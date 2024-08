Qué aplicaciones utilizan los estudiantes para mejorar sus habilidades de escritura

El uso del teléfono móvil entre los estudiantes ha sido un importante motivo de debate durante los últimos tiempos, el cual ha llegado incluso al Congreso de los Diputados con una petición para prohibir los móviles en las escuelas.

Pero al margen de estas polémicas, la realidad es que los dispositivos móviles forman ya parte de la vida diaria de los estudiantes en todo el mundo. Si bien parte de su uso está orientado al ocio, también juegan un papel fundamental como herramienta de ayuda para realizar trabajos, buscar fuentes o mejorar las habilidades de escritura.

«Na minha área de estudos, tenho que escrever vários tipos de textos regularmente. Já aprendi como fazer uma resenha crítica, fiz mais do que uma análise crítica de um filme, usando modelos e exemplos práticos. Eu uso frequentemente vários aplicativos como Grammarly ou Hemingway que são muito úteis para mim como um assistente especializado para evitar erros, dar mais fluidez e legibilidade ao texto. Assim também consigo melhorar o estilo de cada redação».

Traducción: «Recurro a varias Apps como Grammarly o Hemingway de forma habitual cuando tengo que escribir análisis y críticas de cine. Me resultan muy útiles como un asistente experto para evitar errores, darle más fluidez y legibilidad al texto o para que me sugieran diversos modelos de reseñas y así modificar también el estilo de cada escrito». David (estudiante brasileño de Periodismo)

Desde corregir textos a pulir el estilo de redacción, ampliar el vocabulario, mejorar el conocimiento gramatical o simplemente mejorar la calidad general de los escritos, las aplicaciones móviles son actualmente poderosas herramientas que facilitan el día a día de los estudiantes para completar sus tareas o trabajos de manera rápida y eficaz.

Ante la gran oferta existente que se puede encontrar fácilmente en Internet, vamos a ver en este artículo qué aplicaciones son las más utilizadas por los estudiantes para mejorar sus habilidades de escritura, incluyendo un análisis detallado de las características principales que las hacen destacar sobre el resto.

Grammarly

Quizás la aplicación más popular actualmente en lo que se refiere a mejorar las habilidades de redacción, sea Grammarly. Esta veterana plataforma fue fundada en 2009 como una aplicación educativa y un asistente de escritura, orientada principalmente a los estudiantes universitarios.

Grammarly es un software capaz de revisar errores gramaticales, ortográficos o de sintaxis, dar mayor claridad y precisión a los textos, personalizar el estilo, hacer sugerencias de mejora y detectar posibles plagios. En los últimos años, la aplicación ha introducido además la tecnología de inteligencia artificial para mantenerse actualizada y adaptarse a los cambios que se avecinan en el sector educativo.

A pesar de su popularidad a nivel mundial, la penetración de Grammarly en el mundo hispanohablante es limitada, debido a que la plataforma únicamente está disponible para textos y escritos en inglés.

Evernote

A diferencia de las demás, Evernote no es una aplicación específica para el sector educativo, ya que se trata de un programa para organizar tareas y documentos que es ampliamente utilizado en todo tipo de sectores profesionales, sin embargo, se trata también de una de las herramientas más populares entre los estudiantes desde que se lanzó al mercado en 2008.

Evernote se autodefine como la mejor aplicación para tomar notas y organizar el trabajo, pero su gran cantidad de funciones disponibles convierten a esta popular herramienta en algo más. Su software, compatible con todo tipo de dispositivos móviles o de escritorio, es utilizado por los estudiantes para tareas como guardar y organizar archivos, documentos escaneados, fotos y páginas web, de forma sencilla y funcional.

Hemingway

El funcionamiento de Hemingway puede resultar un tanto peculiar la primera vez que se utiliza esta app, pero es una herramienta realmente eficaz y directa a la hora de mejorar textos, corregir errores y desarrollar nuevas habilidades de escritura.

Cuando se introduce un texto en Hemingway, la app resaltará automáticamente los errores y las frases que es conveniente modificar para mejorar la legibilidad, ya sea porque se hayan utilizado frases demasiado largas y complejas o bien porque se esté usando un estilo poco conveniente para ese escrito concreto, por ejemplo, si se abusa del modo pasivo.

