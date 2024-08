​El premio Allianz EGO Confidence in Fashion promueve la moda emergente española en su séptima edición

Allianz mantiene su compromiso con el talento emergente y el futuro de la moda made in Spain en la 80ª edición de MBFWMadrid, del 12 al 15 de septiembre. De este modo, la compañía patrocina Allianz EGO, la plataforma más relevante de diseño emergente nacional, destinada a potenciar la excelencia entre las nuevas voces de este sector.



En este marco, Allianz convoca la séptima edición del premio Allianz EGO Confidence in Fashion. Un galardón cuyo fin es impulsar la visión empresarial de estos nuevos talentos, entre las 15 firmas candidatas: Alineo Studio, ANIDIPLOSIS, BOULARD, CRYPTA, DEVO⅃, DÜA DÜA, EMEERREE, Guillermo Justicia, JOPLIN ATELIER, JOSS BLAKE, JUAN VG, NIMPH, RDRS, THE CURIOUSERS, y Zoe Oms.

En el Showroom Allianz EGO, los asistentes a MBFWMadrid tendrán la oportunidad de conocer, probarse y adquirir las colecciones de estos 15 diseñadores aspirantes al galardón. Éste formará parte integral del Espacio de Creación de la plataforma, ubicado en el Cibelespacio, un refugio creativo donde sus visitantes tendrán la oportunidad de explorar su creatividad a través de workshops con los que dar rienda suelta a su imaginación, junto a destacados profesionales del sector.

Un premio que impulsa el desarrollo creativo y empresarial

Creado en 2021, el premio Allianz EGO Confidence in Fashion apoya a los diseñadores emergentes en España, respondiendo a la necesidad de respaldar no solo su creatividad sino también su visión y desarrollo empresarial.

El galardón otorga a la firma ganadora una dotación económica de 6.000 euros destinada a la creación de una nueva colección y al asesoramiento profesional durante seis meses para fortalecer la visión empresarial de su marca de la mano de UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología. Además, la marca galardonada tendrá la oportunidad de mostrar la colección impulsada por este reconocimiento en la próxima edición de la pasarela en febrero de 2025.

En esta edición, el fundador y director creativo de Redondo Brand, Jorge Redondo, reconocido por su capacidad de emprender y crear una marca propia con gran proyección en el sector de la moda a su corta edad, se unirá al panel de expertos que evaluará las propuestas creativas y empresariales de los 15 participantes. El jurado también incluirá a Ana Rodríguez, directora de MBFWMadrid; Andrés Aberasturi, comisario de Allianz EGO; y Maruca García Paredes, directora del Área de Moda de UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología.

La pasarela Allianz EGO, comprometida con la inclusión y la diversidad

La plataforma Allianz EGO presentará el domingo 15 de septiembre una nueva jornada de desfiles con nueve innovadoras firmas emergentes que representan el futuro de la moda en España, junto con una marca internacional. Éstas mostrarán sus últimas creaciones sobre la pasarela Allianz EGO que, nuevamente, pondrá el foco en valores como la inclusión o la diversidad en el mundo de la moda, y modelos de producción sostenibles.

La firma MAL Studio Custom Project, ganadora del premio Allianz EGO Confidence in Fashion en su última edición, será la encargada de abrir la jornada con una colección que celebra su logro. Presentará su colección ‘Axis Mundi’, un concepto que responde al eje que une el centro del mundo terrenal con su arquetipo celeste. Así, ésta será un manifiesto de emociones, y nostalgias propias de su diseñadora, Michelle Lima.

Esta ocasión también será especial por la fusión de los mundos del deporte y la moda, destacando la participación de Alex Roca, atleta con parálisis cerebral y embajador de Allianz. Conocido por su inspiradora historia de superación, Alex Roca participará en el desfile de la mano de MAL Studio Custom Project, enfatizando la importancia de la inclusión y la diversidad en el ámbito de la moda.

A lo largo de la jornada, además de MAL Studio Custom Project, las firmas Alejandre, Anamingo, Arturo de la Rosa, Boltad, H05, Karlo Módenes, Santamarta, XVSTRANGE, así como la marca checa TOMAS NEMEC, procedente de MBPFW, presentarán sus creaciones más recientes, ofreciendo su visión más actual sobre la pasarela Allianz EGO.