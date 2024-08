Los talleres gratuitos de Raixer permiten aprender a instalar y usar cerraduras inteligentes

En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, las cerraduras inteligentes se han convertido en una opción popular para la seguridad y comodidad tanto de hogares como de oficinas. En este ámbito, Raixer destaca por sus cerraduras inteligentes para abrir puertas a distancia.

Esta empresa también organiza talleres gratuitos para enseñar a los usuarios cómo instalar y utilizar sus innovadores sistemas de control de acceso. De esta manera, es posible promover una adopción más amplia y eficiente de estos productos.

Talleres gratuitos de Raixer para aprender a instalar y utilizar cerraduras inteligentes Raixer ha lanzado una serie de talleres gratuitos con el objetivo de educar al público sobre la instalación y uso de sus cerraduras inteligentes. Estos dispositivos permiten abrir puertas a distancia, conectando tanto el teléfono móvil del usuario como la cerradura a internet. En particular, durante estas formaciones es posible aprender sobre diversas temáticas para atender las necesidades de diferentes usuarios, desde anfitriones de viviendas vacacionales hasta gestores de oficinas y particulares.

Una de las propuestas de esta empresa es el Taller de Instalación, en el que se enseña cómo instalar las cerraduras inteligentes y los sistemas de control de acceso. Este curso es especialmente útil para instaladores profesionales, quienes al finalizar pueden ser incluidos en el directorio de profesionales de Raixer.

Otro curso relevante es el de Uso de la App. En este caso, los usuarios aprenden a manejar la aplicación móvil de Raixer. Esta plataforma permite gestionar accesos temporales, registrar viajeros de forma telemática y monitorizar la actividad en la vivienda. Además, los participantes exploran el servicio de check-in remoto, diseñado para facilitar la entrega de llaves y el registro de huéspedes sin necesidad de presencia física.

¿Cómo funcionan las cerraduras de Raixer? Las cerraduras inteligentes de Raixer ofrecen una variedad de métodos para abrir puertas, adaptándose a diferentes escenarios y necesidades. Entre los sistemas más destacados se encuentra el de timbrar para abrir, que permite definir una franja horaria en la que el portero automático ofrece acceso a la vivienda u oficina al pulsar el timbre. Este sistema es ideal para huéspedes que no necesitan internet ni teléfono para acceder.

Otro método es el de llamada perdida. De esta manera, los usuarios pueden autorizar números de teléfono para abrir la puerta con su móvil. Este sistema también elimina la necesidad de internet. Para accesos recurrentes, como el personal de mantenimiento o limpieza, la app de Raixer permite gestionar y abrir puertas a distancia de manera eficiente.

Cabe destacar que Raixer ofrece compatibilidad con asistentes de voz como Alexa y Google Assistant, lo que permite a los usuarios activar los accesos mediante comandos de voz, añadiendo una capa extra de modernidad.

En definitiva, las cerraduras inteligentes no solo proporcionan seguridad, sino también comodidad y flexibilidad. Con sus nuevos talleres gratuitos, Raixer ofrece un conocimiento práctico y detallado de estas innovadoras herramientas.