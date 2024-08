Los municipios turísticos de España impulsan el turismo azul

Adeje, Arona, Benidorm, Calvià, Lloret de Mar, Salou, San Bartolomé de Tirajana y Torremolinos reorientan su estrategia turística de sol y playa con un enfoque sostenible, cultural y de preservación del entorno marino.

Las ocho localidades que integran la Alianza de Municipios Turísticos de España (AMT) han decidido impulsar el concepto de turismo azul, una innovadora estrategia que busca transformar el tradicional turismo de sol y playa, incorporando principios de sostenibilidad, promoción de la cultura local y protección del entorno marino. Esta iniciativa se enmarca dentro del compromiso de la AMT de liderar el turismo responsable y de calidad en España.

El turismo azul se define como un enfoque turístico que prioriza la conservación de los ecosistemas marinos y costeros, al tiempo que promueve el desarrollo sostenible de las comunidades locales. Esta estrategia no solo busca reducir el impacto ambiental del turismo, sino también revalorizar la riqueza cultural y natural de los destinos costeros, creando experiencias auténticas y responsables para los visitantes.

El presidente de la AMT y alcalde de Calviá, Juan Antonio Amengual, destacó la relevancia de esta nueva dirección, ya que “este nuevo concepto representa un cambio de paradigma en la manera en que gestionamos nuestros destinos turísticos. No se trata solo de disfrutar del sol y la playa, sino de hacerlo de manera consciente, respetuosa y sostenible. Queremos que nuestros municipios sean ejemplos a seguir en la conservación del medio ambiente y la promoción de nuestra cultura local. Esta iniciativa es una oportunidad para posicionar a la AMT como líder en la transformación del turismo hacia un modelo más sostenible”.

La adopción del concepto de turismo azul ha sido el resultado de un proceso colaborativo en el que han participado expertos en turismo sostenible y los representantes de los municipios miembros de la AMT. La presentación oficial del turismo azul a los integrantes de la Alianza tuvo lugar durante una reunión celebrada en Madrid, en marzo de 2024, donde se discutieron los objetivos y las acciones estratégicas a implementar en las próximas acciones.

“El turismo azul no solo es una respuesta a las demandas crecientes de los viajeros por experiencias más auténticas y sostenibles, sino también una necesidad imperiosa para preservar nuestros recursos naturales y culturales para las futuras generaciones”, añadió Amengual. “La AMT se compromete a liderar esta transición, trabajando de la mano con todos los actores involucrados”, sentenció.

Con esta iniciativa, la AMT refuerza su papel como pionera en la evolución del turismo en España, buscando generar un impacto positivo tanto en el medio ambiente como en las comunidades locales. La adopción del turismo azul no solo subraya la responsabilidad de los municipios turísticos con el entorno, sino que también abre nuevas oportunidades para el desarrollo económico sostenible y la promoción de la identidad cultural de las regiones costeras.

Sobre la AMT Sol y Playa

La Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa nace en 2017 con la iniciativa de ocho destinos turísticos pioneros en España, como son Adeje, Arona, Benidorm, Calvià, Lloret de Mar, Salou, San Bartolomé de Tirajana y Torremolinos. Los objetivos clave son el tratamiento de los problemas que afectan a la financiación de los municipios turísticos y al compromiso con la digitalización del sector, la sostenibilidad, la accesibilidad y la cooperación entre destinos.