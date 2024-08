Tratamientos médicos no invasivos para conseguir una mejoría estética, en la clínica de la Dra. Cecilia Arthur

Por distintos motivos, cada vez más personas buscan tratamientos que sirvan para mejorar la estética de su cuerpo. Ahora bien, estas soluciones no siempre requieren de cirugías y procesos invasivos.

En este sentido, hay aplicaciones poco o nada invasivas que pueden generar resultados naturales y eficaces sin efectos secundarios. En Madrid, la clínica de la Dra. Cecilia Arthur ofrece este tipo de tratamientos médicos sin intervenciones quirúrgicas. Se trata de terapias y aplicaciones enfocadas en la mejoría y cuidado del cuerpo masculino o femenino.

¿Qué tipo de tratamientos médicos sin cirugía ofrece la Dra. Cecilia Arthur? La Dra. Cecilia Arthur ofrece tratamientos médicos corporales basados en técnicas innovadoras y efectivas enfocadas en la mejoría de la piel, celulitis, flacidez, estrías y exceso de grasa. Una de estas técnicas es la carboxiterapia, que consiste en una aplicación sencilla sin cirugía que implica la inyección de dióxido de carbono tanto en la dermis como en la grasa subcutánea. De esta manera, es posible mejorar la circulación, estimular las fibras responsables de la elasticidad de la piel y disminuir las células de grasa.

En esta clínica también se realizan tratamientos médicos faciales no quirúrgicos como la rinomodelación, marcación del mentón y relleno de ojeras. Cada uno de ellos promueve un efecto de rejuvenecimiento y embellecimiento del rostro sin producir efectos secundarios ni sensaciones dolorosas.

Además, la Dra. Cecilia Arthur ofrece soluciones de reducción de papada sin cirugía, anestesia ni generación de cicatrices.

¿Por qué contratar un servicio médico estético con la Dra. Cecilia Arthur? El objetivo de esta profesional y su equipo es que sus pacientes se sientan satisfechos y cómodos con los resultados de sus tratamientos médicos estéticos. Por esta razón, además de ofrecer soluciones indoloras, mínimamente invasivas y no quirúrgicas, se realiza un asesoramiento previo para diseñar y planificar estrategias a medida.

En esta primera etapa se estudian los rasgos del paciente y se identifican los detalles que buscan resolver a nivel estético. Con los datos obtenidos, esta profesional crea un tratamiento personalizado con base en las características físicas únicas y naturales de su cliente. De esta manera, es posible acceder a un procedimiento a medida para construir una mejor versión estética sin producir cambios extravagantes que no están alineados con una presencia natural.

Cabe destacar que la primera consulta es totalmente gratuita. Los interesados pueden agendar una cita de forma 100 % online para cualquier tipo de tratamiento (corporal, capilar o facial).

Por último, la Dra. Cecilia Arthur cuenta con más de una década como profesional experimentada en medicina estética en la ciudad de Madrid. Además, su formación incluye másteres en anti-envejecimiento, tricología, implante capilar, nutrición y dietética.

En la clínica de la Dra. Cecilia Arthur es posible acceder a tratamientos médicos no quirúrgicos para conseguir una mejoría estética tanto en el rostro como en el cuerpo.