Alquézar, el alcalde y sus palmeros

Soy un enamorado de Alquézar; pero hay cosas que afean el paisaje. El domingo pasado fuimos a este hermoso pueblo para hacer la ruta: Alquézar-balsas de Basacol- puente de Villacantal-Asque-puente de Fuendebaños-Alquézar. Por cierto, en Asque paramos para comprar miel de romero, de encina y de mil flores a un vecino que tiene colmenas. Bien, acabamos la ruta con un refrescante baño bajo el puente románico de Fuendebaños. Y sobre las 19:30 subimos la cuesta en dirección a Alquézar. Quisimos hacer las pasarelas, pagando, pero estaban cerradas. Al llegar al pueblo, comprobé con desagrado que no se podía bajar al río Vero porque una puerta con un cartel con amenazas encima lo prohibían. Considero esta arbitraria medida un abuso de autoridad propio de las dictaduras de los países bananeros. Y de esta inicua decisión responsabilizo al Ayuntamiento de Alquézar. El asunto es que ahora cobran 5 euros por hacer las pasarelas. Y para que nadie las haga sin pagar, han puesto este horario: de lunes a viernes: de 9:00h a 18:00h. Y fines de semana y festivos: de 8:30h a 19:00h. El caso es que si bajas desde el puente de Villacantal por el río y quisieras subir por detrás de la colegiata de Santa María la Mayor, no puedes. Opino que la medida justa sería poner puertas exclusivamente en las pasarelas y permitir que la gente baje al Vero a cualquier hora que les de la gana.. Qué razón tiene aquel refrán que dice:”Si quieres conocer a Juanillo, dale un carguillo”. Considero que toda la culpa no la tiene Juanillo, sino que la responsabilidad se reparte entre éste y sus palmeros…