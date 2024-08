Esta técnica reduce el trauma, la inflamación y acelera el tiempo de recuperación

En Clínica Menorca, la innovación y la precisión se combinan para ofrecer la técnica más avanzada en cirugía nasal: la Rinoplastia Ultrasónica. Esta revolucionaria técnica no solo mejora los resultados estéticos, sino que también reduce el trauma, la inflamación y acelera el tiempo de recuperación, convirtiéndose en la opción ideal para quienes buscan perfeccionar su perfil nasal.

Resultados Más Naturales y Precisión Inigualable El Dr. Ángel Martín, director médico de Clínica Menorca, lo describe así: “Hoy, gracias a esta técnica, se pueden conseguir resultados más perfectos y naturales que con la cirugía clásica, de manera más rápida y precisa, y con un posoperatorio mucho más cómodo”. La clave está en el uso de un lápiz de ultrasonidos que lima y remodela el hueso nasal con una precisión milimétrica, respetando ligamentos, tejidos y músculos adyacentes. Esto no solo minimiza la aparición de hematomas e inflamación, sino que también permite una recuperación más rápida y menos dolorosa.

Ventajas frente a la Cirugía Tradicional Mayor precisión: Los cortes son exactos, permitiendo una remodelación del hueso nasal sin riesgo de fracturas, incluso en huesos frágiles.

Menor traumatismo: Gracias a la precisión del ultrasonido, se reduce significativamente el edema y la inflamación, problemas comunes en la rinoplastia convencional.

Resultados más perfectos y naturales: con menos asimetrías e irregularidades, se pueden corregir defectos como narices anchas o poco definidas.

Recuperación rápida: La reducción del trauma permite a los pacientes reincorporarse a su vida cotidiana en un tiempo mucho menor.

Técnica de Ultrasonidos: Sin Marcas Visibles El uso de escoplos y martillos es reemplazado por un terminal en forma de lápiz que emite ultrasonidos, limando y remodelando el hueso de manera controlada y precisa. Este método evita dañar otras estructuras nasales, lo que se traduce en una recuperación más cómoda y rápida, con cicatrices prácticamente imperceptibles tras dos o tres meses.

Una Recuperación Confortable La intervención, que dura aproximadamente 90 minutos, se realiza bajo anestesia general y requiere el uso de una férula nasal durante una semana. Aunque el posoperatorio puede ser incómodo, no es doloroso, y los hematomas son menos frecuentes que en la técnica tradicional. A la semana, la mayoría de los pacientes están listos para retomar sus actividades diarias, aunque se recomienda evitar esfuerzos físicos intensos y el uso de gafas durante el primer mes.

Resultados Físicos y Estéticos Los resultados, que comienzan a apreciarse a las 4-6 semanas y son definitivos al año, son funcionalmente mejores y estéticamente más naturales. Aunque la recuperación completa de la forma final de la nariz puede llevar varios meses, la inflamación y hematomas son menores y permiten una vuelta más rápida a la vida laboral.

Indicaciones y Proporción Ideal La rinoplastia ultrasónica está indicada tanto para mejorar la funcionalidad respiratoria como la estética nasal, especialmente en casos de caballetes, puntas caídas o anchas, y desviaciones. Según el Dr. Ramón Saucedo, cirujano plástico, estético y reparador, especialista en esta técnica, la nariz debe equilibrar y embellecer el rostro, sin robarle protagonismo a los ojos o los labios.

La rinoplastia ultrasónica en Clínica Menorca representa el futuro de la cirugía nasal, combinando tecnología avanzada con resultados naturales y una recuperación rápida, para que el rostro luzca más armonioso que nunca.