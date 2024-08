Entrevista exclusiva con Sr. Sánchez; Experiencias internacionales y perspectivas de un viajero global

Entrevistadora Malu Sanchez, Periodista por la UA de Barcelona

Buenas tardes, Sr. Sánchez

Tengo mucho interés en poder realizarle esta entrevista, enmarcada en el objetivo de saber más de usted, de su trayectoria profesional y también de conocer su opinión acerca de algunos temas de actualidad.

Muchas gracias, estaré encantado de contestarle a sus preguntas.

Tengo entendido que usted ha visitado y que ha vivido en diferentes países durante varias etapas de su vida. ¿Puede decirnos algo más sobre esa experiencia?

Si claro, durante mi vida he visitado más de 40 países, puedo decir que he visitado prácticamente todos los países de Europa y América, que he visitado muchos países del Africa, que he visitado muchas islas del Pacífico Norte y del Pacífico Sur y Australia, así como muchos países de Medio Oriente y Asia.

Me considero un gran viajero.

Y mis viajes han tenido diferentes objetivos, desde el turístico, pasando por el expedicionario y en muchos casos por trabajo.

Y de esos viajes y lugares, ¿Dónde se ha sentido mejor?, ¿Dónde querría establecerse?

La verdad que el país donde, considero que mejor se vive del mundo es España. Tenemos un país fantástico, con todo tipo de territorios, mares, ríos, lagos. Con todo tipo de climas, zonas insulares, montañas. Y con unas riquezas culturas diferentes y fantásticas. Y lo mejor, nuestra gastronomía, empezando por las comidas caseras, siguiendo por las tapas y acabando por nuestra alta cocina.

Francamente, tenemos de todo y a veces nosotros no sabemos apreciarlo, pero la gente que viene a visitarnos lo ve y lo valora, tanto sean turistas como inmigrantes.

Pero, dando respuesta a su pregunta, el sitio que elegiría para establecerme sería Buenos Aires, en Argentina. Que es un lugar de lo más parecido a España, donde la lengua y las costumbres son realmente similares a las nuestras. Allí he trabajado y me he sentido muy satisfecho.

Bueno Sr. Sanchez, pero ¿Qué ha hecho usted en esos países? ¿Trabajo usted en ellos?

Pues sí, he trabajado en muchos países, inicialmente en la compraventa de pieles y curtidos, como es el caso de Argentina, Marruecos, Pakistán, Mauritania, Mali. Y en otros casos he confeccionado prendas de textil, piel, bolsos en lugares como Pakistán, India, Marruecos, Turquía. O me ha dedicado a la compraventa de TV, pilas, juguetes, material de tecnología, material deportivo, todo ello desde una oficina que tuve en Hong Kong en los años noventa del pasado siglo. También me he dedicado a importar carnes, mariscos y pescados desde Argentina, Uruguay, Angola, Tailandia, Brasil. Y también he realizado proyectos en otros sectores en Senegal, Gambia, Argelia, Egipto, Libia, Níger, Angola, Perú, Chile, Ecuador, Colombia, Alemania, Reino Unido, Irlanda, Italia, Francia, USA, Canadá y en otros muchos lugares.

¿Y cuál es su conclusión?

Que es fantástico poder realizar negocios y residir en diferentes lugares del mundo y más fantástico, poder volver otra vez a nuestro país.

Pero que, de todas esas vivencias se pueden sacar muchas experiencias, ideas, conocimientos y posibilidades de ayudar a otras personas, en el mundo de los negocios, en el ocio y en el turismo. Y que todo ello es un activo que me permite poder ASESORAR a mis clientes y amigos en muchos temas y con relación a muchos lugares del mundo.

Muchas gracias por sus respuestas

Ahora entiendo que pueda usted decir que, desde su Consultora, puede usted asesorar a sus clientes en muchos sectores y en muchas zonas del mundo

Y me queda una pregunta

¿Cuál cree usted es el viaje que no debe perderse un viajero?

Gracias a ustedes por hacerme esta entrevista.

Y la respuesta al viaje es Egipto, sin duda el viaje al pasado más fascinante, completo y accesible para cualquier viajero que quiera tomar contacto con algo “excepcional” de nuestro mundo. Es un viaje que no defrauda a nadie.