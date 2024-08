​Rayden anuncia dos conciertos de despedida en La Riviera de Madrid

El pasado 2023 Rayden anunciaba que dejaría la música en 2024 y que giraría por salas durante ese año y por festivales durante el presente para despedirse de sus fans. Hoy el alcalaíno ha desvelado que pondrá fin a sus más de 20 años de carrera con dos conciertos especiales en La Riviera de Madrid los próximos 12 y 13 de septiembre; dos fechas en las que el artista hará repaso de sus siete discos.



Después de su paso por el Benidorm Fest en 2022, Rayden emprendió una gira de 60 conciertos que abarcó toda la geografía española y llegó a América, pasando por países como Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia y México.

En abril de 2023, Rayden lanzó su último disco, "La Victoria Imposible", que ha sido recibido con entusiasmo tanto por sus seguidores como por la crítica. Poco antes, sorprendió al anunciar que a finales de 2024 se retiraría de los escenarios con este proyecto artístico, generando gran conmoción en la industria musical.

Con su gira de despedida, Rayden ha logrado un éxito impresionante, con entradas agotadas en todas las salas que ha visitado, incluyendo el WiZink Center el pasado sábado 2 de diciembre en el concierto más emotivo del artista hasta la fecha. Tanxugueiras, Travis Birds, Andrés Suárez, Alice Wonder, Fredi Leis y Vaho acompañaron a Rayden sobre el escenario.

Ahora, Rayden ha querido premiar con estas dos fechas especiales a sus seguidores, y se lo ha hecho saber con estas palabras:

"Clímax, final feliz".

Son las últimas tres palabras que digo antes de que termine el concierto desde hace diez años. Siempre me ha parecido muy bonito terminar algo deseando felicidad.

Solo controlamos nuestro "cómo".

El dónde, cuánto, cuándo y por qué se lo dejamos a la vida para que nos moldee. Bajo esta premisa, es muy difícil saber dónde poner el punto final cuando estamos en nuestro mejor momento, pero lo que sí que tengo claro son dos cosas: que la vida tiene que ver más con cómo se afrontan los finales que los principios y que teníamos que finalizar donde "empezó" todo.

El proyecto empezó a cuajar cuando llenasteis la primera Riviera (allá por noviembre de 2015). Antes de eso ya había muestras de que estaba ocurriendo algo grande, pero no fue hasta esa noche en la que sentimos que la vida cambiaba de marcha.

Es por eso que más allá de Wizink u otros recintos, queríamos poner el punto final en el mismo lugar donde empezó. En un lugar donde nos podemos ver las caras de cerca, como tienen que ser las despedidas.

El 12 y 13 de septiembre serán dos noches improrrogables. Las últimas dos veces donde podremos cantar juntos: "Clímax, final feliz".