Pasos para instalar un PRVE

Cómo implantar un punto de recarga de vehículo eléctrico en un parking comunitario y no perecer en el intento La transición hacia la movilidad eléctrica está en pleno auge y cada vez más personas optan por vehículos eléctricos (VE) como su medio de transporte principal. Sin embargo, uno de los principales desafíos que enfrentan los propietarios de VE es la instalación de puntos de recarga, especialmente en parkings comunitarios.

La implantación de un punto de recarga para vehículo eléctrico (PRVE) en un parking comunitario es una solución energética ecoamigable, que permite dar el paso hacia la movilidad eléctrica en una comunidad de vecinos. Con este propósito es importante tener en cuenta una serie de elementos, como por ejemplo el lugar donde se va a realizar la instalación, la tipología, el sistema, etc. Asimismo, se debe contactar a un especialista en el tema, a fin de seleccionar la mejor opción de recarga posible. En este caso, se contrasta con Xavier Palacios, ingeniero y profesional de la materia desde el 2010.

Entendiendo la Necesidad La primera pregunta que se debe hacer la persona es: ¿Realmente es necesario un punto de recarga en su parking comunitario?. Quien posee o planea adquirir un VE y su lugar de residencia no cuenta con puntos de recarga públicos cercanos, entonces la respuesta probablemente sea sí. La instalación de un punto de recarga en la plaza de aparcamiento proporcionará comodidad y seguridad; así como la posibilidad de recargar el vehículo con una carga lenta nocturna, en la mayor parte de las recargas necesarias, no debiendo contratar grandes potencias de acceso a la red, y siendo más asequible, económico y beneficioso también para las baterías.

Opciones para implantar un PRVE en un parking comunitario Existen diferentes opciones para instalar un PRVE en un garaje comunitario, dependiendo del tipo de instalación a realizar. Por ejemplo, si la plaza de parking está en el mismo edificio de residencia, se tiene la posibilidad, establecida en la ley de conectar el punto directamente al contador de la vivienda del propietario, sería el “esquema 2” previsto en el reglamento electrotécnico en vigor.

Pero, si la plaza de aparcamiento está en otro edificio, existe la posibilidad de realizar una instalación privativa, mediante un contador de compañía individual y nuevo suministro, o bien una colectiva de un punto de recarga en el parking comunitario, con un contador que mida el consumo de todos los coches eléctricos a los que presta servicio.

Pasos para instalar un PRVE Aspectos Legales Consultar la Normativa Local

La legislación sobre la instalación de puntos de recarga puede variar según la comunidad autónoma, aunque el marco legal general sea estatal. Existen leyes que facilitan este proceso en comunidades de vecinos. Por ejemplo, en España, la Ley de Propiedad Horizontal establece que los propietarios pueden instalar puntos de recarga en su plaza de garaje, siempre y cuando informen a la comunidad de vecinos, sin necesidad de aprobación previa, pero siguiendo un procedimiento específico, de comunicación. Tampoco se puede hacer lo que se desee sin tener en cuenta la convivencia vecinal.

Notificación a la Comunidad

Aunque no se necesite permiso, es fundamental notificar a la comunidad de propietarios. Presentar un escrito formal al administrador de fincas o presidente de la comunidad indicando la intención de instalar un punto de recarga, incluyendo detalles técnicos y un plan de ejecución.

Este documento, comúnmente se llama “Carta de Recarga Vinculada” y se pueden encontrar ejemplos del mismo en la red, y, específicamente, por ejemplo, en la web la Generalitat de Catalunya en la sección de vehículo eléctrico.

Por otra parte, y más importante, se debe presentar un documento que defina con exactitud las actuaciones que se van a realizar, es decir, presentar un PROYECTO TÉCNICO. Este punto es motivo de controversia en algunos casos, pero por ejemplo, en Catalunya, como en otras comunidades así lo prevé la ley, dada la Reforma de la Ley 5/2013 de 13 de mayo, de modificación del libro V del código civil de Catalunya, en su artículo 553-36, apartado 3:

“Los propietarios que se propongan hacer obras en su elemento privativo deben comunicarlo previamente a la presidencia o a la administración de la comunidad. Si la obra comporta la alteración de elementos comunes, es necesario el acuerdo de la junta de propietarios. En caso de instalación de un punto de recarga individual de vehículo eléctrico, solo es necesario enviar a la presidencia o a la administración el proyecto técnico con treinta días de antelación al inicio de la obra y la certificación técnica correspondiente una vez finalizada la instalación . En este plazo la comunidad puede proponer una alternativa razonable y más adecuada a sus intereses generales. Si la instalación alternativa no se hace efectiva en el plazo de dos meses, el propietario interesado puede ejecutar la instalación que había proyectado inicialmente.”

Dado el cual, debe entregarse un proyecto técnico de la instalación.

Ante este hecho, hay que detallar cuál debe ser el contenido del proyecto, ya que esta ley no lo especifica, pero por asimilación se realiza los proyectos tal como define el artículo 4 de la LOE, el anejo I del CTE, o la propia Real Academia Española donde define al proyecto como:

“Conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra de arquitectura o de ingeniería.”

