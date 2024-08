La Familia Paralímpica arropa a los deportistas españoles antes de su viaje a París 2024

Autoridades, instituciones, representantes de las empresas patrocinadoras del Plan ADOP y medios de comunicación se reunieron este viernes en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD), en Madrid, para mostrar su apoyo y desear lo mejor a los miembros del Equipo Paralímpico Español, que viajará a París (Francia) en las próximas horas para disputar los Juegos Paralímpicos entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre.



El acto contó con la presencia de la infanta Doña Elena, presidenta de honor del Comité Paralímpico Español (CPE); José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD; Miguel Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Español (CPE); una veintena de representantes de las empresas patrocinadoras y cerca de 50 miembros de la delegación española que este sábado viajará a la capital francesa.

Durante su intervención, la infanta Doña Elena agradeció formar parte de "la familia de los paralímpicos". "Dentro de las ilusiones, los esfuerzos y las victorias, habrá decepciones, pero os animo a que siempre levantéis la cabeza y luchéis por lo que queréis", comentó dirigiéndose a los deportistas, al tiempo que añadió: "Quiero dar las gracias a los medios de comunicación y a los patrocinadores".

Por su parte, Rodríguez Uribes comentó que el CSD camina "en perfecta sintonía" con el CPE "por la misma senda en el objetivo de mantener el máximo reconocimiento del deporte paralímpico" y destacó que el Gobierno ha logrado equiparar por primera vez los premios económicos que reciben los deportistas olímpicos y paralímpicos en París 2024. "Estamos entre los pocos países que lo han hecho, una demanda justa que ha tenido una respuesta justa", indicó.

Además, Carballeda subrayó que los deportistas paralímpicos españoles representarán a cerca de 4,5 millones de personas con discapacidad que viven en España y calificó de "hecho tremendamente importante" que los medallistas olímpicos y paralímpicos vayan a recibir el mismo premio económico. "Muchísima suerte, España paralímpica. ¡Vamos España!", comentó.

OBJETIVOS PERSONALES

La atleta Adiaratou Iglesias y la nadadora Teresa Perales compartieron mesa redonda con la CEO de DingoNatura, Ana Chinarro, y el director general de la Fundación AXA, Josep Alfonso, a quienes transmitieron su agradecimiento por hacer posible su preparación durante todo el ciclo paralímpico y por permitirles llegar a la cita francesa en las mejores condiciones. Todos ellos coincidieron en regresar de París con el deseo de cumplir los objetivos personales.

"Mi objetivo va a ser revalidar mis títulos", comentó Iglesias. "Me encanta compartir momentos con mis compañeros de equipo y eso engancha hasta la médula. Siento que llevo una medalla puesta al haber sido valiente y no rendirme nunca", añadió Perales.

"Los patrocinadores del Plan ADOP formamos parte de la familia paralímpica. Un patrocinador no lo es al 100% hasta que no vive sus primeros Juegos", dijo Alfonso, en tanto que Chinarro indicó: "Nos sentimos privilegiados y cada día que se acercan los Juegos, más. Tenemos muchas ganas y curiosidad, es un sueño poder convivir con los deportistas".

Además, la triatleta Susana Rodríguez y el jugador de baloncesto en silla de ruedas Asier García intercambiaron ideas y retos con la periodista Maite Martín, del diario As, que intervino en representación de la treintena de medios de comunicación que se desplazará a París para cubrir la cita paralímpica.

"El objetivo tiene que ser llegar a la carrera siendo mejor triatleta que hace tres años y quien quiera ganarnos va a tener que ser muy duro con nosotras", recalcó Rodríguez, en tanto que García señaló: "Pertenecemos a un grupo muy ambicioso que siempre busca el máximo. Creo que van a ser los Juegos más igualados y vamos con confianza. Si hacemos bien las cosas podemos ganar a cualquiera".

El acto, presentado por los periodistas Almudena Rivera, de Marca, y Luis Leardy, del CPE, fue el último del Equipo Paralímpico Español antes de participar, el próximo 28 de agosto, en la ceremonia de inauguración de los Juegos, que transcurrirá en los Campos Elíseos y la Plaza de la Concordia.

La delegación española que participará en estos Juegos está formada por 259 personas: 150 deportistas (139 de ellos con discapacidad, más 11 deportistas de apoyo, entre guías de atletismo y triatlón, y timonel de remo), y 109 miembros más, entre entrenadores, médicos, fisioterapeutas, mecánicos y personal de organización y de oficina.

España participará en 16 de las 22 modalidades del programa de competición: atletismo, baloncesto, boccia, ciclismo, esgrima, halterofilia, judo, natación, remo, piragüismo, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro, tiro con arco y triatlón.