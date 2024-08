La difusión de la filosofía o de la cultura y el arte, también se puede realizar a través de las redes sociales. Por ejemplo, los videos tutoriales en YouTube pueden ser compartidos en otras plataformas digitales o sociales de Internet. De este modo, la visibilidad al publicar en varias redes sociales cada vídeo, se multiplica. Y si se crean muchos vídeos, el alcance es mucho mayor, por la acción masiva realizada. En este orden de cosas, si una persona crea vídeos utilizando este tipo de estrategias, logra un alcance muy considerable. En un canal de Youtube que ya tenga más de 12.600 suscriptores, más de 8.500 vídeos y casi dos millones de visitas a sus vídeos, si comparte cada vídeo creado, por ejemplo, en diez u once redes sociales, obtiene unos resultados espectaculares a lo largo de los meses y de los años, ya que todo es acumulativo.



Alcanzar millones de visualizaciones, en el conjunto de los vídeos realizados, es algo factible, desde la constancia y perseverancia en su realización. La difusión de la filosofía no se realiza solo con libros, artículos, conferencias y congresos. Fundamentalmente, porque el nivel de lectura, de forma general, está bajando de forma alarmante, por causa del ambiente digital en el que estamos viviendo, aunque esta no es la única explicación de lo que sucede. Por tanto, parece que lo que no se ve y escucha por medio de vídeos, es casi como si no existiera y esta tendencia, lamentablemente, se está incrementado cada vez más. También es cierto, que existe un público lector que es minoritario en la lectura de ensayos filosóficos, tratados, etcétera. En todo caso, la lectura de cualquier tipo de libros está en evidente decadencia. La mitad de la población española no lee nunca ningún libro en su vida. Es un dato demoledor por sí mismo, que da una idea de lo que está ocurriendo.

Ante esta situación, la cultura visual y de la apariencia en la que existimos es un aliado fundamental, a través de los vídeos, para dar a conocer nuevos libros, artículos, mesas redondas, conferencias, cursos, encuentros y novedades culturales. La grabación de lecciones y conferencias es un procedimiento, que asegura la extensión de los conocimientos y el saber a todos los rincones del planeta, a través de las redes sociales.

Otro dato de Youtube, que no se suele valorar suficientemente, es que el número de impresiones acumuladas de todos los vídeos publicados por un creador de contenido puede ser enorme, con cifras de, por ejemplo, más de 14 millones. Una impresión se contabiliza cuando una persona ve en su pantalla la cara o miniatura de los creadores de vídeos. A todo esto, se añade que en Google, el principal buscador, los vídeos son, sin duda, el contenido estrella y aparecen en la primera página de búsqueda.

Desde estos datos, se entiende que la difusión o extensión de la filosofía y de otras disciplinas esté, de modo creciente, presente en Internet en contenidos audiovisuales. Es un complemento esencial a los actos culturales y a la formación presencial. La Fundación Gustavo Bueno, desde hace un buen número de años, ha dedicado sus recursos a potenciar una videoteca con unos 2.000 vídeos y con unos resultados sobresalientes, ya que su canal de YouTube supera los 32 millones de visualizaciones con unos 110.000 suscriptores. Es un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas.

No se debe olvidar que Youtube, ya tiene más de 2.500 millones de usuarios activos en enero de 2024. En lo relativo a los ingresos publicitarios solamente, esta red social superó los 31.500 millones de dólares en 2023.

En filosofía se puede hablar o explicar, escribir y escuchar, ya que no son actividades opuestas sino complementarias, que forman parte de la actividad filosófica en sí misma y en relación con el mundo presente, en el que está inscrita.

Se puede pensar en las redes sociales como un gran escaparate comercial, que está abierto universalmente, a todas horas y todos los días del año. En relación con el gran público o la sociedad actual los vídeos tienen más impacto que los contenidos escritos. Un minuto de vídeo equivale a 1.800.000 palabras.

En los próximos meses y años será posible en YouTube, que se traduzcan los vídeos del español a otros idiomas y viceversa, por medio de la inteligencia artificial, según han informado expertos en marketing digital muy recientemente. Lo que proporcionará un mayor alcance y visibilidad a los vídeos. Incluso en las traducciones, los creadores de contenido podrán incorpora su propia voz a las versiones en inglés u otros idiomas.

La inteligencia artificial está realizando avances prodigiosos en estos aspectos y en otros muchos. Por ejemplo, algún experto ya ha afirmado que, dentro de tres años, la IA creara películas artificiales con descripciones escritas. De todos modos, la vídeos y películas realizados por personas serán mejores que los virtuales, porque son expresión de la vida real y auténtica frente a lo artificial. Aunque ambos sistemas pueden convivir.