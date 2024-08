Opostime cuenta con múltiples recursos para preparar oposiciones y acceder a una plaza en el Estado

En los próximos 5-10 años se espera la jubilación de alrededor del 50 % de la plantilla de funcionarios en España. Por este motivo, ya hay miles de plazas que se están ofreciendo. Ahora bien, para acceder a ellas es necesario prepararse y superar las oposiciones. Muchas personas no se lo plantean por falta de información y porque creen que puede ser muy difícil conseguir ser funcionario. O bien, otras muchas personas deciden empezar a opositar por las oposiciones más conocidas de Administración General del Estado, por creer que son las más fáciles, aunque no siempre es así. Existen otras muchas oposiciones más fáciles y a las que pueden presentarse los aspirantes, estudiando un mismo temario común y es una opción muy desconocida.

En este contexto, Opostime ofrece la posibilidad de contar con resúmenes elaborados por Mel Escribano, que tiene más de 10 años de experiencia en el sector público y más de 20 oposiciones aprobadas. De esta manera, es posible evitar cualquier tipo de pérdida de tiempo y conseguir resultados positivos con solo estudiar alrededor de 150 páginas, estudiando solo lo más importante y preguntable, con lo que ya se puede aprobar.

Optimizar los estudios con el apoyo de Opostime Esta plataforma ofrece ayuda a los opositores que desean acceder tanto a la Administración General del Estado como a los Ayuntamientos Locales. En particular, los apuntes de 150 páginas que se ofrecen son el fruto de 5 años de perfeccionamiento opositando de su creadora Mel Escribano. Se trata de un material que facilita el estudio y que, hoy en día, es uno de los temarios más populares entre los opositores españoles. De hecho, este producto se encuentra en los primeros lugares entre las preferencias de los clientes de Amazon.es.

Además, Opostime ofrece apoyo diario, múltiples actualizaciones y contenidos de valor. Todos estos recursos han sido diseñados para que los opositores puedan reducir el tiempo de preparación y conseguir en el menor tiempo posible su objetivo.

El taller de Estrategia Opomentory de Opostime, una formación única en el mercado Acceder a una de las plazas en el Estado o en los Ayuntamientos Locales permite disfrutar de un empleo estable. Además, se trata de trabajos que facilitan la conciliación de la vida profesional y personal.

Para conseguir este objetivo, Opostime organiza el taller Opomentory. Los estudiantes que se inscriben en él acceden a una combinación de clases grabadas y lecciones teóricas que se desarrollan a lo largo de 7 módulos. A su vez, cada persona puede realizar los ejercicios a su ritmo. Este método de preparación sigue una estrategia especialmente diseñada para opositores a los que les da igual en qué administración pública trabajar, pero quieran entrar lo antes posible a ser funcionarios, incluso sin examen.

Además, Opomentory cuenta con un grupo exclusivo de Telegram en el que es posible conectarse con otros opositores que comparten los mismos objetivos. Al formar parte de este taller, también es posible acceder a sesiones en directo con Mel Escribano y a un servicio de acompañamiento de 17 semanas para resolver cualquier tipo de duda. En líneas generales, Opomentory es una alternativa conveniente para quienes buscan acceder a puestos de auxiliar, administrativo o técnico en distintas dependencias.

En definitiva, con los resúmenes de 150 páginas y los demás recursos diseñados por Mel Escribano a través de Opostime se puede llevar a cabo la preparación para las oposiciones de manera efectiva y sin perder tiempo. De este modo, es posible estar más cerca de cumplir el objetivo de acceder a un empleo que permite disfrutar de estabilidad y buenos horarios.