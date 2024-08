La plataforma online Projectum.es, una herramienta útil para ingenieros y arquitectos

Los clientes online de arquitectura son cada vez más frecuentes en los despachos que se encargan de diseñar proyectos de construcción o decoración. Es una realidad que está en consonancia con lo que ocurre en otras actividades profesionales y comerciales que han encontrado su nicho en la virtualidad.

Es por eso que un despacho de arquitectos que no disponga de una página web bien trabajada se enfrentará serias dificultades para competir en el mercado. Si no cuenta con posicionamiento online y los CTA adecuados, tendrá un camino tortuoso para destacar y conseguir constructoras que estén interesadas en sus servicios.

Más gente buscando servicios por Internet Estudios del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI) señalan que el 78,7% de los usuarios utiliza Internet para informarse sobre bienes y servicios. La cifra coincide con otra encuesta de la firma Deloitte, que detalla que el 80% de las personas investiga en línea antes de comprar. Este comportamiento no solo se aplica para clientes online del sector B2C, sino también para empresas que buscan servicios especializados de otras compañías.

Producto de esta tendencia digital de los últimos años es que han surgido soluciones como Projectum.es, la primera plataforma de proyectos y presupuestos técnicos en línea. Se trata de una herramienta especialmente diseñada para que los clientes de arquitectura tengan la posibilidad de gestionar al instante sus inquietudes sobre un plan. Se trata de un recurso poderoso que puede ayudar en el posicionamiento online del sitio web.

Projectum.es es una plataforma con tecnología y algoritmos propios, que funciona como una herramienta para la captación de leads. Dispone de un software ideal para oficinas técnicas y/o autónomos de los sectores de ingeniería y arquitectura en toda España. Desde la comodidad de sus propias oficinas, los clientes de arquitectura pueden saber en pocos minutos qué esperar para su proyecto.

Hasta un 5% más de conversiones Los desarrolladores de Projectum.es describen su plataforma como una calculadora de presupuestos a la que se le puede integrar un botón de CTA (Call to Action). En marketing digital, un buen CTA en el lugar adecuado de la web es considerado como un importante motor de conversiones. De hecho, según los representantes de la firma, los despachos de arquitectos pueden incrementar este indicador en un 5 % de forma casi inmediata.

El fundador y director de Projectum.es, Carlos Cervera explica que otro factor importante que favorece la conversión de visitantes a clientes es la exclusividad. Cada despacho de arquitectos que se asocie tendrá exclusivo acceso al software de gestión de proyectos en la zona geográfica donde trabajan.

La interfaz es además muy amigable y los usuarios podrán gestionar su proyecto en sencillos pasos. El primero es completar los datos para que la plataforma calcule el presupuesto estimado que será verificado por un técnico experto. Una vez verificado el proyecto, este se gestiona a través de la plataforma de seguimiento para llevarlo a cabo.

Actualmente, apoyan a más de 100 clientes en la realización de obras nuevas, apertura de negocios y ejecución de instalaciones.