Por qué una marca que no vende en Amazon debería realizar campañas en Amazon DSP

En el mundo del marketing digital, muchas marcas están enfocadas en estrategias de venta directa y suelen pasar por alto herramientas publicitarias que podrían impulsar su reconocimiento y alcance. Una de esas herramientas es Amazon DSP (Demand Side Platform), que ofrece oportunidades poderosas incluso para las marcas que no venden directamente en Amazon. A continuación, se explica por qué Amazon DSP puede ser una pieza clave en la estrategia de marketing, incluso si el negocio no está presente en el marketplace.

Una de las grandes ventajas de Amazon DSP es su capacidad para acceder a audiencias altamente segmentadas. Amazon tiene a su disposición una gran cantidad de datos sobre los hábitos de compra y comportamiento online de sus usuarios, lo que permite a las marcas crear campañas publicitarias increíblemente precisas. Aunque no se venda en Amazon, se pueden aprovechar estos datos para llegar a un público que ya está interesado en productos o servicios similares a los que se ofrecen.

Además, Amazon DSP no se limita a la publicidad dentro del ecosistema de Amazon. Los anuncios pueden mostrarse en una red amplia de sitios web asociados, aplicaciones móviles, dispositivos Amazon y plataformas como Twitch. Esto permite alcanzar a los potenciales clientes en diversos momentos y contextos, multiplicando las oportunidades de impacto de la marca en situaciones clave de consumo de contenido.

Otra de las ventajas clave es la posibilidad de optimización constante basada en datos. Amazon DSP proporciona herramientas avanzadas de análisis y seguimiento en tiempo real, lo que permite ajustar las campañas sobre la marcha. Esto no solo mejora la eficacia de los anuncios, sino que también maximiza el retorno de la inversión, ya que las decisiones se basan en resultados medibles y concretos.

Asimismo, Amazon DSP es una plataforma ideal para fortalecer el branding de la empresa. Al anunciar en sitios de alto tráfico, se puede incrementar la percepción y el recuerdo de la marca entre los consumidores, aunque no se esté vendiendo directamente en Amazon. Esto puede preparar a los usuarios para futuras decisiones de compra, manteniendo la marca presente en sus mentes de manera constante.

Otro factor que considerar son los costes competitivos que ofrece Amazon DSP. En comparación con otras plataformas de publicidad programática, los costes por mil impresiones (CPM) y el retorno de inversión publicitaria (ROAS) suelen ser más atractivos, lo que permite a las marcas obtener resultados significativos sin necesidad de destinar grandes presupuestos.

Una función particularmente valiosa es la posibilidad de subir los propios datos (1st Party Data) a Amazon Marketing Cloud. Esto permite cruzar información con los datos de Amazon para segmentar la audiencia de manera más efectiva. Además, se pueden excluir a clientes actuales o crear audiencias similares (look-alikes) que aumenten la probabilidad de éxito en las campañas, todo de manera segura y privada.

Finalmente, la segmentación granular que ofrece Amazon DSP es ideal para marcas no endémicas. La posibilidad de dirigir campañas por criterios tan específicos como códigos postales permite a negocios locales, como bancos, restaurantes o aseguradoras, llegar a las audiencias correctas en las áreas donde realmente operan. Esto aumenta la relevancia y el impacto de las campañas, generando resultados más efectivos en mercados locales.

En resumen, Amazon DSP no es solo para marcas que venden en Amazon. Si el objetivo es llegar a audiencias altamente calificadas, optimizar continuamente las campañas, y hacerlo de manera rentable, esta plataforma puede ser la solución perfecta. Y si se cuenta con el apoyo de una agencia experta como Amazing, se podrán maximizar todas estas oportunidades con estrategias personalizadas y probadas para el vertical del negocio. Se anima a comprobar alguno de sus casos de éxito y animarse a contactarlos para que el caso sea también de éxito.