-social, que “no solo se centra en la persona neurodiversa, sino también en su entorno familiar y educativo”. Para conseguirlo, han formado equipos multidisciplinarios altamente especializados que colaboran en la creación de planes de tratamiento individualizados. Además, se enorgullecen de ofrecer rapidez en la gestión de citas y acceso a pruebas diagnósticas, factores que son esenciales para un tratamiento efectivo.

Recientemente, XtraordinarY People ha inaugurado sus primeros centros en Barcelona, lo que marca el inicio de una ambiciosa expansión. Trejo comparte su entusiasmo por este hito y anuncia que su plan es expandirse a diez centros en toda España para marzo de 2025, incluyendo nuevas ubicaciones en Madrid, Mallorca, y otras ciudades. El objetivo es que XtraordinarY People “se convierta en un referente nacional en la atención a la neurodiversidad, con un modelo de atención que pueda ser replicado en otras regiones del país y más allá”.

Además de la atención clínica, Trejo subraya “la importancia de la investigación y las colaboraciones estratégicas dentro del proyecto”. XtraordinarY People colabora con instituciones de renombre, como el Hospital Sant Pau y el Centro Superior de Investigaciones Científicas, para desarrollar proyectos en biotecnología enfocados en la neurodiversidad. “Estas colaboraciones no solo permiten estar a la vanguardia en tratamientos, sino que también contribuyen significativamente al avance científico en este campo”, beneficiando tanto a los pacientes como a la comunidad en general.

Para concluir, Trejo envía un mensaje claro para las familias y la sociedad en general sobre la neurodiversidad e insiste en que “la neurodiversidad no debe ser vista solo como un déficit, sino como una variabilidad natural de la condición humana”. “Es esencial -según él- cambiar la percepción y eliminar el estigma asociado para que cada persona pueda alcanzar su máximo potencial en un entorno que le apoye y le entienda”. En XtraordinarY People, están comprometidos con “liderar este cambio, ofreciendo un apoyo integral y promoviendo la inclusión en todos los aspectos de la vida”.