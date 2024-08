​Castrillo muestra garra con el Equipo Kern Pharma en La Vuelta

La primera jornada de montaña de La Vuelta a España presentaba un escenario ideal para que el Equipo Kern Pharma brillara. Por supuesto, el conjunto navarro no se echó atrás ante el reto que se le presentaba y, con Pablo Castrillo en una fuga de nivel, mostró la garra y la lucha que siempre le caracterizan hasta que el oscense fue atrapado a menos de cinco kilómetros de meta.



Un gentío ya se agolpaba ante el autobús del Equipo Kern Pharma en la salida desde Plasencia, la primera de esta Vuelta en tierra española. El motivo: la presencia de Jorge Gutiérrez. El escalador trujillano es el primer ciclista extremeño en quince años que participa en la carrera y la etapa acababa además en un ascenso que conoce bien: el Pico Villuercas.

La fuga tardó en formarse en este día montañoso y no se consolidó hasta casi superada la subida a Tornos, con Pablo Castrillo junto a otros cuatro compañeros de aventura. En la posterior subida al Piornal, la escapada demostró que iba a presentarle un bonito pulso al pelotón. Allí, el equipo RBH fue el encargado de controlar la persecución y mantener reducida la ventaja.

Pablo Castrillo no se rindió, y junto a Bruno Armirail (DAT) trató de darle vuelo a la escapada desde el pie del Pico Villuercas y buscar la hazaña en la subida final. Pese a su insistencia, Castrillo fue finalmente neutralizado a falta de menos de cinco kilómetros, ya en la zona más dura del ascenso, pese a su bravo intenso incluso de seguir a los favoritos. Roglic (RBH) fue el vencedor en meta, con Urko Berrade a 1’44” como el mejor situado del Equipo Kern Pharma en meta.

“He disfrutado mucho de la fuga. Hemos remado todo el día en la fuga y al final hemos echado un pulso de gran nivel con Armirail. Sabíamos que era complicado, pero hemos llegado muy lejos. Muy contento con el día de hoy”, expresaba Pablo Castrillo en meta.

La Vuelta Ciclista a España (España, UCI 2.UWT, 17/08-08/09)

Recorrido:



1ª etapa | Lisboa – Oeiras | 12km (CRI) | 17/08 | 17:23h – 20:30h [CET] 2ª etapa | Cascais – Ourém | 194km | 18/08 | 12:50h – 17:30h [CET] 3ª etapa | Lousa – Castelo Branco | 191km | 19/08 | 12:50h – 17:30h [CET] 4ª etapa | Plasencia – Pico Villuercas | 170km | 20/08 | 13:10h – 17:30h 1. Primoz Rogic (Red Bull – Bora – Hansgrohe) 4h26’49” 2. Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) m.t. 3. Joao Almeida (UAE Team Emirates) m.t. … 32. Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) a 1’44” 37. José Félix Parra (Equipo Kern Pharma) a 2’35” 62. Pablo Castrillo (Equipo Kern Pharma) a 7’40” 63. Jorge Gutiérrez (Equipo Kern Pharma) m.t. 69. Unai Iribar (Equipo Kern Pharma) a 7’58” 141. Pau Miquel (Equipo Kern Pharma) a 15’46” 157. Antonio Soto (Equipo Kern Pharma) a 17’54” 158. Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) a 17’58”

Clasificación general

1. Primoz Roglic (Red Bull – Bora – Hansgrohe) 14h33’08” 2. Joao Almeida (UAE Team Emirates) a 8” 3. Enric Mas (Movistar Team) a 32” … 28. Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) a 2’07” 41. José Félix Parra (Equipo Kern Pharma) a 3’59” 59. Pablo Castrillo (Equipo Kern Pharma) a 8’02” 78. Jorge Gutiérrez (Equipo Kern Pharma) a 10’13” 91. Unai Iribar (Equipo Kern Pharma) a 11’46” 133. Pau Miquel (Equipo Kern Pharma) a 17’02” 146. Antonio Soto (Equipo Kern Pharma) a 19’01” 172. Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) a 24’06” 5ª etapa | Fuente del Maestre – Sevilla | 177km | 21/08 | 13:20h – 17:30h 6ª etapa | Jerez de la Frontera – Yunquera | 185km | 22/08 | 12:40h – 17:30h 7ª etapa | Archidona – Córdoba | 180km | 23/08 | 13:10h – 17:30h 8ª etapa | Úbeda – Cazorla | 159km | 24/08 | 13:30h – 17:30h 9ª etapa | Motril – Granada | 178km | 25/08 | 12:35h – 17:30h 10ª etapa | Ponteareas – Baiona | 160km | 27/08 | 13:30h – 17:30h 11ª etapa | Padrón | 166km | 28/08 | 13:30h – 17:30h 12 ª etapa | Ourense – Estación de Montaña de Manzaneda | 137km | 29/08 | 14:10h – 17:30h 13 ª etapa | Lugo – Puerto de Ancares | 176km | 30/08 | 12:55h – 17:30h 14ª etapa | Villafranca del Bierzo | Villablino | 200km | 31/08 | 12:25h – 17:30h 15ª etapa | Infiesto – Valgrande-Pajares Cuitu Negru | 143km | 01/09 | 13:40h – 17:30h 16ª etapa | Luanco – Lagos de Covadonga | 181km | 03/09 | 12:50h – 17:30h 17ª etapa | Arnuero – Santander | 141km | 04/09 | 14:10h – 17:30h 18ª etapa | Vitoria-Gasteiz – Maeztu-Parque Natural de Izki | 179km | 05/09 | 13:05h – 17:30h 19ª etapa | Logroño – Alto de Moncalvillo | 173km | 06/09 | 13:15h – 17:30h 20ª etapa | Villarcayo – Picón Blanco | 172km | 07/09 | 13:00h – 17:30h 21ª etapa | Madrid | 24,6km (CRI) | 08/09 | 16:20h – 19:30h