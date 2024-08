Veravidad, un festival playero de felicidad y juntos

¡La Veravidad es como un festival playero que no hay que perderse! Así como el agua se desliza sin problemas por donde sea, la Navidad se reinventa para recordar que lo más importante es pasarlo bien juntos. Olvidarse de las tradiciones y los símbolos, lo que realmente importa es el momento de compartir risas, abrazos y el buen rollo con los que más se quiere.

La Veravidad es celebrar la vida, donde todos se juntan para brindar y disfrutar de la compañía de los que importan, sin importar dónde ni cuándo. Aquí no importa si no hay nieve ni frío, lo que cuenta es el calorcito humano, la compenetración y el amor que se reparte entre amigos y familiares.

La Navidad no es solo un día en el calendario, es un estado de ánimo que nos contagia a todos. Imaginar un escenario donde el sol brilla con fuerza, las risas se mezclan con el sonido de las olas y el olor a sal se impregna en el aire. ¡Eso es la Veravidad en su máximo esplendor! En la Veravidad, la mesa se convierte en el epicentro de la celebración. Siempre juntos, compartiendo risas, historias y delicias veraniegas. Y claro, el agua no podía faltar en esta fiesta. Es el símbolo de la vida y de la unión entre todos, así como se necesita de ella para vivir, también se necesita sentirse querido y acompañado. En la Veravidad, el agua recuerda lo importante que es adaptarse a los retos que presenta la vida, pero también invita a celebrar juntos y crear recuerdos inolvidables alrededor de una mesa, disfrutando de cada momento como si fuera el último. El agua es vida y la vida es estar juntos. Y para celebrar la vida, Grupo Disber ha lanzado un SORTEO de su Cesta Verevideña valorada en más de 300 €. Se puede participar en sus redes sociales o en su web haciendo click aquí.

¡Brindar por la Veravidad y que nunca falten las ganas de estar juntos!