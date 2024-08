Livensa Living; Mejorar el día a día con escucha activa y adaptación constante

La encuesta de satisfacción anual del curso académico 2023/2024 de Livensa Living roza el 70% participación de sus residentes y huéspedes de 110 nacionalidades diferentes alojados en sus 22 establecimientos de España y Portugal.

El estudio refleja un alto nivel de satisfacción y felicidad viviendo en las residencias y flex livings de Livensa. El 80% clara ser Feliz o Muy Feliz.

Las principales razones que empujan a los estudiantes a decantarse por una residencia u otra, son las áreas comunes e instalaciones, las características de la habitación y la cercanía al centro de estudios, especialmente relevante en los casos de Madrid Aravaca y en Porto Boavista. Lauri, residente en Barcelona Diagonal Alto, comenta: "Mi experiencia en esta residencia ha sido excepcional. El personal es amable y siempre está dispuesto a ayudar. Las instalaciones son modernas y están muy bien mantenidas. La ubicación es perfecta, cerca de la universidad y de tiendas y restaurantes." La seguridad también resulta clave y es una de las características mejor valoradas en las residencias de estudiantes de Livensa Living. El factor precio coge peso sobre todo en Pamplona y Málaga Feria, y el hecho de que haya otros amigos y conocidos viviendo en la misma residencia es muy importante para los estudiantes.

Los primeros días y semanas en el nuevo entorno es para muchos de los residentes un momento clave, y ahí juega un papel muy importante el apoyo y soporte de los trabajadores de la residencia y también del equipo de Community Life, que implementa toda una serie de actividades de inmersión y conocimiento del entorno (city tours, juegos de socialización e ice-breakers, eventos, etc.), con la ayuda de las figuras de los coordinadores. Todos ellos son residentes veteranos, ejerciendo sus funciones de enlace y promoción de actividades y de mantener un buen ambiente durante todo el año. Tan solo un 7% los residentes ha declarado no estar satisfecho con la experiencia de inmersión y el apoyo del staff. Sin embargo, la compañía recibe numerosos testimonios positivos como el de Ahinara R. M. de Granada Fuentenueva que afirma “Llevo dos años en esta residencia y la recomiendo sin duda; el trato del personal es buenísimo, muy cercano y siempre dispuestos a ayudarte en todo. Las zonas comunes están geniales, y las zonas de estudio para mí son de lo mejor. El ambiente de estudio es muy motivador; además de conocer a un montón de gente. Durante el año hacen un montón de actividades de cocina, yoga, apoyo en época de exámenes… Las habitaciones son ideales con el baño y la cocina incluidos. Cuando tienen que hacer revisiones rutinarias para que todo esté en regla, te avisan con antelación. La ubicación es perfecta, el metro a 5 minutos y paradas de autobús igual; Mercadona a 10 minutos. Para mí, todo un acierto, pasar un año estupendo, con un ambiente genial y en un sitio más genial aún”.

Mejora constante

A pesar de estos datos tan positivos, siempre hay áreas en las que mejorar. Precisamente por eso se hace la encuesta de satisfacción. Basándose en los resultados, una vez analizados, se crean grupos de trabajo para mejorar una serie de aspectos. A lo largo de todo el año se van implementando nuevos procedimientos y herramientas, se estandarizan procesos, incluyendo el seguimiento y la comprobación de la implementación adecuada a través de la figura del Mystery Guest. Asimismo se potencia la comunicación omni-canal fluida y transparente, no solo con los clientes, sino también con los proveedores externos, para detectar y solucionar más eficiente y rápidamente, las incidencias que puedan surgir.

La escucha activa y la puesta en marcha de soluciones efectivas son las bases para mejorar de manera constante, tanto las instalaciones como los servicios, asegurando en todo momento el bienestar y la seguridad de los clientes. En el marco de esta mejora continua, Livensa Living, además ha realizado otra serie de actuaciones, como redecoración y adecuación de zonas comunes de varios de sus edificios, transformación de habitaciones individuales en dobles en establecimientos que así lo requerían (Málaga y San Sebastián), o incorporación de intervenciones de arte urbano – uno de los elementos diferenciadores de Livensa Living, en 5 edificios: San Sebastián, Málaga, Granada, Lisboa, y Madrid Aravaca.