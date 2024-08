Mercedes González, CEO de AsisGen; Resolver el conflicto familiar es Posible

Licenciada en Derecho, Mediadora y Consultora del Conflicto Familiar y Civil, lleva tiempo acompañando a Familias con problemas de todo tipo hacia la mejor solución. Desde su convicción de que las familias son el núcleo de la sociedad y que merecen herramientas para resolver sus conflictos de manera constructiva y ver el impacto positivo que podía generar en las relaciones humanas, decidió especializarse en esta área y crear AsisGen para acompañar a las familias en este proceso.

En AsisGen han logrado resultados rápidos, incluso de forma online. La filosofía gana-gana marca el rumbo de las distintas técnicas utilizadas por Mercedes, como se explican en los talleres gratuitos que imparten en Sevilla. Al analizar la situación de las personas y los hechos de la familia que consulta, como si de un algoritmo o de Inteligencia Artificial, se tratase, se establecen soluciones definitivas.

Mercedes ¿qué ofrece AsisGen a una familia con problemas?

AsisGen no es un bufete de abogados ni una consulta psicológica, es un despacho especializado en soluciones. Son tratados tantos conflictos como tipos de familias que hay. La base está en el sistema de toma de decisiones que va guiando a las personas a tomar la mejor decisión que se ajuste a su situación.

¿Por qué funciona el método de AsisGen?

Cuando hay un conflicto familiar, siempre un miembro da el primer paso, se pone en contacto con el despacho para dar a conocer la situación, desde ahí se comienza la estrategia, sin esperas, presencial y online, ya que cuando alguien llama es porque no quiere esperar más. Funciona tanto si los demás miembros de la familia se implican como si no, porque cuando una de las piezas del engranaje cambia, cambia todo el sistema.

¿En qué casos se tiene más éxito?

Ante todo, el “éxito” es un concepto relativo, depende de cada caso concreto. No siempre es mantener una familia unida, que es lo que más se vende como “felicidad”. Cuando las circunstancias ponen de manifiesto que la separación o un litigio es la mejor opción, se le indica al cliente. Pero, entre los casos más demandados con un desenlace favorable, encontramos; problemas con los hijos adolescentes, peleas por el reparto de tareas del hogar, los problemas o diferencias económicas, de comunicación, celos, inseguridades. El espiar las conversaciones de WhatsApp son más habituales de lo que imaginamos.

¿Mercedes, resalta alguno de los casos más significativos?

Unos padres separados consultaron cómo afrontar que su hijo había sido denunciado por publicar fotos de su chica, menor de edad, en las redes sociales. En este caso, además de la comunicación y crear un entorno seguro para restablecer la confianza, fundamental para poder avanzar de forma eficaz ante la situación, se guio a la familia en los pasos a dar para asegurar las evidencias digitales, junto con el despacho de peritos informáticos colaborador de AsisGen. Felizmente, se descubrió que él nunca había tenido esas imágenes en su móvil y se le puedo exculpar.

Se invita al lector a ampliar más información a la web asisgen.es. Gracias por su tiempo Mercedes.