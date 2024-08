Cirugía vaginal sin cicatrices para la extirpación de útero, trompas de Falopio y ovarios

Como indican los expertos de Quirónsalud Bizkaia, al no existir cicatrices, se reducen los riesgos postquirúrgicos y de infecciones y se minimizan los riesgos de hernias en la pared abdominal La técnica V-NOTES (Vaginal Nature Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) es una cirugía mínimamente invasiva que ha revolucionado la ginecología al permitir operar a través de la vagina, evitando así las incisiones abdominales.

El doctor Ignacio Lobo, jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia de Quirónsalud Bizkaia y reconocido experto en esta técnica, explica que se trata de un método que combina la cirugía vaginal con la cirugía laparoscópica "de forma que las pacientes no tienen cicatrices visibles", ya que se opera a través de "orificios naturales", en este caso, la vagina. "Permite una visión directa de la cavidad que facilita la intervención al cirujano y la visualización del proceso por parte de todo el equipo en el quirófano, y esto es muy importante" -recalca el ginecólogo "porque permite actuar al equipo sincronizado, mejora la precisión y los tiempos quirúrgicos y de anestesia, por no hablar de la comodidad del cirujano durante la intervención, que también es importante".

Esta técnica permite abordar un amplio abanico de patologías ginecológicas, como la histerectomía (extirpación del útero), la extirpación de miomas, los quistes ováricos, la extirpación de trompas y ovarios, en algunos casos, incluso el cáncer de endometrio. "Prácticamente, se puede decir que se puede operar a casi todas las pacientes y casi todas las patologías", afirma el especialista.

Supone unas ventajas importantes para la paciente: "Reduce los riesgos postquirúrgicos y de infecciones al no existir cicatrices, reduce el riesgo de hernias de pared abdominal y mejora de forma definitiva el postoperatorio". La paciente se puede ir a casa en el mismo día de la cirugía y hacer vida prácticamente normal a las 24 horas: "Frente a técnicas quirúrgicas tradicionales donde la cicatriz hace que el postoperatorio se alargue, se incrementen los riesgos de infecciones y la recuperación de la mujer sea más lenta también", afirma el doctor Lobo.

El jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud Bizkaia señala que la contraindicación fundamental de la técnica V-NOTES son todos aquellos casos en los que existen "adherencias en la zona baja de la pelvis" dificultando el acceso vaginal inicial del procedimiento:"No está recomendado en pacientes con vaginas muy estrechas o poco elásticas, mujeres que hayan sido operadas de un cáncer de recto, o hayan recibido radioterapia porque la vagina y el recto se encuentran muy fusionados". Por ello, en este caso lo ideal es operarlas con laparoscopia abdominal. Pero el doctor insiste en que en la mayoría de las mujeres se puede realizar la técnica y los resultados son espectaculares.