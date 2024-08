AWS, Digital Realty, Google, Meta, Microsoft y Schneider Electric instan a los proveedores a ayudar a descarbonizar la infraestructura digital

Las principales empresas de infraestructura digital piden la adopción de las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) para acelerar los objetivos net-zero. Las emisiones del Alcance 3 constituyen un gran porcentaje de las emisiones de carbono de los centros de datos y los hiperescalares. Las Declaraciones Ambientales de Producto (DAPs) detallan las emisiones de gases de efecto invernadero de los productos de una infraestructura durante todo su ciclo de vida El órgano de gobierno del iMasons Climate Accord, un programa de Infrastructure Masons, hace un llamamiento a todos los proveedores de centros de datos para que ofrezcan una mayor transparencia en las emisiones del Alcance 3 como parte de los esfuerzos para reducir la huella de carbono del sector.

Compuesto por AWS, Digital Realty, Google, Meta, Microsoft y Schneider Electric, este órgano de gobierno ha publicado una carta abierta que explica la importancia de adoptar de forma generalizada las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP), que son documentos estandarizados y verificados por terceros que informan sobre las emisiones incorporadas de un producto. Las DAPs detallan las emisiones de gases de efecto invernadero de un producto durante todo su ciclo de vida, desde las materias primas en el producto (por ejemplo, cómo se extraen, transportan y procesan), hasta la fabricación, el transporte, el uso del producto y el final de su vida útil (por ejemplo, vertedero, reciclaje, reutilización, etc.).

Aunque las DAPs son habituales en algunos sectores empresariales, no hay una adopción generalizada de DAPs en el sector de los centros de datos. La carta abierta representa un avance importante por parte de los mayores hiperescalares y empresas de infraestructura digital del mundo para impulsar un gran cambio en todo el sector, trabajando en partenariado con sus proveedores de confianza.

Es esencial seguir asegurando que la industria de la infraestructura digital se descarbonice a medida que crece. Los que han firmado la carta abierta del órgano de gobierno de iMasons tienen compromisos de emisiones net-zero para abordar su responsabilidad en reducir las emisiones de carbono de los centros de datos (con plazos que van desde 2025 hasta 2040, al menos 10 años antes del Acuerdo de París), y esta carta marca otro hito hacia la descarbonización de las operaciones.

Los hiperescalares han implementado estrategias para reducir y/o mitigar las emisiones del Alcance 1 y 2. A medida que buscan alcanzar las emisiones de carbono net-zero en los próximos años, la solución del siguiente rompecabezas en sostenibilidad radica en reducir las emisiones del Alcance 3, que pueden representar entre el 38% y el 69% de la huella de carbono total de los centros de datos. Las emisiones del Alcance 3 no son producidas por la propia empresa, sino que incluyen las emisiones indirectas en toda la cadena de valor.

El acceso a la información crítica contenida en las DAPs permite a los propietarios, operadores y usuarios finales de los centros de datos calcular eficazmente su impacto ambiental y elegir productos (servidores, sistemas de enfriamiento, sistemas de alimentación ininterrumpida [SAI]) y servicios basados en menores emisiones del Alcance 3, alineándose mejor con los objetivos de sostenibilidad.

"Las DAPs son cruciales para transformar el futuro de la infraestructura digital para que sea más resiliente y climáticamente positiva. La adopción de DAPs dentro de la cadena de suministro global fomenta resultados sostenibles y responsables. A medida que los datos estandarizados y verificados proporcionan una capa de transparencia, esta iniciativa apoya un enfoque colectivo para reducir nuestras emisiones de carbono y huellas ambientales", dijo Miranda Gardiner, Directora Ejecutiva del iMasons Climate Accord, una coalición de más de 250 miembros que representa un valor de mercado combinado de 8 billones de dólares.

