Jesthisa pioneros en la evolución de diseño de viviendas

Entrevista con Raúl Esteban Herranz, CEO de JESTHISA: Pioneros en la Evolución del Diseño de Viviendas

El mercado inmobiliario de la vivienda ha experimentado una gran evolución en los últimos 10 años.

Un cliente cada día más exigente con la habitabilidad de los espacios, la reducción de gasto energético, la sostenibilidad y el diseño, ha obligado a promotoras y constructoras a revisar sus planteamientos en la oferta de vivienda.

Hoy se habla con Raúl Esteban Herranz, CEO de Jesthisa, quien explica como ha sido toda esta transformación del mercado y como han sabido responder a estas demandas.

Señor Herranz, JESTHISA ha sido reconocida por estar a la vanguardia en el diseño de hogares que luego marcan tendencia en el mercado. ¿Cómo ha logrado la empresa mantener esta posición pionera?

En JESTHISA, siempre hemos tenido claro que para liderar el mercado es fundamental no solo adaptarse a las tendencias, sino anticiparlas. Tras la crisis inmobiliaria de la década anterior, entendimos que el mercado había cambiado profundamente y que debíamos poner un énfasis renovado en entender lo que el comprador realmente estaba buscando. Este enfoque nos llevó a desarrollar proyectos innovadores que no solo respondían a la demanda existente, sino que también la guiaban. Nos concentramos en diseñar hogares que no solo cumplieran con las expectativas estéticas, sino que también ofrecieran soluciones prácticas y sostenibles, alineadas con las nuevas realidades y necesidades de nuestros clientes.

¿Podría darnos algún ejemplo de cómo JESTHISA ha redefinido la oferta inmobiliaria tras cambios significativos en el mercado?

Un ejemplo claro fue nuestra respuesta tras la pandemia. La COVID-19 transformó profundamente las prioridades de los compradores, redefiniendo lo que se entendía por calidad de vida en el hogar. En JESTHISA supimos leer estas nuevas necesidades desde el principio, y fuimos pioneros en diseñar viviendas que respondieran a ellas. Desarrollamos proyectos tanto de viviendas unifamiliares como en altura que integraban espacios más amplios y versátiles, optimizando la luz natural, la ventilación y el acceso a áreas verdes. Este enfoque, centrado en el bienestar integral, ha sido clave para ofrecer una propuesta que realmente mejora la calidad de vida de nuestros clientes.

¿Cómo ha influido esta visión en la relación con sus clientes y en el éxito de JESTHISA en el mercado?

La experiencia del cliente es fundamental para nosotros. No se trata solo de vender propiedades, sino de ofrecer un estilo de vida que cumpla con sus expectativas y mejore su día a día. Este compromiso nos ha permitido construir una relación de confianza con nuestros clientes, quienes saben que JESTHISA no solo sigue las tendencias, sino que también se adelanta a ellas para ofrecer soluciones innovadoras y de calidad. Esta capacidad de anticipación y adaptación ha sido crucial para consolidar nuestra posición en el mercado y mantener un crecimiento sostenido a lo largo de los años.