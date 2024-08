Taller para ser funcionario en España incluso sin realizar el examen

Las oposiciones para entrar en la Administración Pública son muy demandadas y deseadas por los profesionales en España. Se acaba de cerrar el plazo para las oposiciones más importantes y demandadas en España, las de Administración General del Estado (AGE). Solo para la categoría de administrativos se han presentado más de 76.000 mil solicitudes. Pero muchas personas, solo conocen esta oposición como las más fáciles y no es así. Existen muchas otras opciones más asequibles y desconocidas en las que no hay tantos aspirantes. Incluso se puede presentar estudiando el mismo temario común que para las oposiciones de la AGE. Lo que permite abrir al máximo el abanico de posibilidades y maximizar el aprobado en un menor tiempo. Debido a esto, es necesaria la preparación en el área correspondiente y practicar para las pruebas si realmente se desea obtener un puesto seguro para toda la vida, conciliación familiar, estabilidad y tranquilidad mental. Esta preparación no debe implicar solo conocimiento y habilidades técnicas, ya que las estrategias de presentación, búsqueda, selección, estudio efectivo y postulación también son esenciales para aumentar las posibilidades de entrada. Por ello, en Opostime ofrecen un Taller de Estrategia Opomentory para quienes quieren aprender y aplicar esas estrategias. Por qué lo más importante, no es solo estudiar, sino todo aquello que nadie explica. Muchas personas están desaprovechando la oportunidad de los procesos en los que pueden ser funcionarios sin examen y finalizan el 31 de diciembre de 2024, en los que se puede presentar cualquier persona.

Taller de Estrategia Opomentory para aprobar y trabajar en la administración pública Muchos ven el acceso a puestos en la Administración Pública mediante oposiciones como algo muy difícil que solo pueden conseguir los mejores profesionales de cada sector. Sin embargo, esta percepción ocurre debido a la falta de experiencia en el mundo de las oposiciones y aprobación de diversas plazas de oposición en España. Mel Escribano, mentora y formadora de Opostime, tiene más de 10 años de experiencia en el sector público y ha aprobado más de 20 oposiciones. Entró a trabajar con 17 años y sin examen. Esta experiencia le ha permitido conocer e idear diferentes estrategias para lograr un puesto de trabajo incluso sin presentarse a exámenes de admisión. En su Taller de Estrategia Opomentory enseña el método Opostime, estas y muchas estrategias para opositores de la rama de la Administración General (en ámbito local, autonómico y estatal). Este taller también está pensado para quienes necesitan aprender a organizarse, planificarse e identificar las áreas más importantes del estudio. De igual forma, fue creado para los que necesitan parar de procrastinar y aumentar la confianza y motivación para aprobar con éxito una oposición en España. Desde el ser conscientes de las circunstancias personales, lo que supone cada oposición, toda la información necesaria para ser estratégico, el método, cómo y qué estudiar.

¿Qué formaciones exclusivas ofrece el Taller de Estrategia Opomentory de Opostime? El taller Opomentory de Opostime cuenta con clases pregrabadas y lecciones teóricas con más de 65 ejercicios que los usuarios pueden realizar de acuerdo a su ritmo y circunstancias personales. Estas clases y ejercicios no son temarios ni conocimientos técnicos para un área de oposición específica, sino una serie de técnicas y aprendizajes para convertirse en un opositor estratégico y adelantarse al resto de aspirantes que no disponen de esta información. Este taller también cuenta con un grupo de Telegram exclusivo donde los estudiantes pueden compartir sus conocimientos y experiencias con otros opositores que buscan aprobar las oposiciones. Además de esto, Opostime incluye servicios extra en el Opomentory, entre los que se encuentra un paquete de 3 sesiones en directo con Mel Escribano. Sumado a ello, proporciona 4 meses de asesoramiento y acompañamiento por Telegram más la creación de grupos Mastermind para continuar la comunicación y atención incluso después de la finalización del taller. Esto resulta esencial para quienes buscan apoyo de Mel Escribano antes de enfrentar una oposición.

Finalmente, el Taller de Estrategia Opomentory trabaja en 4 pilares clave, los cuales son: “Toma de consciencia”, “Infórmate”, “Método” y “Estudia”. Estos pilares construyen un opositor centrado, estratégico, motivado y preparado para aprobar las pruebas. Son los 4 pilares del éxito para ser funcionario en menos de 1 año.