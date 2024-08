Opground o cómo la IA aporta superpoderes al sector de Recursos Humanos

De los fracasos surgen los éxitos. Opground es la historia de cómo las necesidades identifican oportunidades. Eduard Teixidó, Cofundador de la startup, nos explica cómo otorgan superpoderes a las empresas para que puedan humanizar sus procesos de selección a través de la IA. Parece paradójico, ¿verdad? Descubrir en esta entrevista cómo lo consiguen, dejando atrás las famosas keywords que tratan a los candidatos como meros cromos.

En Opground habéis implementado la IA en los procesos de selección, ¿cómo se os ocurrió la idea?

Opground nació de la experiencia que tuve al fracasar en mi primera startup. Me di cuenta de que encontrar talento con habilidades específicas es fácil, lo difícil es encontrar ese talento y que a la vez esté deseando lo que tú ofreces. Como ingeniero, también viví la frustración de ver que buscar trabajo es un trabajo. Desde entonces, entendí que el verdadero problema estaba en conectar de manera eficaz y automática el talento con las empresas en base a lo que ambas partes son, quieren y necesitan.

Ya habéis levantado una ronda y estáis en plena segunda ronda de financiación, ¿qué consejo darías a aquellos que están empezando? ¿Cómo se consigue ser atractivo para los inversores?

Uf… De lo más duro que hay. Mi consejo es ser natural y auténtico en tus interacciones con inversores y expertos del sector. Es fundamental presentar tu proyecto con claridad y perseverar, incluso si te enfrentas a decenas de rechazos. La clave está en construir relaciones genuinas, aprender a comunicar tu visión de manera efectiva y no desanimarse. Con el tiempo, encontrarás a aquellos que compartan tu visión y estén dispuestos a apoyar tu proyecto.

Acabáis de lanzar Mérita, un asistente destinado a empresas de selección de personal y a consultoras IT, ¿qué ventajas aporta?

Mérita es un cambio de paradigma para las empresas de selección y las consultoras IT. Optimiza los procesos de selección hasta 20 veces, permitiendo a las empresas deshacerse de las tareas de backoffice y centrarse en lo que realmente importa: el contacto humano con los candidatos y el soporte a los clientes. Merita ofrece un buscador inteligente que no solo encuentra al candidato perfecto, sino que mantiene tu base de datos siempre actualizada, te permite identificar y acceder al talento tanto dentro de tu base de datos como en todo internet, evalúa y clasifica automáticamente al talento para todas las vacantes de la compañía a la vez y, por último, analiza las vacantes del mercado y encuentra las oportunidades perfectas para el talento que ya tienes.

¿Y sabes que es lo mejor? Que todo esto se consigue sin necesidad de cambiar la operativa de las empresas. Se integra a sus sistemas actuales aportándoles superpoderes.

Habláis de humanizar los procesos de selección a través de IA. Parece algo paradójico, ¿cómo se explica?

Aunque a primera vista pueda parecer contradictorio, humanizar los procesos de selección con IA tiene mucho sentido. A día de hoy, la gran mayoría de veces se filtran los currículums a través de keywords y aspectos superficiales como si los candidatos fueran cromos… ¡No hay nada de humano en ello! La inteligencia artificial nos permite profundizar en la evaluación de candidatos y, de esa manera, humanizar los procesos. Al hacerlo, podemos ofrecer una visión más completa y justa del talento, ayudando a encontrar el ajuste perfecto entre candidatos y empresas gracias a nuestro sistema, que, además, está 100% libre de sesgos.

¿Cuáles han sido los principales retos que habéis encontrado y los principales hitos alcanzados?

Los principales retos han sido construir un equipo sólido y alineado, mantener la sincronización entre desarrollo de producto, ventas y marketing, y buscar inversión en un entorno competitivo. A pesar de estos desafíos, hemos logrado hitos significativos, como desarrollar un equipo excepcionalmente complementario y crecer orgánicamente con más de 15.000 profesionales y 1.000 empresas en nuestra plataforma. En la actualidad estamos cerrando algunos hitos muy importantes con Mérita, pero que de momento no podemos desvelar nada.

Ahora, ¿en dónde tenéis el punto de mira? ¿Cuáles son vuestros objetivos a corto y medio plazo?

Nuestro enfoque sigue siendo consolidarnos como la tecnología líder en la selección de talentos, proporcionando un valor real tanto a profesionales como a empresas. A corto plazo, queremos expandir nuestra base de clientes y mejorar nuestras soluciones. Y a medio plazo, planeamos explorar nuevas oportunidades de expansión, tanto en términos de sectores adicionales como en la expansión a nivel territorial.