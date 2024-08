​Renault Symbioz E-Tech full hybrid, un familiar polivalente para cinco adultos en un habitáculo confortable

Symbioz E-Tech full hybrid es fiel a la tradición de los vehículos familiares creados por Renault. Este modelo compacto y polivalente reúne lo mejor de la marca en el segmento C en términos de diseño, modularidad, volumen de carga, conectividad y eficiencia. Dirigido tanto a clientes familiares como a flotas de empresas, Symbioz E-Tech full hybrid completa la oferta en el segmento C de Renault para ofrecer a los clientes aún más opciones.



Polivalencia por bandera

Con unas proporciones atractivas, Renault Symbioz E-Tech full hybrid es un coche familiar polivalente que consigue acoger a cinco adultos en un habitáculo confortable con unas dimensiones exteriores compactas. Situado entre Captur y Austral, mide 4,41 m de largo, 1,79 m de ancho y tiene una distancia entre ejes de 2,64 m. Un tamaño ideal tanto para un uso profesional como familiar, especialmente en ciudad. En este entorno, su cámara de visión 360° y sus ayudas al aparcamiento delantero, trasero y lateral resultan especialmente útiles.

Compacto por fuera, Symbioz es generoso por dentro. En términos de refinamiento, su acabado iconic lo sitúa a la altura de los más altos estándares del segmento C. Destaca en la gama por el ambiente muy moderno que crean los colores y materiales seleccionados. La tapicería, por ejemplo, presenta un tejido de malla ancha y un patrón de rombos en el respaldo de los asientos delanteros. El salpicadero presenta un acabado efecto aluminio cepillado en la parte superior y TEP con costuras en la parte inferior.



En términos de volumen de carga, Symbioz E-Tech full hybrid se sitúa a la cabeza de su categoría. Gracias a su banqueta trasera deslizante en 16 cm, el volumen de carga puede variar a voluntad de 492 litros a 624 litros, alcanzando los 1.582 litros con la banqueta trasera abatida. Esto da una longitud de carga de hasta 1,68 metros.

Este gran maletero es fácil de cargar gracias a su suelo plano y a la ausencia de bordes. La accesibilidad está optimizada por un portón motorizado que puede abrirse y cerrarse mediante el botón eléctrico del maletero, la tarjeta manos libres o simplemente colocando el pie bajo el sensor del parachoques trasero.

Con menos de 1.500 kg (de 1.423 a 1.476 kg), el peso es contenido y la altura limitada (1,57 m). Estas características contribuyen a la excelente eficiencia del motor E-Tech full hybrid de 145 CV.

Lo mejor de la tecnología Renault

Este nuevo modelo ofrece una gama completa de equipamientos tecnológicos, entre los que destaca el techo panorámico Solarbay, que puede volverse opaco por segmentos. El sistema multimedia openR link con Google integrado da vida a una pantalla táctil vertical de 10,4 pulgadas de serie en todas las versiones y al cuadro de instrumentos de 10,3 pulgadas. Lo mejor de los tres mundos de Google, Google Maps, Google Assistant y el catálogo Google Play (que da acceso a más de 50 aplicaciones) simplifican la vida a bordo y garantizan una experiencia tan intuitiva como utilizar un dispositivo móvil.

Gracias a su moderna arquitectura electrónica, Symbioz E-Tech full hybrid presume de los más altos niveles de seguridad activa y pasiva. Está equipado con hasta 29 ayudas a la conducción, incluida la frenada de emergencia marcha atrás. El conductor tiene acceso a las ayudas a la conducción de última generación, como Active Driver Assist, que ofrece una conducción autónoma de nivel 2 y un sistema de conducción híbrida predictiva que optimiza la eficiencia maximizando el uso de la energía eléctrica.

La aplicación de la norma GSR2 (Reglamento General de Seguridad) obliga a activar por defecto determinados sistemas de asistencia al conductor (ADAS) cada vez que se arranca el coche. En este contexto, un nuevo botón My Safety Switch situado en el lado izquierdo del volante permite al conductor activar o desactivar sus ajustes preferidos de cinco ADAS al mismo tiempo.

Al volante de Renault Symbioz E-Tech full hybrid: polivalencia y eficacia

Renault Symbioz, el vehículo híbrido más compacto del segmento C, se pone a prueba con el motor E-Tech full hybrid de 145 CV. Ofrece el confort y el silencio de la conducción eléctrica en ciudad sin limitaciones de carga. Gracias a su bajo peso, su diseño aerodinámico y la excelente tecnología híbrida E-Tech, el consumo de combustible en el ciclo WLTP (en homologación) es de 4,7 litros/100 km y las emisiones de CO2 son de 105 gramos/km. Este nivel de eficiencia significa que el coche tiene una autonomía de hasta 1.000 kilómetros.



Activada mediante un botón situado en el lado izquierdo del volante, la nueva función E-SAVE mantiene la carga de la batería en un mínimo del 40%. Este nivel garantiza unas prestaciones óptimas en condiciones exigentes, como una carretera de montaña con gran pendiente.

Symbioz E-Tech full hybrid está equipado con una suspensión pseudo-MacPherson en el eje delantero y un eje trasero semirrígido. El ajuste esfuerzo-velocidad de los amortiguadores y la geometría de la suspensión garantizan el control de los movimientos de la carrocería. La dirección asistida calibrada garantiza una respuesta rápida. Para un aspecto de alta gama en consonancia con su refinado interior, el acabado iconic equipa llantas específicas con neumáticos de 19 pulgadas (Michelin 225/45 R19). Todas estas características contribuyen al placer de conducción y al confort a bordo.

La polivalencia del vehículo se debe también al sistema opcional Extended Grip, que mejora la tracción en ciertos escenarios. Dependiendo de las condiciones de conducción se pueden activar dos modos específicos: nieve y todoterreno. Esto se complementa con una altura libre al suelo de 169 mm que permite al conductor adentrarse en ciertos caminos y pistas.



El segmento C representa el 39% del mercado europeo, siendo el más importante. Para responder a las necesidades de una clientela muy amplia, Renault ha lanzado una importante ofensiva de producto en los segmentos C y D en el periodo 2021-2025 con 7 nuevos vehículos complementarios, todos ellos disponibles como E-Tech 100% eléctricos o E-Tech full hybrid. Renault Symbioz E-Tech full hybrid completa la gama en el acceso al segmento C.

Con todas estas ventajas, Renault Symbioz E-Tech full hybrid se dirige tanto a las familias como a las flotas de empresas que buscan la electrificación y un coste total de propiedad controlado.

Producido en la Factoría de Valladolid, Symbioz E-Tech full hybrid está disponible en tres niveles de acabado (techno, esprit Alpine e iconic). Ya es posible realizar pedidos en la red de concesionarios Renault españoles, mientras que las primeras entregas a clientes están previstas para septiembre de 2024.

Más adelante se comercializará la versión evolution y se ampliará la oferta mecánica con motores gasolina mild hybrid.