Hemingway app cuenta además con Editor Plus más avanzado (de pago pero con prueba gratuita) impulsado por inteligencia artificial, el cual es capaz de corregir todos los errores y hacer las modificaciones indicadas al texto de forma automática para obtener así resultados inmediatos.

Scrivener

Esta aplicación de escritura profesional está diseñada específicamente para ayudar a escritores, autores, investigadores, guionistas y cualquier otra persona involucrada en proyectos de escritura de larga duración, así como para mejorar sus habilidades y conocimientos con los que poder desarrollar todo su potencial.

Scrivener es un programa particularmente popular entre novelistas, académicos y estudiantes universitarios gracias a su gran flexibilidad, a sus útiles herramientas organizativas y a la ayuda integral que proporciona a escritores de todos los niveles.

Ulysses

Centrado específicamente en los productos de Apple, ya que únicamente está disponible para iPhone, iPad y Mac, Ulysses es una aplicación de escritura desarrollada en Alemania y lanzada en 2011, orientada a periodistas, blogueros, estudiantes, autores y cualquier persona que busque una herramienta de redacción potente y perfectamente optimizada.

La app de Ulysses es conocida por su diseño minimalista, pero también por su amplio conjunto de funciones, capaz de adaptarse a proyectos de escritura tanto simples como complejos. La aplicación permite personalizar el entorno de escritura con diferentes temas y estilos para adaptarse así a las preferencias personales.





El impacto de las apps de inteligencia artificial en los estudiantes

No hay duda de que el uso de tecnología basada en Inteligencia Artificial en la educación está ganando una enorme popularidad entre educadores y estudiantes. Mientras los profesores utilizan herramientas de IA para ayudarlos a planificar lecciones, desarrollar material didáctico o incluso agilizar el proceso de calificación; para los estudiantes supone una vía cómoda y rápida con la que realizar proyectos o completar trabajos de investigación.

Como hemos visto anteriormente, la mayoría de las aplicaciones más populares entre los estudiantes para mejorar sus habilidades de escritura recurren a la tecnología IA. Si bien las ventajas que ofrece la Inteligencia Artificial en el sector educativo son innegables, varios investigadores han alzado ya la voz de alarma sobre el impacto y los inconvenientes que el uso habitual de estas apps y herramientas también pueden acarrear.

Aplicaciones de escritura como Grammarly o Hemingway analizan los textos introducidos por los usuarios y proporcionan sugerencias en tiempo real para mejorar la gramática, la ortografía, la puntuación y la claridad del escrito, lo que para los estudiantes puede transformar el proceso de escritura en una oportunidad de aprendizaje con el que mejorar sus habilidades de redacción.

Sin embargo, estas herramientas de escritura basadas en tecnología IA también pueden crear una dependencia entre los estudiantes y un exceso de confianza en sus capacidades, lastrando la capacidad de aprendizaje y el desarrollo del análisis crítico (Iskender). El problema en este caso radica en que muchos estudiantes recurren a estas apps como método de corrección automática, sin comprender en realidad los errores que se han cometido.

Los investigadores ya han expresado su preocupación porque los estudiantes pudieran priorizar y recurrir a las soluciones rápidas que ofrecen este tipo de apps en lugar de comprender, analizar y aprender de sus errores, lo que en definitiva ralentizaría o anularía el proceso de aprendizaje y el propio desarrollo de las habilidades de escritura.

Por otro lado, los investigadores también se han cuestionado el impacto de las herramientas de escritura basadas en IA en cuanto a la creatividad se refiere. Los estudiantes pueden recurrir a ellas no solo para perfeccionar su lenguaje, sino también para generar ideas, lo que podría limitar su pensamiento creativo y la originalidad de los escritos (Johinke).

Si bien es cierto que estas apps pueden mejorar las habilidades de escritura hasta cierto punto, también es posible que no sean completamente efectivas a la hora de abordar ciertos elementos fundamentales que deben ser inherentes en cualquier texto, como la estructura, las sutilezas y matices del lenguaje o la coherencia en los argumentos, lo que podría dar lugar a sugerencias que pueden no ser apropiadas o precisas en un contexto determinado. Esto se debe principalmente a que se trata de aspectos que requieren una comprensión profunda del tema, pensamiento lógico y la capacidad de conectar ideas, factores concretos que actualmente están más allá de la capacidad actual de las apps y herramientas basadas en IA.