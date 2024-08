Saguar Real Estate, encargada de la venta de Forelsket Home, exclusivo chalet en el Club de Golf de Las Rozas de Madrid

Saguar Real Estate, encargada de la venta de Forelsket Home, un exclusivo chalet en el Club de Golf de Las Rozas de Madrid.

Saguar Real Estate ha sido seleccionada para gestionar la venta de Forelsket Home, un chalet de lujo situado en una de las urbanizaciones más exclusivas y seguras de Las Rozas de Madrid, el Club de Golf. Esta propiedad se distingue no solo por sus impresionantes características, sino también por haber sido propiedad de un ingeniero, lo que garantiza una serie de ventajas que hacen de esta vivienda una opción destacada en el mercado inmobiliario.

Forelsket Home: Una vivienda construida con precisión e inteligencia Forelsket Home es un chalet independiente de 406 m², con una parcela de 2.135 m², que ha sido optimizado para proporcionar comodidad, funcionalidad y eficiencia en cada rincón. Ubicada en un entorno de naturaleza pura, ofrece un ambiente tranquilo, privado y seguro, con vistas privilegiadas desde su elevada posición. Esta casa refleja la meticulosidad y el perfeccionismo que caracterizan a su propietario, un ingeniero que ha puesto todo su conocimiento técnico al servicio de su diseño y mantenimiento.

El nombre "Forelsket" proviene del término noruego que describe la euforia de enamorarse, una sensación que los agentes de Saguar Real Estate compartieron al visitar por primera vez esta extraordinaria propiedad. La calidad y el esmero presentes en la construcción y los acabados de la vivienda están claramente influenciados por la formación técnica del propietario, asegurando una serie de ventajas difíciles de encontrar en el mercado inmobiliario.

Las 10 razones por las que adquirir la casa de un ingeniero puede ser la mejor decisión Comprar una vivienda propiedad de un ingeniero ofrece numerosas ventajas que garantizan seguridad, confort y eficiencia. A continuación, exploramos las 10 razones por las que Forelsket Home es una opción inigualable:

Calidad y seguridad estructural Un ingeniero presta especial atención a la seguridad estructural y a la calidad de los materiales utilizados. En Forelsket Home, los cimientos sólidos, la construcción robusta y el detalle técnico se combinan para ofrecer una vivienda resistente a los desastres y con una durabilidad excepcional.

Diseño y funcionalidad optimizados Cada espacio de Forelsket Home ha sido diseñado para maximizar la funcionalidad y el confort. Desde la distribución estratégica de las habitaciones hasta el uso inteligente del espacio, cada detalle ha sido pensado y replanteado para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La amplia cocina con vistas a la sierra y los cinco dormitorios exteriores ofrecen un entorno habitable de ensueño.

Eficiencia energética y sostenibilidad Uno de los principales beneficios de adquirir una propiedad de un ingeniero es la atención a la eficiencia energética. Forelsket Home está equipada con sistemas de ahorro de energía y recursos, lo que no solo es beneficioso para el medio ambiente, sino que también reduce los gastos operativos de la vivienda.

Mantenimiento fácil y durabilidad Gracias a un mantenimiento regular y a la elección de materiales de alta calidad, esta propiedad está diseñada para durar. Las revisiones constantes y las mejoras estructurales garantizan que los futuros propietarios tendrán que preocuparse poco por reparaciones y mantenimiento.

Rigor documental Comprar una casa de un ingeniero significa recibir una documentación exhaustiva. El propietario de Forelsket Home ha documentado minuciosamente cada mejora, reparación y detalle estructural, ofreciendo al comprador una visión completa de la historia de la propiedad.

Tecnología e innovación Forelsket Home incorpora tecnologías avanzadas, incluyendo sistemas de domótica y seguridad que hacen que la vida cotidiana sea más cómoda, eficiente y segura. Cada innovación ha sido implementada para mejorar la experiencia de vivir en este hogar.

Confort y calidad de vida El confort es una prioridad en esta vivienda. El salón de más de 80 m², las paredes de cristal que permiten la entrada de luz natural y los sistemas de aislamiento térmico y acústico crean un ambiente cómodo y relajante. Todos los detalles han sido cuidadosamente estudiados para proporcionar la máxima calidad de vida.

Seguridad y fiabilidad La seguridad es una de las principales preocupaciones del propietario ingeniero, quien ha integrado sistemas avanzados de protección en la vivienda, desde alarmas y sensores de movimiento hasta medidas preventivas contra incendios y fallos eléctricos.

Valor y estabilidad financiera Invertir en Forelsket Home significa adquirir una propiedad que, debido a sus características técnicas y sostenibles, tiene un mayor valor de reventa y ofrece estabilidad financiera a largo plazo. La eficiencia de costes y la longevidad de los materiales garantizan un ahorro considerable en el futuro.

Sostenibilidad y responsabilidad ambiental El propietario de Forelsket Home ha adoptado prácticas sostenibles tanto en la construcción como en la gestión de recursos. Esto se refleja en la utilización de materiales ecológicos, la gestión eficiente de residuos y el bajo impacto ambiental de la propiedad.

Un entorno de lujo con excelente conectividad Forelsket Home no solo destaca por su diseño y características internas, sino también por su ubicación privilegiada en el Club de Golf de Las Rozas, una de las urbanizaciones más codiciadas de la zona. La proximidad a colegios internacionales, centros comerciales como Las Rozas Village y Heron City, y las excelentes conexiones con la A-6, Renfe y líneas de autobuses, hacen que este chalet sea perfecto para familias que buscan tranquilidad sin renunciar a la comodidad de estar cerca de la ciudad.

La parcela, de más de 2.000 m², ofrece un entorno de paz y privacidad, rodeado de naturaleza y con espacios ideales para el ocio familiar. El jardín, con su espectacular paisaje, es el lugar perfecto para disfrutar de las tardes soleadas o para celebrar reuniones al aire libre.

Sobre Saguar Real Estate Saguar Real Estate es una agencia inmobiliaria de referencia en Las Rozas de Madrid, reconocida por su compromiso con la satisfacción del cliente y su enfoque en brindar soluciones personalizadas en la compra y venta de inmuebles. La misión de Saguar Real Estate es ayudar a sus clientes a llevar a cabo con éxito la compra o venta más importante de sus vidas: la del hogar.

La agencia ofrece un servicio completo que abarca desde la búsqueda de viviendas específicas, como casas en venta en Las Rozas de Madrid, hasta la especialización en cambios de vivienda, herencias, divorcios y la venta de propiedades vacías. Además, son expertos en atender a clientes internacionales.

Al elegir a Saguar Real Estate, los clientes tienen la certeza de que contarán con un equipo de profesionales experimentados que se esfuerzan por ser los mejores agentes inmobiliarios de la zona. La venta de propiedades como Forelsket Home demuestra la capacidad de Saguar Real Estate para gestionar con éxito propiedades de lujo en el competitivo mercado de Las Rozas.

Contactar con Saguar Real Estate es el primer paso para alcanzar el éxito en la compra o venta del próximo hogar.