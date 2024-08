El historiador Ariel Borrelli abre una nueva vía de investigación basada en el protagonismo de las mujeres hebreas en el antiguo Israel.

CÍRCULO ROJO.- Se dice que la historia no se puede cambiar, pero, ¿qué sabemos lo que ocurrió años atrás? ¿Toda la información que tenemos es inamovible? El historiador, Ariel Borrelli demuestra que no a través de su nuevo libro, ‘Mujeres protagonistas. El rol femenino en el antiguo Israel’. “El libro persigue la idea de romper con la imagen que muchas veces tenemos del mundo antiguo. Además, en los seis capítulos se destacan historias seleccionadas, un anexo completo de todas las mujeres citadas en la Biblia y una nutrida bibliografía que puede orientar futuras investigaciones”, explica él mismo.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “tendrá la posibilidad de tener un contenido transgresor, que pone a prueba los convencionalismos historiográficos. Se encontrará con muchas historias que, en primera instancia, parecerán alejados del mundo actual, pero que forman parte de nuestra identidad”.

“La historia es una conversación con nuestros antepasados”

El propio Ariel reconoce que su motivación viene de conocer el mundo. “La historia es una conversación con nuestros antepasados, nos ayuda a vernos con otra luz, nos muestra lo que hemos heredado. Y en ese pasado, la historia hebrea ocupa un lugar muy importante. Esto último, me parece fundamental de resaltar porque, en general, sostenemos que Occidente desciende de Grecia y Roma, aunque esto es verdad solo en parte. Existen otras herencias que no podemos olvidar. En consecuencia, estudiar la historia del antiguo Israel es conocernos a nosotros mismos y buscar entender la actualidad en la que estamos inmersos”.

Esto sumado a que la historia hebrea no está tan difundida de forma académica, sino más bien desde la perspectiva religiosa, han llevado a Ariel a perseguir una mirada diferente a la historiografía tradicional que, tal y como él mismo explica, “limita el rol femenino en el antiguo Israel. Por mi parte, considero que las mujeres no estaban dedicadas, solamente, al espacio doméstico, sino que contamos con historias que las ubican en espacios totalmente diversos. En efecto, el libro persigue la idea de romper con la imagen que muchas veces tenemos del mundo antiguo”.

SINOPSIS

La historiografía de las últimas décadas manifiesta que las mujeres del antiguo Israel permanecían en el ámbito privado, sin tener demasiada incumbencia en las cuestiones referidas fuera del hogar. ¿Esta conclusión es realmente así? ¿Las mujeres hebreas estaban totalmente relegadas al espacio doméstico o también ocupaban un rol importante en la esfera pública? ¿Por qué existen tres libros bíblicos que se titulan con nombres femeninos, Rut, Ester y Judit?

En esta obra, Ariel Borrelli busca resolver estos y otros interrogantes a través de un análisis minucioso de los documentos históricos. La invitación consiste en emprender un recorrido por la historia de las mujeres en el antiguo Israel: observarán lugares y personas que, en primera instancia, parecerán alejados del mundo actual, pero que forman parte de la construcción del presente oriental y, así también, occidental.

AUTOR

Ariel Rodrigo Borrelli es profesor y licenciado en Historia. Ha participado en conferencias y congresos sobre investigación histórica y es autor de numerosos estudios sobre el mundo antiguo. Entre sus publicaciones científicas se encuentran Tanatos: la muerte en Grecia y Roma (2012); La violencia en las tragedias de Esquilo (2015); Relaciones entre individuos del mismo sexo en la antigua Grecia y prácticas sexuales en el cristianismo (2016); La Biblia hebrea como documento histórico (2021); El liderazgo femenino en los libros de Rut y Ester (2021); El libro de Judit: una mirada histórica (2023).