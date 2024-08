Se presenta La Favorita, uno de los bares de vinos más destacados de Valladolid.

Como capital gastronómica internacional, Valladolid cuenta con más de 3.000 Bares, Vinotecas, Wine Bars (Bares de Vinos) y Restaurantes. La competencia en el sector de la restauración es muy competitiva, cada año llega gente nueva con nuevas e interesantes propuestas, una de las mejores aperturas en los últimos años y se ha convertido en uno de los Mejores Wine Bars de Valladolid es LA FAVORITA VERMUTERIA.

¿Qué es un wine bar? Un Wine Bar o Bar de Vinos son pequeños locales o restaurantes donde se pueden degustar y catar vinos sin necesidad de hacer una visita a las bodegas, mientras se disfruta de maridajes con una amplia gama vinos con tapas y platillos que se consumen en el mismo local, satisfaciendo así el deseo de las personas de socializar, compartir la experiencia y explorar vinos nuevos con la asistencia de los grandes profesionales. Los profesionales que están de la barra de un Wine Bar suelen traer muy gratas sorpresas a los Gourmets en términos de selección de Cartas de Vinos y Maridajes creativos de comida.

Uno de los mejores bares de vinos de Valladolid: La Favorita Vermutería LA FAVORITA VERMUTERIA, está situada en Álvarez Taladriz, 2, Valladolid, está muy cerca del Paseo Zorrilla, con del buen espacio interior, también cuenta con un amplio comedor al aire libre en una ubicación privilegiada. Victor Manuel Parra del Valle, el dueño de La Favorita Vermuteria, se ha dedicado a su negocio durante toda la pandemia y en noviembre marcará el Quinto Aniversario. Pionero en la gastronomía de la ciudad, no deja de perfeccionar sus recetas y cada temporada trae a sus clientes del Valladolid una selección de vinos finos, maximizar la experiencia del cliente.

Al entrar al restaurante, la iluminación ambiental y la música inmediatamente te transmiten un Vibe Relax. Las exquisitas tapas artesanas recién preparadas se colocan cuidadosamente en la larga barra color verde, la barra de madera tiene un brillo suave después de ser tocada por innumerables clientes.

Una variedad de Vermuts detrás de la barra y una variedad de vinos finos en la carta de vinos esperan a que los clientes elijan. Si la idea es conocer y aprender de vinos, La Favorita es el lugar ideal, Víctor y su equipo ayudarán a elegir un vino adecuado maridando con los platos de la carta de comida y de las preferencias personales de cada cliente. La oferta de vinos es muy amplia ya sea los amantes de los vinos tintos, o los que buscan vino más refrescante como los vinos blancos o para quien esté obsesionado con el sabor afrutado de los vinos rosados, hay opciones para todos. También disponen de una buena selección de vinos espumosos, uno de los vinos más de moda en estos momentos. Sin olvidar lógicamente el Vermut, la bebida más de moda en estos momentos en Valladolid. Siempre bebiendo con moderación.

“Quien sabe beber, sabe vivir” es una frase muy sabia, y la filosofía de trabajo de Víctor incluye el respeto por la naturaleza, las personas y el desarrollo sostenible.

El arroz con bogavante de La Favorita Hablando de Maridajes, uno de los platos estrella de LA FAVORITA es el Arroz con Bogavante. La Elaboración de este plato es un clásico de Ana, la perfeccionista de su equipo, quien creó esta receta tan especial, tan deliciosa y representativa de la esencia de su cocina. Están muy orgullosos de ello, la intención original del equipo es crear un plato que reúna a familias, amantes y amigos y los acompañe a celebrar cualquier momento maravilloso de la vida. Muchos lo consideran que es el mejor Arroz con Bogavante Valladolid. Cómo sugiere su nombre, se esfuerzan por transformar la experiencia de cada cliente en una experiencia única en la vida, la experiencia FAVORITA.

Valladolid está a solo unas decenas de kilómetros de una de las D.O. de España con mayores opciones de enoturismo: LA RIBERA DEL DUERO, una de las regiones vinícolas más importantes del mundo para los amantes del vino y del enoturismo. Por no hablar de otras D.O. como son: TORO, RUEDA y CIGALES a las que se puede llegar en coche en solo media hora. Las bodegas y la gastronomía de Valladolid siempre se han complementado. La mayoría de los restaurantes, vinotecas y bares de vinos locales mantienen estrechos vínculos con las bodegas.

En LA FAVORITA están comprometidos con la promoción de la cultura del vino y del enoturismo en la zona ya sea en Ribera del Duero, Rueda, Toro o Cigales. En opinión de Víctor, el ENOTURISMO DE RIBERA DEL DUERO se desarrollará siempre mejor con apoyo y promoción por parte las autoridades, aparte del trabajo que ya hacen los hosteleros de promoción constante.

Después de disfrutar de un bonito día de Enoturismo por Castilla y León en cualquiera de sus bodegas, Valladolid es la mejor opción para continuar con un festín de gastronomía y cultura, siendo posiblemente LA FAVORITA VERMUTERIA una de las mejores opciones.