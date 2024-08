Ziba Home; Saguar Real Estate seleccionada para vender una propiedad de lujo en las rozas de madrid

Saguar Real Estate, elegida para gestionar la venta de Ziba Home en Las Rozas de Madrid.

En Las Rozas de Madrid, la agencia Saguar Real Estate ha sido seleccionada para gestionar la venta de Ziba Home, un chalet de alto standing que representa una exclusiva combinación de elegancia moderna y conexión con la naturaleza. Esta distinción confirma el prestigio y la fiabilidad de Saguar Real Estate en la gestión de propiedades de lujo en una de las zonas más codiciadas de Madrid.

Ziba Home: Un refugio de lujo y naturaleza en las Rozas de Madrid Ubicada en una urbanización privada, Ziba Home destaca por su entorno sereno, rodeado de naturaleza y con un acceso exclusivo a zonas comunes que brindan a los residentes una experiencia residencial de primera clase. Las áreas verdes cuidadosamente mantenidas y la piscina comunitaria ofrecen un espacio de relajación ideal, mientras que el porche de verano se convierte en un lugar perfecto para disfrutar de las tardes en un ambiente privado y seguro.

Ziba Home no solo se caracteriza por su ubicación privilegiada, sino también por su diseño interior y la calidad de sus acabados. El chalet ha sido objeto de una reforma integral reciente, utilizando materiales de alta gama y asegurando que cada espacio esté optimizado para el confort y la eficiencia energética. La pintura de la vivienda es relativamente nueva, con solo tres años, y el toldo automático del patio, equipado con un sensor de viento integrado, es una adición que combina funcionalidad con tecnología de punta.

Las ventanas de la propiedad son todas de PVC con rotura de puente térmico y están equipadas con mosquiteras integradas, lo que proporciona una excelente eficiencia térmica y un confort adicional. En la cocina, los electrodomésticos son modernos, con la placa y el horno adquiridos en 2021, reflejando un compromiso continuo con la modernidad y la eficiencia.

Espacios diseñados para el confort y la funcionalidad El diseño interior de Ziba Home ha sido cuidadosamente planeado para ofrecer una experiencia de vida excepcional. El chalet cuenta con tres dormitorios, que ofrecen un amplio espacio para una familia o para aquellos que buscan un hogar donde cada miembro tenga su propio refugio personal. Además, la buhardilla semi nueva añade una capa adicional de flexibilidad al espacio, pudiendo ser utilizada como un cuarto dormitorio, una oficina en casa, o un espacio de ocio.

Los dos baños completos y el aseo de cortesía han sido equipados con accesorios de alta calidad, garantizando tanto el confort como la durabilidad. El salón, que cuenta con un sistema de aire acondicionado, es un espacio que invita a la relajación, con vistas despejadas al entorno natural que rodea la propiedad. Este nivel de detalle y planificación hace que Ziba Home esté lista para ser habitada de inmediato, sin necesidad de ninguna intervención adicional.

En el sótano, un espacio multiusos de aproximadamente 50 metros cuadrados se suma a la funcionalidad de la propiedad. Con acceso directo al jardín, este espacio puede adaptarse a las necesidades del nuevo propietario, ofreciendo una zona ideal para un gimnasio, una sala de cine, o una bodega.

Un entorno privilegiado y bien conectado La ubicación de Ziba Home en Las Rozas de Madrid es uno de sus puntos fuertes. Situada en una de las zonas más deseadas de la ciudad, la urbanización privada donde se encuentra la propiedad ofrece un entorno de tranquilidad, privacidad y seguridad, características esenciales para aquellos que buscan un hogar en esta región.

Además de su entorno natural, Ziba Home está a poca distancia de senderos naturales y de un prestigioso campo de golf, lo que convierte a esta propiedad en una opción ideal para los amantes de la naturaleza y el deporte. La proximidad a colegios de alta calidad y la cercanía al núcleo urbano de Las Matas, a solo 20 minutos a pie, añade un valor significativo para las familias que valoran la comodidad y la accesibilidad.

Saguar Real Estate: Un socio inmobiliario de confianza en Las Rozas de Madrid La elección de Saguar Real Estate para gestionar la venta de Ziba Home no es casual. La agencia ha demostrado ser una de las inmobiliarias más confiables y competentes en Las Rozas de Madrid, especialmente en el segmento de propiedades de lujo. La misión de Saguar Real Estate es clara: ayudar a sus clientes a tener éxito en la compra o venta más importante de sus vidas, la del hogar.

La agencia ofrece soluciones especializadas adaptadas a las necesidades específicas de sus clientes. Ya sea que se estén buscando casas en venta en Las Rozas de Madrid, pisos en venta o chalets en venta en la misma zona, Saguar Real Estate tiene la experiencia y el conocimiento para guiar a sus clientes a través de todo el proceso de compra o venta, asegurando que cada transacción se realice de manera eficiente y sin problemas.

El equipo de Saguar Real Estate cuenta con una amplia experiencia en la gestión de cambios de vivienda, ya sea de un piso a un chalet, de un chalet a un piso, o en situaciones que requieren un cambio de vivienda a una casa más grande o más pequeña. Además, son especialistas en tratar con herencias, divorcios, venta de casas vacías, y en la preparación estética de inmuebles antiguos para su venta.

La agencia también está bien equipada para atender a clientes internacionales, incluidos aquellos que buscan la Golden Visa en España. Esta especialización en atender a una clientela diversa y exigente ha consolidado a Saguar Real Estate como uno de los mejores socios inmobiliarios en Las Rozas de Madrid.

Contactar con Saguar Real Estate significa dar el primer paso hacia el éxito en la compra o venta inmobiliaria, con la certeza de que se está en manos de profesionales que entienden la importancia de cada transacción y que están comprometidos con ofrecer un servicio de la más alta calidad.

En resumen, la gestión de la venta de Ziba Home por parte de Saguar Real Estate no solo subraya la confianza que los propietarios depositan en esta agencia, sino que también resalta la capacidad de Saguar Real Estate para manejar propiedades de lujo en uno de los mercados más exclusivos de Madrid. Con un enfoque en la excelencia, la discreción y el servicio personalizado, Saguar Real Estate se posiciona como la opción preferida para aquellos que buscan vender o adquirir una propiedad de lujo en Las Rozas de Madrid.