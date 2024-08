Qianhai, Shenzhen: nuevas perspectivas para el desarrollo regional de gran calidad de China

El 26 de agosto se conmemoró el 14.º aniversario del establecimiento de la Zona de Cooperación de la Industria de Servicios Modernos de Qianhai Shenzhen-Hong Kong Ese mismo día, se presentó el plan de acción para el refuerzo integral de la cooperación Shenzhen-Hong Kong para convertir el Centro de Innovación y Emprendimiento Juvenil Qianhai Shenzhen-Hong Kong (E-Hub) en una plataforma de innovación y emprendimiento con influencia internacional y nuevas fuerzas productivas de calidad (en adelante denominado 'plan de acción'), junto con una serie de proyectos que muestran el gran atractivo empresarial de Qianhai, Shenzhen.

Las autoridades de la Zona de Cooperación de la Industria de Servicios Modernos de Qianhai Shenzhen-Hong Kong señalaron que, según el plan de acción, Qianhai construirá el modelo de desarrollo '1510' para el E-Hub. En concreto, el plan mantendrá la tarea principal de cooperación entre Shenzhen y Hong Kong y establecerá el espacio industrial de gran calidad del Centro de Innovación '1 Yuan', donde los equipos aptos de Hong Kong, tras pasar un proceso de evaluación, podrán instalarse por una tarifa de alquiler de tan solo un yuan por metro cuadrado al mes. Se prevé una inversión de 500 millones de yuanes en el establecimiento del Fondo para el E-Hub, que reunirá los diez elementos innovadores clave y proporcionará un espacio industrial de 100 000 metros cuadrados.

Cuando se le preguntó a la joven Liu Jia, oriunda de Honk Kong y presidenta de Chuangbohui sobre su opinión con respecto a la emprendeduría y la vida en Qianhai, declaró: "Llevo casi diez años en Qianhai y he sido testigo privilegiado de su desarrollo y, a su vez, Quianhai lo ha sido del mío. Me he instalado en Shenzhen".

"Qianhai tiene cada vez más vida", declaró en una entrevista un abogado de un bufete de abogados con inversores extranjeros que trabaja y vive en Qianhai al hablar de los cambios acaecidos en la zona a lo largo de los años. "Cada vez más gente de Hong Kong y Macao o incluso del extranjero se instala en Qianhai en busca de oportunidades y para fundar empresas. La innovación, la vitalidad y el altísimo nivel de internacionalización caracterizan la zona", añadió.

Efectivamente, tal y como declaran nuestros entrevistados de Qianhai, la zona ha desempeñado un papel importante en la integración de Hong Kong dentro del desarrollo general del país, convirtiéndose en una opción ideal para el asentamiento de emprendedores.

Con la inauguración del nuevo puente-túnel Shenzhen-Zhongshan este año, Qianhai podrá beneficiarse de nuevas oportunidades de desarrollo. En este megaproyecto, Qianhai ha logrado encontrar el equilibrio entre la preservación de la riqueza ecológica y la construcción urbana a través de la innovación tecnológica, de procesos y de gestión. Entre tanto, Qianhai también agiliza la construcción de un portal ecológico y de una zona ecológica de enlace de interfaz múltiple en la sección de Qianhai del puente-túnel Shenzhen-Zhongshan, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y el espíritu emprendedor de los nuevos residentes de la zona desde múltiples dimensiones como el transporte, la protección medioambiental, las ciudades inteligentes y la habitabilidad.

La filosofía de desarrollo de crear un lugar ideal para trabajar y vivir ha sido el motor que ha alimentado constantemente la vitalidad de Qianhai. Las últimas estadísticas muestran que Qianhai alcanzó un PIB regional de 246 400 millones de yuanes en 2023, lo que supone un aumento interanual del 15 %. En el primer semestre de este año, el volumen total de importaciones y exportaciones en Qianhai alcanzó los 325 400 millones de yuanes, lo que supone un aumento del 55,8 % y demuestra una fuerza de desarrollo que gana cada vez más impulso.

Qianhai, que ha pasado de ser una franja de marismas inhóspitas a convertirse en una zona próspera, ha demostrado su encanto único al ofrecer nuevas perspectivas para el desarrollo regional de gran calidad de China. "Qianhai tiene por delante un futuro de mejoras y espero que más jóvenes encuentren nuevas oportunidades en este centro de tecnología y emprendeduría", declaró Liu Jia.

Fuente: las autoridades de la Zona de Cooperación de la Industria de Servicios Modernos de Qianhai Shenzhen-Hong Kong.