"En AWS, nos hemos comprometido a alcanzar emisiones de carbono net-zero en todas nuestras operaciones para 2040 mediante la inversión en energía libre de carbono, la escalabilidad de soluciones y la colaboración con partners para ampliar nuestro impacto", dijo Eric Wilcox, Vicepresidente de Ingeniería de Centros de Datos en AWS. "Apoyamos el llamamiento de iMasons a que los proveedores adopten el uso de Declaraciones Ambientales de Producto (DAPs). Hacerlo proporcionará una mayor transparencia en las emisiones del Alcance 3 incorporadas en el equipo y ayudará a acelerar los esfuerzos generales de la industria para reducir su huella de carbono".

"Como empresa líder en centros de datos, reconocemos la necesidad de abordar las emisiones del Alcance 3 asociadas con la construcción de nuevos centros de datos", dijo Lex Coors, Director de Tecnología e Ingeniería de Centros de Datos de Digital Realty y miembro del órgano de gobierno de Infrastructure Masons. "Al abogar por la adopción de DAPs, no solo nos comprometemos con la transparencia; estamos dando un paso decisivo para empoderar a toda la industria para que tome decisiones informadas y responsables que se alineen con nuestras ambiciones de sostenibilidad colectivas. Esta iniciativa es crucial a medida que nos esforzamos por satisfacer las crecientes demandas de nuestro mundo digital de manera sostenible".

"En línea con nuestro compromiso con los estándares abiertos y nuestro objetivo empresarial de lograr emisiones net-zero en todas nuestras operaciones y cadena de valor, apoyamos la adopción generalizada de Declaraciones Ambientales de Producto como una palanca fundamental en la adquisición de infraestructura digital con bajas emisiones de carbono", dijo Joe Kava, Vicepresidente de Centros de Datos Globales de Google. "Como miembro del órgano de gobierno de iMasons Climate Accord, Google está desenado ayudar a acelerar soluciones que impulsen el progreso hacia una industria de centros de datos más sostenible y transparente".

"Reducir nuestras emisiones es la máxima prioridad de Meta para alcanzar emisiones net-zero en toda nuestra cadena de valor en 2030. Nos unimos a las otras empresas en el llamamiento hacia una mayor transparencia en la cadena de suministro de centros de datos, para comprender mejor el carbono incorporado en la infraestructura que sustenta nuestras operaciones. Estas declaraciones desempeñarán un papel importante a la hora de acelerar los esfuerzos de descarbonización para los centros de datos del futuro", dijo Rachel Peterson, VP de Infraestructura de Centros de Datos en Meta.

"Microsoft se ha comprometido a ser carbono negativo para 2030 y eliminar todas las emisiones de gases de efecto invernadero producidas desde nuestra fundación para 2050. Al unirnos a otras empresas en la promoción de la sostenibilidad y el uso de la innovación digital para impulsar el progreso, Microsoft está ayudando a crear un futuro más sostenible para todos", dijo Shirin O'Connor, Vicepresidenta de Ingeniería, Adquisición y Construcción de Centros de Datos en Microsoft.

"Para que la industria de la infraestructura digital se alinee con los objetivos de emisiones net-zero, las emisiones de carbono deben ser una consideración fundamental en las decisiones de adquisición", dijo Anna Timme, miembro del Cuerpo Gobernante de iMasons y Jefa de Sostenibilidad para Secure Power y Centros de Datos en Schneider Electric. "Promover la adopción generalizada de DAPs es un paso crítico para permitir la toma de decisiones informadas sobre el carbono. Schneider Electric se ha dedicado a publicar DAPs desde 2008, y estamos entusiasmados por el gran impacto que esta adopción tendrá en el sector, a medida que avanzamos colectivamente hacia el net-zero".

La carta abierta es la segunda emitida por el ICA que llama a la acción a los proveedores para acelerar los esfuerzos de descarbonización. En abril de 2023, el órgano de gobierno del ICA pidió a los proveedores de la industria de centros de datos que usen un hormigón con menos carbono en la infraestructura de centros de datos.