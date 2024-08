Angélica Ordoñez Riaño impulsa al sector inmobiliario desde MIA Property

El liderazgo femenino está dejando una huella indeleble en el sector inmobiliario español, sobre todo gracias a iniciativas como Mia Property. Se trata de un proyecto que salió a la luz hace pocos meses, pero que ya ha dado grandes frutos. Esta firma ya ha concretado cuatro operaciones.

Esto ha sido posible gracias a su fundadora Angélica Ordoñez Riaño, una destacada experta en el mundo de los bienes raíces, que cuenta con una dilatada experiencia de más de 14 años. El más reciente caso de éxito de esta agencia es la firma de un contrato de alquiler que le permite a The Canabbis Shop disfrutar de un estupendo local ubicado en la reconocida calle de Postas, en Madrid.

Agencia enfocada en locales de venta minorista La propuesta de Mia Property se distingue porque se enfoca en ofrecer servicios personalizados para clientes comerciales que buscan acceder a locales destinados a la venta minorista.

Respecto al local alquilado a The Canabbis Shop, este tiene un área de 20 metros cuadrados divididos en dos plantas. Al respecto, Angélica Ordoñez Riaño ha expresado su orgullo por haber conseguido concretar esta operación, ya que se ha conseguido proveer un establecimiento adecuado al cliente para aumentar sus ventas.

Además, la ubicación juega un rol esencial. En este sentido, la calle de Postas se caracteriza por su gran actividad comercial. Por lo tanto, el cliente asegura su presencia en un punto estratégico.

Franquicia con presencia en puntos estratégicos Por otra parte, desde Mia Property señalan que haber sido la agencia elegida para conseguir un establecimiento para The Canabbis Shop fue un verdadero reto y un gran honor. Esta franquicia de origen italiano cuenta con más de 30 tiendas en distintas localidades emblemáticas en España.

Gracias al liderazgo femenino de Angélica Ordoñez Riaño, la agencia Mia Property continúa creciendo y consolidándose como una referencia en su sector.