La formación en Inteligencia Artificial, un pilar estratégico para las empresas

La inteligencia artificial (IA) ha emergido como una de las tecnologías más transformadoras de esta era, revolucionando la forma en que operan las empresas y redefiniendo el paisaje empresarial global. En este contexto, la formación en IA no es solo una ventaja competitiva, sino una necesidad imperativa para cualquier organización que aspire a mantenerse relevante y eficiente en un entorno cada vez más digitalizado.

La importancia de la formación en IA según los líderes empresariales "El impacto de la inteligencia artificial en los negocios no puede subestimarse. Se trata de una herramienta que no solo optimiza procesos, sino que transforma completamente la manera en que tomamos decisiones y diseñamos estrategias", afirma Juan Carlos Sánchez, director general de AdelantTa, consultora de Recursos Humanos especializada en la selección, formación, consultoría y externalización del departamento para empresas.

"En AdelantTa hemos desarrollado programas de formación en IA para algunos clientes con la máxima de adaptarla al máximo a las necesidades específicas de cada organización. Nuestro objetivo es que las empresas conozcan esta tecnología y sepan aprovechar las oportunidades que les ofrece".

Por su parte, Vanesa Velasco, directora de operaciones de la firma, también subraya la relevancia de esta formación: "No se trata solo de entender la tecnología, sino de saber aplicarla de manera efectiva en el día a día. Estos cursos están diseñados para que cada profesional, desde directivos hasta empleados con roles más operativos, pueda integrar la IA en sus funciones, mejorando así la eficiencia y productividad".

Programas de formación adaptados a cada rol La llegada de la inteligencia artificial a las empresas implica un cambio profundo en la ejecución de los procesos operativos, permitiendo que los trabajadores se concentren en aspectos estratégicos y, en consecuencia, mejoren la productividad y la eficiencia general de la organización. Conscientes de esta realidad, AdelantTa cuenta con programas formativos en IA que se adaptan a las necesidades específicas de cada empresa y de cada rol dentro de la misma.

Estos programas abordan desde el uso de Big Data y herramientas como ChatGPT, hasta la aplicación de IA en marketing y la optimización de recursos, garantizando una preparación práctica y de alta calidad y asegurando que los profesionales adquieran las competencias necesarias para aplicar la IA en su campo de trabajo.

Además, desde AdelantTa explican que su catálogo se compone de formaciones en distintas modalidades en función de las necesidades específicas de cada empresa, incluyendo modalidades E-learning y aulas virtuales, sin dejar de ofrecer opciones presenciales para quienes lo prefieran.

Los beneficios tangibles de la IA en el entorno empresarial La implementación de la inteligencia artificial en las empresas no solo mejora la productividad a través de la automatización de procesos, sino que también ofrece un apoyo valioso en el análisis de grandes volúmenes de datos y en la mejora de la experiencia del cliente. "Uno de los mayores beneficios de la IA es que permite a la alta dirección contar con información precisa y actualizada para la toma de decisiones estratégicas", explica Juan Carlos Sánchez. "Esto se traduce en resultados empresariales significativamente mejores.", añade el directivo.

Adicionalmente, la consultora ofrece a sus clientes la gestión de bonificaciones para formación programada por las organizaciones, totalmente aplicable a este tipo de formaciones empresariales.