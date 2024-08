Aunque la piel se vea grasa, hay que hidratarla según las cosmetólogas

Los expertos insisten en que la piel necesita un extra de hidratación en verano. Las especialistas en dermocosmética de Ambari, Byoode y Medik8 dan la explicación Lo dicen en las noticias, se menciona en redes sociales, se repite en las farmacias… todos coinciden en que en verano es importantísimo hidratar la piel. Ahora bien, esta insistencia puede resultar difícil de comprender, porque es justo en verano cuando la piel puede sentirse más grasa que nunca y, precisamente, la aplicación de cosméticos hidratantes puede provocar recelo. ¿Y si al hidratar la piel se produce todavía más sensación de pesadez sobre la piel? Para intentar comprender el porqué de tanta insistencia en hidratarse, se ha consultado a varias expertas, quienes han dado las claves de este consejo: la hidratación que parece sobrar, en realidad no tiene humedad, sino grasa, lo cual puede acarrear algunos problemas si no se trata adecuadamente.

¿Por qué se nota la piel grasa en verano?

Para entenderlo bien, deben considerarse dos motivos fundamentales: en zonas con clima muy seco, como ocurre en regiones como Madrid, Castilla León, Castilla la Mancha o el interior de Andalucía, la piel se deshidrata debido a la falta de humedad ambiental, lo que produce este efecto. "Cuando esto ocurre, la piel no consigue producir más humedad, pero en el intento de hacerlo, lo que genera es grasa", explica Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD.

Además, ciertos productos cosméticos pueden incrementar la sensación de piel grasa. "La mayoría de los productos solares pueden aportar lípidos a la piel, dotándola de grasita. Esto sucede porque la mayoría de los filtros protectores que existen son liposolubles, es decir, para formularlos, se deben combinar con fuentes oleosas. Además, muchos llevan vitamina E y componentes más grasos", detalla Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8. Y, claro, como en verano se incrementa considerablemente el uso de cosméticos con SPF, puede ocurrir que esto influya en que se note la piel más grasa de lo normal.

¿Por qué es tan importante hidratar la piel en verano?

Que la piel se sienta grasa no significa que esté hidratada. "La piel necesita agua a través de agentes humectantes, como el ácido hialurónico, y componentes más oleosos que se incorporen a la barrera de la piel para retener esa humedad. En verano, lo que suele suceder es que se tiene mucho de estos segundos, pero no de los primeros", aclara Lara González, cosmetóloga en Byoode.

Si se vive en lugares muy secos o se trabaja en entornos con mucho aire acondicionado, puede que la hidratación de la piel se resienta. ¿Cómo se notará? "Cuando la piel se deshidrata en verano puede notarse tirante, apagada o incluso irritada y, si no se humecta periódicamente, empezará a engrasarse en exceso", especifica Marta Agustí, directora dermocosmética de Omorovicza.

¿Cómo hidratar la piel sin que se engrase?

Se puede hacer de dos formas: "debemos aplicarle a la piel humedad mediante productos oil-free con ingredientes como el ácido hialurónico, la glicerina, el pantenol o el bisabolol", opina Mireia Fernández, directora dermocosmética de Boutijour. Pero, como segunda opción, si se nota la piel muy grasa, se deberán añadir pasos a la rutina que eviten la aparición de brillos. "Por eso, es tan importante exfoliar en verano y aplicar principios que seborregulen la piel, como los ácidos salicílico y glicólico, al menos unas dos veces por semana si se usa un sérum o mascarilla o incluso a diario si se trata de un tónico", concluye Isabel Reverte, directora dermocosmética de Ambari.

Productos para hidratar la piel en verano y que no tenga aspecto graso

Hyaluronic & Okra Allegory de Byoode: Sérum altamente hidratante y calmante rico en Madecassoside (centella asiática) y en Ácido Hialurónico de triple peso molecular y extracto de Okra, un poderoso suavizante de la piel con efecto cicatrizante, humectante y calmante. Además, cuenta con antioxidantes que protegen y ofrecen una poderosa actividad contra los radicales libres, principales agentes del envejecimiento. Precio: 55€ en Byoode.com.

Hydr8 B5 de Medik8: Sérum con alta carga de ácido hialurónico de múltiple peso molecular y vitamina B5 para una completa hidratación de la piel, ideal para rellenar esas arruguitas del contorno de los labios e hidratarlos. Precio: 59 € en Medik8.es.

Hyaluronic Intensive Moisturizer de Perricone MD: Gel-crema con ácido hialurónico hidratante, niacinamida calmante y extracto de romero, antioxidante, protector y energizante. Con textura ligera para contrarrestar al SPF. Precio: 78 € en Perriconemd.es.

Snow Lotus Lifting Serum de Boutijour: Sérum con niacinamida y proporciona vitamina C mediante el extracto de la flor de camelia. Se pueden aprovechar las propiedades antioxidantes de este ingrediente con la certeza de que la piel se sentirá cómoda, gracias a la equilibrada concentración y a la inclusión de otros componentes como la niacinamida, conocida por y el ácido hialurónico, reconocido por su capacidad hidratante. Precio: 69 € en Purenichelab.com.

Cushioning Day Cream de Omorovicza: Crema hidratante que, además de contar con plancton marino que tiene efecto relleno, hidrata y mejora la síntesis natural de colágeno. Incluye un combinado de algas con poder antioxidante y reducen los niveles de cortisol de la piel. El complejo termal regenerador y los micro-reservorios hidratantes con activos que van humectando a lo largo del día para mantener el rostro en condiciones óptimas todo el día completan su fórmula. Precio: 145 € en Purenichelab.com.

AM Active 10 Essence de Ambari: Esencia que calma la piel durante la exfoliación al trabajar con aceite de amplio espectro con cannabidiol. Su poder exfoliante está en el 10% de alfahidroxiácidos que componen la fórmula. Precio: 105€ en Purenichelab.com.