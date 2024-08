Se confirma lo que se sospechaba: el exfoliante sí quita el moreno

Las directoras dermocosméticas de Byoode, Boutijour, Ambari y Perricone MD explican la razón por la que el exfoliante quita el moreno, pero, a la vez, hace que la piel esté más saludable Exfoliarse siempre ha sido evitado para no perder el bronceado, aunque a menudo se dice que esto no es cierto. Sin embargo, la realidad es otra: el exfoliante sí elimina el tono bronceado.

¿Por qué el exfoliante elimina el moreno?

Al regresar de la playa, parece que el moreno se va con el agua de la ducha, pero esto es una percepción psicológica. Para mantener el tono bronceado, se evita la exfoliación, incluso cuando la piel comienza a pelarse. Popularmente, se cree que el exfoliante elimina el moreno, y aunque muchas fuentes afirman lo contrario, expertas confirman que sí lo hace. La capa bronceada de la piel es la más superficial y, al exfoliarse, se retira. "Los exfoliantes rompen las cadenas que unen las células muertas a la piel nueva para que se desprendan más fácilmente", explica Marta Agustí, directora dermocosmética de Boutijour. Esto es importante porque "la piel bronceada suele ser tejido envejecido, hiperpigmentado y repleto de células muertas", aclara Mireia Fernández, directora dermocosmética de Omorovicza. "Al exfoliarnos, permitimos que esa piel más pigmentada o morena se desprenda", añade Natalia Abellán, directora dermocosmética de Ambari.

Productos recomendados

Gold Profection22 Mask , de Ambari: Mascarilla favorita de Kourtney Kardashian que combina alfa hidroxiácidos en alta concentración (22%), setas Reishi y aceite de cannabidiol calmante. Precio: 115€.



Adzuki & Ragi Fantasy, de Byoode: Exfoliante en polvo para rostro, cuerpo y cuero cabelludo con polvo de arroz, habas de adzuki, ragi, gluconolactona y ácido fítico. Precio: 39€.

¿Es necesario exfoliarse?

Aunque exfoliarse haga que el moreno se vaya antes, es un proceso necesario. "Es necesario exfoliarse unas dos o tres veces a la semana para permitir que la piel se regenere más eficazmente y evitar imperfecciones derivadas del cúmulo excesivo de células muertas", defiende Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode. Además, exfoliarse es incluso más importante cuando se está bronceado. "El bronceado sucede cuando la exposición al sol aumenta los niveles de melanina en la piel, pero también baja la hidratación y aparecen cadenas de radicales libres que pueden promover el fotoenvejecimiento cutáneo. Si se exfolia, se elimina la capa exterior y promovemos que la piel se renueve más rápida y eficazmente, evitando el envejecimiento y la aparición de manchas", plantea Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD.

Productos recomendados

Brightening Exfoliating Peel , de Perricone MD: Peeling sin aclarado que elimina células muertas y mejora la luminosidad y el brillo de la piel con vitamina C estabilizada, hidroxiácidos y ácido ferúlico. Precio: 82€.



Pore Minimising Tonic, de Medik8: Tónico facial con una combinación de ácidos, incluido el ácido mandélico, para exfoliar suavemente, controlar el exceso de grasa y mejorar la textura de la piel. Precio: 53€.

Consecuencias de no exfoliarse

A corto plazo, "se empezará a ver que la piel se pela si ha habido una sobreexposición al sol y un declive en los niveles de hidratación", sostiene Marta Agustí. Además, Estefanía Nieto advierte que "pueden aparecer procesos de acné debido al cúmulo de células muertas, incentivando procesos bacterianos y dando lugar a hipersensibilidad al alterarse el equilibrio de la piel".

Productos recomendados

Silver Skin Saviour , de Omorovicza: Mascarilla tipo mousse con niacinamida y plata coloidal, con propiedades curativas y antibacterianas, ácidos glicólico y salicílico. Precio: 85€.



Petals of Botanique, de Boutijour: Mascarilla con té verde, extracto de flor de loto y otros ingredientes botánicos, que ilumina la piel y reduce puntos negros gracias a su exfoliación física con esferas de semilla de albaricoque. Precio: 63€.