‘¿Quién teme al Lobo Feroz?’ un cuento entrañable que aborda el bullying desde la empatía.

CÍRCULO ROJO.- María del Carmen Giménez Guillén es una persona empática y apasionada de la enseñanza y son estas dos cualidades las que convierten a su obra, ‘¿Quién teme al Lobo Feroz?’ en un cuento perfecto para entender y abordar el bullying en los colegios.

“Ya siendo niña, yo misma experimenté situaciones de bullying, rechazo y desprecio por parte de mis compañeros de clase por ser "diferente" a ellos (yo era más bajita y rellenita, sacaba siempre notas altas, era disciplinada, trabajadora y responsable, bastante empática -aunque no lo fuesen conmigo-, por lo que era objeto de burlas, aislamiento, comentarios hirientes, bromas pesadas,), lo que prosiguió con los cambios que trajo la adolescencia. Esto, junto con todo lo que he podido aprender de las experiencias que he podido vivenciar en algunas clases y/o que mis estudiantes han compartido conmigo cuando se han sentido preparados para ello, me hicieron darme cuenta de la gran necesidad de transmitir valores tan fundamentales como el respeto, tolerancia, empatía y solidaridad a las nuevas generaciones, dado que en ocasiones estos no son recibidos en su núcleo más inmediato”, añade ella misma.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, “una bonita y entrañable historia, creada con mucho amor e ilusión, con personajes con los que cualquiera podría identificarse, y que aúna el contexto fantástico con situaciones reales que pueden darse en la vida cotidiana, mostrando tanto el punto de vista de ambas partes (temerosos y temido) como facilitando la reflexión del lector y su proceso para descubrir si algo así le sucede y poder reorientar su actitud hacia conductas más respetuosas, responsables y comprensivas hacia sí mismo y hacia los demás”.

SINOPSIS

¿Quién teme al Lobo Feroz?

Depende de a quién preguntemos y de cuándo se lo preguntemos. Así sucede con el pequeño Jaime Feroz, un lobito que vive en el Bosque de los Cuentos y al que todas las demás criaturas rechazan.

¿Serán los habitantes del bosque capaces de cambiar de opinión sobre Jaime?

Descúbrelo a través de las páginas de esta tierna y entrañable historia en la que las cosas no son lo que parecen, y en la que la valentía y el buen corazón de Jaime serán protagonistas.

AUTORA

María del Carmen Giménez Guillén, nacida el 29 de junio de 1988 en Orihuela, es una apasionada de la enseñanza, la lectura y la escritura de obras diversas y la creación de material educativo; ha gestionado incluso una Biblioteca Escolar con animaciones lectoras para todos los niveles. A sus 36 años, de los cuales ha dedicado más de 15 al trato y la formación de niños y jóvenes, esta titulada en Magisterio de Educación Primaria, con especialidades en Lengua Inglesa y Lengua Francesa, ha ganado dos años consecutivos el primer premio del Concurso de Narración Corta de Beniel. Su formación digital, sobre bullying y maltrato infantil y, entre otros ámbitos, educación en valores, junto con sus experiencias personales y lo aprendido en el día a día en el desempeño de su labor docente son algunos de los motivos que han impulsado la creación de este entrañable cuento con el que intentar transmitir al lector aprendizajes esenciales para vivir en el respeto, la aceptación y la tolerancia, apreciando las diferencias como fuente de enriquecimiento.