"Las chicas de la estación", de Juana Macías, se estrena en el Festival de San Sebastián

La película "Las chicas de la estación", sexto largometraje de la cineasta madrileña Juana Macías (nominada al Goya a Mejor dirección novel en 2010 por "Planes para mañana") se estrenará en el Festival de San Sebastián, cuya 72 edición se celebrará entre el 20 y el 28 de septiembre. El film se presentará en una gala organizada por RTVE.



La explotación sexual de menores es el tema central de la película, que se inspira tanto en algunos de los casos más mediáticos de menores tuteladas que han caído en redes de prostitución como en la violación grupal a una chica de 13 años ocurrida en Mallorca en la Nochebuena de 2019. Un caso que despertó una gran alarma social y escándalo político.



Coescrita por Juana Macías y la guionista Isa Sánchez ("El ministerio del tiempo", “Malaka”, “Alegría”), y dirigida por Juana Macías, "Las chicas de la estación" cuenta con un elenco encabezado por Julieta Tobío, Salua Hadra y María Steelman en su primer trabajo como actrices seleccionadas tras un casting realizado en toda España durante más de un año por Eva Leira y Yolanda Serrano.

"Las chicas de la estación" es una producción de FeelGood Media (Juana Macías, Juan Moreno y Guilermo Sempere), Kowalski Films (Koldo Zuazua), La Perifèrica Produccions (Bàrbara Ferrer, Montse Rodríguez y Cesc Mulet) y Las chicas de la estación A.I.E. Cuenta con la participación de RTVE, IB3 y Movistar Plus+, y la ayuda del Ministerio de Cultura - ICAA, Fundació Mallorca Turisme, Mallorca Film Commission, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. La película se estrenará en España en el último trimestre de 2024 con distribución de A Contracorriente Films y las ventas internacionales corren a cargo de Film Factory.

"Las chicas de la estación" tiene una banda sonora de música urbana, que es un hilo narrativo más en la película y un espejo en el que se miran las protagonistas. Una banda sonora en la que hay estrellas consolidadas y jóvenes promesas, pero en la que se prioriza la voz de artistas femeninas como Albany, Gata Cattana, Kitty110, L’Beel, La Blackie, La Zowi Dalila…cuyas letras hablan de supervivencia, de dolor, de respeto, violencia, desarraigo, que es el mundo que refleja la película.

SINOPSIS



Jara, Álex y Miranda son tres chicas que han crecido en un centro de menores sin saber qué es el amor sin condiciones.

Es el cumpleaños de Jara y las tres quieren celebrarlo en el concierto de su trap queen preferida. Ellas no tienen dinero ni muchas formas de conseguirlo, pero por el barrio está siempre una chica algo mayor, ex interna de su mismo centro, que les ofrece citas con adultos en los baños de la estación.

Poco a poco y creyendo tener el control, se van viendo atrapadas en una red de prostitución de menores. La violación múltiple a una de ellas acabará por darle la vuelta a todo.



EL ORIGEN DE LA HISTORIA

El 8 de enero de 2020 aparece publicada en un diario de Mallorca una noticia que causa gran alarma: una menor de 13 años ha sido presuntamente violada por un grupo de chicos en Nochebuena.

La atención mediática ayuda a poner encima de la mesa que son muchas las menores tuteladas que están siendo víctimas de abusos sexuales y que es algo que llevaba sucediendo años. La Policía lo sabía. Los educadores lo sabían. Parecía que ahora que la sociedad lo sabía las cosas iban a cambiar… Pero tiempo después de aquel escándalo, la situación sigue prácticamente igual. Los autores de la violación han sido condenados a un año de internamiento y 8.500 euros de indemnización para la víctima, pero la mayoría de denuncias continúan a la espera de juicio, los políticos siguen con acusaciones cruzadas y cada pocos meses, hay una nueva noticia que pone en evidencia la ineficacia del sistema para proteger a las menores tuteladas de toda España de los abusos sexuales y las redes de prostitución.

El “Caso Sana” en Madrid, o los 12 detenidos en Asturias el pasado mes de mayo por explotar sexualmente a 5 menores de centros de acogida son los últimos ejemplos, la punta del iceberg de un problema que tiene unas raíces demasiado grandes pero que no deja de asomar por las rendijas.



NOTAS DE LA DIRECTORA

"Esta es una película sobre una realidad durísima. Una realidad invisible o, mejor dicho, una realidad a la que nadie quiere mirar, y cuando se hace, se tiende a culpabilizar a las víctimas porque tienen problemas feos, porque se escapan de los centros, beben, se drogan… y rara vez se pone el foco en los abusadores".

"Es una historia donde hay dureza y denuncia, pero donde he buscado también que haya energía y belleza. La belleza de la amistad, de la esperanza, de la música, de la adolescencia, de los proyectos de vida llenos de ilusión, de la ingenuidad".

"En el fondo, "Las chicas de la estación" es una historia sobre la capacidad infinita del ser humano de resistir y florecer en las peores circunstancias. Estoy segura de que los espectadores, además de descubrir la vida de nuestras protagonistas, descubrirán las lecciones que solo pueden enseñar aquellos a quienes les han tocado las peores cartas en la vida, y que, a pesar de eso, luchan cada día para mejorar su suerte".

El proceso de documentación duró meses y fue muy intenso porque, lo más importante era contar esta historia desde el punto de vista de las protagonistas. Darles voz, intentar entender como es su día a día en un centro de menores y cómo es su forma de ver el mundo, en vez de juzgarlas desde una mirada ajena”.





“Necesitábamos sumergirnos en la forma de hablar y relacionarse de chavalas muy jóvenes, conocer la música que escuchan, la forma en que se visten, sus expectativas de futuro o las experiencias familiares y emocionales con las que cargan”.

“Y por supuesto, poner el foco también en los abusadores, cada vez más numerosos, de todas las edades y clases sociales. Si en 2010 España ya era el segundo país del mundo en consumo de pornografía infantil, tras la pandemia, se ha producido una aumento exponencial de las formas de abuso sexual a la infancia".



LA DIRECTORA. JUANA MACÍAS

La directora de cine y guionista Juana Macías Alba (Madrid, 1971) se licenció en 1994 en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid. En 1999 obtuvo el Premio Goya al Mejor cortometraje de ficción por "Siete cafés por semana". En 2010 fue nominada al Premio Goya al Mejor director novel por su película "Planes para mañana" película que ganó la Biznaga de Plata a la mejor dirección en el Festival de Málaga.

Sus siguientes largometrajes son "Embarazados" (2016), con Paco León y Alexandra Jiménez; "Bajo el mismo techo" (2019), protagonizada por Jordi Sánchez y Silvia Abril; y "Fuimos canciones" (2021), con María Valverde y Álex González; “El favor” (2023) con Inma Cuesta, Diego Martín y Sara Sálamo; y "Las chicas de la estación" (2024). Actualmente está en preproducción de su séptimo largometraje: "Looking for Michael” (2025).

Ha dirigido también la serie "Madres" (Alea Media y T5, 2020) y "Las abogadas" (Mod producciones y RTVE), pendiente de estreno en septiembre 2024.