Alberto Cavilla Peñalver publica ‘Puzle’, una novela policiaca llena de misterio e intriga.

CÍRCULO ROJO.- Como bien dice Alberto Cavilla Peñalver, él escribe para los demás, no para él mismo, y puede que ese sea el motivo de que sus tramas siempre dejen al lector “con ganas de más”. “Mi obsesión es que mis libros no queden en la mesilla de noche o en una estantería con un marca páginas que nunca cambia de posición. Procuro y cuido la curiosidad del lector. Que queden enganchados. Y eso se consigue, creo, con una buena trama acompañada de buenos personajes. Es fundamental. Dicen que lo logro. Por otra parte, la historia debe ser creíble, verosímil”.

‘Puzle’ está dedicado a los amantes del misterio y la novela negra. Él mismo reconoce que su formación jurídica ha influido en la obra. “Las leyes y lo justo. Los casos no resueltos o mal resueltos. Los errores del sistema y todo ello teñido de las debilidades humanas”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “entretenimiento, sobre todo. Curiosidad por conocer más y más conforme pasan las páginas. Y no exento de cierta reflexión”.

SINOPSIS

Un policía desilusionado y torturado por su pasado.

Un joven e inexperto ayudante ilusionado con su futuro.

En un Madrid en Navidad, bullicioso, colapsado y eterno…

alguien deambula por sus calles jugando con

la vida de los demás.

AUTOR

Es gaditano. Su vida laboral, vinculada a los barcos, le inspiró para escribir una novela de ficción sobre un astillero. CONSTRUCCION 212 (C/212) se publicó en 2018. En 2020, OTRA MANZANA PODRIDA describe la visión del autor sobre la nefasta gestión y corruptelas de una empresa pública. Inspirado en una arraigada familia extremeña, publica en 2021 LA VENGANZA DEL COLIBRÍ. En esta novela, las miserias humanas son las protagonistas.

PUZLE es su tercera novela, un adictivo thriller en el que el eje de la trama es un juego. Un juego de niños.

«No hay mayor pasión que llenar de vida un folio en blanco». Eso opina el autor.