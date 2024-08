El Departamento De Oftalmología Del Hospital Universitario Dexeus destaca cuándo es necesaria una cirugía de chalazión

El chalazión es un cuadro oftalmológico que se produce cuando se obstruyen las glándulas de Meibomio, unas glándulas sebáceas ubicadas en los bordes de los párpados. Por lo general, esta afección provoca inflamación y la aparición de un bulto en el ojo, y es común en pacientes que sufren otras condiciones como rosácea, dermatitis seborreica o blefaritis.

Según indican los especialistas de la Unidad de Oculoplastia del Departamento De Oftalmología Del Hospital Universitario Dexeus, el chalazión a menudo se confunde con un orzuelo. Sin embargo, se trata de procesos diferentes, ya que, en primer lugar, el orzuelo es ocasionado por una infección y provoca tanto dolor como comezón.

En cambio, el síntoma principal del chalazión es solo la formación de un bulto en el párpado que, en casos donde adquiere un tamaño considerable, puede afectar a la visión.

Cómo tratar un chalazión y cuándo es necesaria la cirugía En principio, cuando el bulto en el párpado es pequeño y no afecta a la visión, hay distintos tratamientos sin cirugía que resultan adecuados. No obstante, en todos los casos los profesionales del Departamento De Oftalmología Del Hospital Universitario Dexeus recomiendan consultar a un especialista.

Por lo general, estos casos se abordan con antibióticos o esteroides en gotas y pomadas. También se pueden emplear compresas calientes para reducir la inflamación o masajes en el párpado para estimular las secreciones glandulares. Si bien estos procedimientos funcionan correctamente, existen personas que sufren la manifestación frecuente de esta protuberancia en el mismo lugar, por lo que hay que acudir a un oftalmólogo para realizar una biopsia y descartar cualquier problema más serio.

Asimismo, cuando estos bultos se enquistan puede ser necesario practicar una intervención quirúrgica para drenar el líquido del abultamiento. Para esto, se aplica anestesia local y se realiza una incisión que permite limpiar la zona afectada. Por lo general, la recuperación de la cirugía es rápida y luego se cubre el ojo con un parche para controlar el sangrado e inflamación.

En este sentido, el cuidado principal consiste en aplicar una compresa caliente durante 15 minutos entre 2 y 4 veces al día. Además, siempre es importante seguir al pie de la letra lo que indican los cirujanos.

Cómo prevenir un chalazión En primer lugar, al tratarse de un problema que surge en pacientes con condiciones preexistentes, es recomendable mantener bajo control la patología de base. Por este motivo, resulta aconsejable realizar revisiones periódicas para garantizar la salud ocular.

Al mismo tiempo, hay que limpiar con detenimiento los párpados y retirar el maquillaje de esta área con productos que sean adecuados. De este modo, es posible evitar obstrucciones de las glándulas de Meibomio que dan origen al chalazión.

Al mismo tiempo, los expertos recomiendan no compartir los cosméticos oculares con nadie, y que las personas se aseguren de que todos los artículos aplicados en los ojos no han caducado. Para despejar cualquier tipo de duda al respecto o tratar un chalazión, es posible recurrir al servicio especializado de la Unidad de Oculoplastia del Departamento De Oftalmología Del Hospital Universitario Dexeus.