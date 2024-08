ESIE forma a los futuros líderes empresariales con profesores que poseen una sólida experiencia profesional

Contar con una experiencia profesional sólida es un atributo esencial para que los docentes puedan ofrecer una educación de calidad, capaz de preparar a los estudiantes para enfrentar los retos del dinámico mundo laboral. Un profesor experimentado no solo transmite conocimientos teóricos, sino que también aporta una comprensión práctica y profunda de su campo, enriqueciendo el aprendizaje con casos reales y estrategias aplicadas.

Estas características son relevantes en la formación de futuros directivos y líderes, donde la conexión entre teoría y práctica resulta crucial. En este contexto, los profesores de European School Of International Education (ESIE) destacan tanto por sus vastos conocimientos como por su capacidad para asegurar una formación integral y efectiva para la comunidad estudiantil.

El valor diferencial de los profesores de ESIE ESIE es una institución que cuenta con una variedad de programas que, entre otras cosas, ayudan a los profesionales a convertirse en líderes en su entorno de trabajo. Esta escuela de negocios está integrada por un equipo de profesores con dedicación y una experiencia profesional sólida, lo que garantiza una formación integral, efectiva y a medida.

Estos docentes poseen diferentes características que permiten ser bien valorados, tanto por los estudiantes actuales como por los egresados. Una de las principales es que tienen una excelente relación con el mundo empresarial, lo que los ayuda a estar actualizados y conocer las últimas tendencias de los mercados.

Por otra parte, el profesorado ofrece un apoyo permanente a los alumnos a través de un campus virtual que facilita la escuela, así como también mediante tutorías 100% personalizadas. A su vez, ESIE de la mano de sus profesores fomenta el networking, conectando a los mejores profesionales de diferentes industrias para que trabajen juntos y colaboren entre sí.

Las sesiones de cada asignatura tienen una duración de 90 minutos, tiempo en el que tanto alumnos como profesores debaten sobre diferentes temas y exponen acerca de diversas perspectivas. Cabe destacar, que la plantilla de docentes en activo está compuesta por especialistas en sectores de telecomunicaciones, marketing digital, inversión, recursos humanos, logística, mercados financieros, etc.

Paralelamente, quienes imparten conocimientos en esta escuela de negocios utilizan una metodología práctica, donde cada alumno tiene el reto de ponerse en la posición de un alto ejecutivo y tomar decisiones críticas y determinantes para una compañía.

El programa formativo de la institución ESIE cuenta con un programa formativo que se amolda a diferentes requerimientos, por lo que las personas pueden optar por especializaciones en áreas como finanzas, marketing digital, recursos humanos, administración y operaciones tecnológicas; ya sea un Máster de Alto Rendimiento, un Máster a tu Ritmo o Programas de Gestión Directiva. De igual modo, se puede elegir un Pre MBA que es un programa previo al MBA.

En resumen, ESIE emerge como una excelente alternativa para aquellos jóvenes que desean prepararse para ser futuros directivos y líderes competentes, capaces de enfrentar los exigentes desafíos del entorno empresarial. Esto se debe a su completo programa educacional, a sus profesores experimentados y a una eficaz metodología de enseñanza que combina teoría y práctica.