La agencia de marketing Sr. Potato nominada para los Marketing Excellence Awards 2024

La agencia de marketing digital Sr. Potato ha sido nominada para los prestigiosos premios Marketing Excellence Awards 2024, un reconocimiento que destaca su dedicación a la innovación y excelencia en el ámbito del marketing digital. Esta nominación no solo refuerza el posicionamiento de Sr. Potato como una de las agencias independientes más exitosas del país, si no que también subraya el constante compromiso con la calidad y el servicio a los clientes.

Con una trayectoria de diez años, Sr. Potato ha construido un legado de creatividad y eficacia que ha sido reconocido en múltiples ocasiones a lo largo de su historia. La agencia ha recibido más de 30 premios y galardones en diversos festivales de marketing internacionales, siendo reconocida en categorías como Mejor Estrategia en Campaña Internacional, Mejor Creatividad en Spot Web, y Premio Especial a la Innovación en él, entre otros. Estos reconocimientos reflejan la capacidad de Sr. Potato para adaptarse y liderar en un entorno dinámico y competitivo.

Entre los logros más destacados de Sr. Potato se encuentran sus exitosas campañas nacionales e internacionales para marcas como BBVA, Bureau Veritas, CUPRA, Heineken, Room Mate Hotels o Avianca, donde la agencia ha demostrado su capacidad para generar impactos masivos y resultados tangibles, adaptando la comunicación a las peculiaridades del público objetivo, su customer journey y el momentum, para conseguir millones de impactos anuales en sus campañas en redes sociales y otros canales digitales, así como un engagement medio muy por encima de lo habitual.

“Estamos increíblemente honrados por esta nominación a los Marketing Excellence Awards 2024. Es un testimonio del arduo trabajo y la dedicación de todo nuestro equipo, que siempre se esfuerza por superar las expectativas y ofrecer campañas innovadoras que resuenen con el público objetivo,” comentó David De Silva, Head of Marketing de Sr. Potato.

La nominación a estos premios coloca a Sr. Potato en el centro de la atención dentro del sector, consolidando su reputación como una de las agencias más innovadoras y efectivas de España. Este reconocimiento llega en un momento clave, ya que la agencia continúa expandiéndose y diversificando su portafolio de servicios, que abarca desde consultoría estratégica y gestión de reputación, hasta campañas de marketing transmedia, employer branding y desarrollo de software propio para facilitar la integración de la inteligencia artificial en los procesos de comunicación y marketing de los clientes.

Con una metodología que fusiona ciencia y creatividad, la agencia Sr. Potato destaca no solo por su capacidad para idear estrategias de marketing impactantes, sino también por su enfoque en la formación continua y la motivación de su equipo, factores que han sido clave para su éxito en mejorar la eficacia y el retorno de la inversión de los numerosos clientes que confían en esta peculiar agencia de marketing para mejorar el posicionamiento y rendimiento de las marcas y productos.

Para más información, visitar: www.srpotato.com