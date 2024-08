Aviso a opositores de Guardia Civil; Las claves para aprobar

Comienza la cuenta atrás para uno de los momentos más importantes en la vida de miles de aspirantes a la Guardia Civil. Los próximos 28 y 29 de septiembre, más de 30.000 opositores pondrán a prueba todo lo aprendido en el examen oficial que se desarrollará en 19 sedes repartidas por toda España como Alicante, Madrid, Sevilla o Las Palmas de Gran Canaria.

Como toda oposición, se trata de un proceso exigente y altamente competitivo por lo que el mes previo al examen es una fecha clave para resolver las dudas más frecuentes: ¿Qué está permitido llevar al examen?, ¿Cómo descansar el día previo?, ¿Cuáles son las prohibiciones que te pueden dejar fuera?

JL. Mangas, Guardia Civil con más de 30 años de experiencia en el Cuerpo y jefe de Estudios del centro de oposiciones Patrio, ofrece una serie de recomendaciones fundamentales. Su experiencia en la materia brinda a los aspirantes una guía práctica para afrontar con éxito esta prueba decisiva.

Consejos clave para aprobar el examen de la Guardia Civil El día del examen es crucial, y estar bien preparado incluye llevar el material adecuado. Mangas aconseja no olvidar los siguientes elementos:

DNI: es indispensable tenerlo a mano en todo momento.

Reloj no inteligente: para controlar el tiempo sin riesgos.

Dos bolígrafos de tinta negra, lápiz y corrector (tipo cinta): es esencial llevar más de un bolígrafo por si alguno falla, y el corrector puede ser útil para corregir errores rápidamente.

Bolsa transparente: para transportar bebida (agua, zumos) y algo de comida (fruta, sándwich, etc.) de forma segura y cumpliendo con las normativas de seguridad.

Prohibiciones estrictas examen Guardia Civil Móviles y otros dispositivos de grabación: están completamente prohibidos y su posesión puede resultar en descalificación inmediata.

Mochilas, bolsos, macutos, equipaje, etc.: estos artículos tampoco están permitidos en el aula de examen.

Relojes inteligentes: no están autorizados por las mismas razones que los dispositivos electrónicos.

Cómo afrontar el día del examen Mangas destaca la importancia de abordar el examen con la mentalidad adecuada. Estos son sus consejos clave:

Motivación: mantener una actitud positiva y confiar en las propias capacidades es fundamental. La seguridad en uno mismo puede marcar la diferencia en el rendimiento.

Concentración: evitar distracciones y mantenerse enfocado en la tarea es vital para maximizar el rendimiento durante el examen.

Naturalidad: controlar los nervios, familiarizarse con el entorno del examen y asegurarse de llegar con tiempo suficiente ayudará a reducir el estrés.

Descanso: dormir las horas habituales la noche anterior es crucial. Un buen descanso garantizará que se esté en óptimas condiciones físicas y mentales.

Consejos durante el examen de Guardia Civil En cuanto al desarrollo del examen, JL. Mangas ofrece dos recomendaciones esenciales:

Evitar copiar o mirar a los compañeros: aunque pueda parecer una ayuda en momentos de duda, esto puede llevar a la descalificación inmediata por sospecha de trampa. Es mejor confiar en la propia preparación.

Copiar las respuestas en una hoja (que se proporciona en el examen): esto permite a los aspirantes cotejar sus respuestas con la plantilla oficial cuando se publique, facilitando un seguimiento de su rendimiento.

¿Cómo son las pruebas teóricas de la Guardia Civil 2024? Además de conocer las recomendaciones para el día del examen, es importante mencionar en qué consistirá la prueba que está compuesta por ejercicios de conocimientos y psicotécnicos, divididos en las siguientes áreas:

Prueba de Ortografía

Esta es la primera prueba y tiene carácter eliminatorio. Los aspirantes se enfrentarán a cinco frases numeradas, con una pregunta de reserva. En cada frase, se subrayan cuatro palabras etiquetadas con las letras A, B, C y D.

El objetivo es identificar las palabras que contengan faltas ortográficas, marcándolas con bolígrafo negro. La prueba se califica como "apto" o "no apto", por lo que si un aspirante no supera este ejercicio, quedará fuera del proceso selectivo. Y recordar que, se permiten hasta 5 fallos y cuenta como fallo marcar la que está bien o no marcar la que está mal.

Prueba de Gramática

Esta prueba, similar a la de ortografía, también es eliminatoria. Los aspirantes deben responder a cinco preguntas, más una de reserva, en las que se presentan cuatro frases etiquetadas con las letras A, B, C y D. Se debe marcar la frase incorrecta (que esté mal) con bolígrafo negro. Al igual que en la prueba de ortografía, se califica como "apto" o "no apto". Es recomendable leer atentamente cada frase, ya que todas podrían estar bien o mal, explica el experto preparador. Recordar que, como en ortografía, se permiten hasta 5 fallos y cuenta como fallo marcar la que está bien o no marcar la que está mal.

Test de Conocimientos Generales

Este test consiste en 100 preguntas tipo test basadas en el temario oficial de la Guardia Civil, con 5 preguntas de reserva. Solo se permite el uso de bolígrafo negro. Es importante tener en cuenta que solo hay una respuesta válida por pregunta, y las respuestas incorrectas penalizan. Las preguntas dejadas en blanco no se consideran incorrectas. Para ser declarado "apto", el aspirante debe obtener al menos 50 puntos.

"Recordad que solo hemos de marcar una respuesta: “la más correcta”. Y, solamente nos “la jugaremos” en caso de dudar entre dos", detalla el preparador de Patrio.

Test de Inglés

Esta prueba evalúa los conocimientos de inglés, equivalentes al nivel de la ESO. Consta de un cuestionario de 20 preguntas, con 1 pregunta de reserva. Al igual que en las otras pruebas, las respuestas incorrectas penalizan, mientras que las preguntas dejadas en blanco no cuentan como falladas. Se requiere obtener al menos 8 puntos para continuar en el proceso selectivo.

Después de los exámenes anteriores, los aspirantes tendrán un descanso de 30 a 40 minutos antes de enfrentarse a la prueba psicotécnica.

Prueba Psicotécnica Guardia Civil Este examen consta de 80 preguntas, y generalmente no se tiene tiempo para responderlas todas. La recomendación, según JL Mangas, es comenzar por el principio, y dejar en blanco aquellas que generen dudas o sean demasiado largas. La prueba dura 55 minutos, con una puntuación máxima de 30 puntos y un mínimo de 12 puntos para aprobar.

Simulacro de Oposiciones Guardia Civil Ponerse a prueba en vísperas del examen oficial es primordial. Por ello, Patrio organiza un simulacro de examen exclusivo y gratuito para todos los opositores a la Guardia Civil.

Este evento es una excelente oportunidad para poner a prueba los conocimientos y prepararse en un entorno realista para el día más importante de los opositores.

El próximo 4 de septiembre los aspirantes podrán prepararse y llegar al examen con la confianza necesaria para superar el proceso selectivo.