A su vez, En el campo de la Ingeniería, un Proyecto Técnico es el conjunto de planos, esquemas, y textos explicativos, utilizados para definir (en papel, digitalmente, en maqueta o por otros medios de representación) las condiciones de una obra, fabricación, montaje, instalación o máquina. El objetivo del proyecto es estudiar e investigar si es o no posible de realizar la tarea propuesta, tanto desde el punto de vista técnico, funcional o normativo.

También se puede ver la definición en la norma (UNE 157001), de cómo se compone y se debe redactar un proyecto, sea cual sea.

Un proyecto técnico estará formado por los documentos siguientes: memoria y sus anexos, pliego de condiciones, planos y presupuesto.

Este proyecto, lo debería redactar un técnico competente, ya que, si bien la ley no lo exige así, este mismo es recomendable aprovecharlo para presentarlo a la administración municipal competente, a fin de solicitar la pertinente licencia de obras. La mayoría de municipios ya dispone de regímenes de comunicación previa de obras, con los que presentando la documentación correctamente ya se puede ejercer una obra de poca entidad o afectación. Sin embargo, hay que tener claro que cualquier instalación es una obra por pequeña que sea, y al tratarse de una instalación eléctrica (instalación de seguridad industrial), y más en un aparcamiento (local con riesgo de incendio y explosión), se debe disponer de la documentación pertinente, incluyendo Estudio Básico de Seguridad y Salud (EBSS) firmado por un técnico competente.

Una vez contratados los servicios de especialistas en la instalación del punto de recarga, e informar por escrito a la comunidad acerca del trabajo a realizar, por lo menos se debe esperar 30 días a la respuesta de la comunidad. Pese a que no se debe pedir permiso, la comunidad de vecinos puede decidir ejecutar una Infraestructura Común de Recarga de Vehículo Eléctrico (IRVE), y en tal caso, no se podría ejecutar la instalación privativa a la espera de la ejecución de la comunitaria, la cual, debería iniciarse en 2 meses y no demorarse más de 6 meses en su puesto a disposición. Esto hace que sea muy importante la anticipación en la solicitud de un Punto de Recarga de Vehículo Eléctrico (PRVE) en una comunidad de propietarios (CCPP).

Aspectos Técnicos Evaluación de la Infraestructura Eléctrica

Antes de proceder, hay que realizar una evaluación de la infraestructura eléctrica del edificio. Es recomendable contratar a un profesional especializado para que evalúe si el sistema eléctrico puede soportar la carga adicional y determine si se necesitan actualizaciones. Estos puntos formarán parte del proyecto de forma clara y concisa, facilitando cualquier ejecución posterior, la cual debe ejecutar un electricista con categoría especialista.

Selección del Punto de Recarga

Hay varios tipos de cargadores de VE disponibles. Los más comunes en Europa son los cargadores de tipo 2, que ofrecen una carga más rápida y son ideales para el uso doméstico. Hay que asegurarse de elegir un cargador que cumpla con las normativas de seguridad y calidad; normalmente, escogiendo una marca reconocida del mercado, ya que suelen cumplir con ellas, por lo que habrá que fijarse en otras prestaciones que ofrecen cada uno de ellos.

Por ejemplo, en IRVE es importante prever que algún día puede darse un sistema de gestión de la carga centralizado en el parking, por lo que el PRVE deberá incorporar comunicación mediante protocolos estándar (como el ModBUS) a fin de poder gestionarse con el resto de la instalación. Cuanto más inteligente pueda ser la instalación, mejor, sobre todo por los rápidos avances que está teniendo el sector.

Instalación del Punto de Recarga

Se debe contratar a un instalador autorizado para realizar la instalación. Este profesional se encargará de conectar el cargador al cuadro eléctrico, realizar las modificaciones necesarias y asegurarse de que todo funcione correctamente. Hay que asegurarse de obtener un certificado de instalación y que el trabajo cumpla con la normativa vigente.

En cuanto a documentación legal de la instalación, una vez ejecutada, el técnico autorizado deberá entregar una Memoria Técnica de Diseño (MTD), según el modelo estándar legal específico, formada por: la Declaración responsable firmada por el titular de la instalación. Memoria técnica de diseño de la instalación: Modelo ELEC-3. Memoria Técnica, Modelo ELEC-2. Esquema unifilar. Certificado de instalación emitido por la empresa instaladora habilitada en la categoría y modalidad que le corresponda en función del tipo de instalación (Certificado modelo ELEC-1). Instrucciones de uso y mantenimiento de la instalación (artículo 19 del REBT). Croquis el trazado de la instalación (artículo 19 del REBT). Justificante de inscripción en el RITSI Registro de Instalaciones Técnicas Seguridad Industrial de la instalación.

Hay que recordar que los titulares de instalaciones eléctricas de baja tensión deben cumplir los requisitos preceptivos, de acuerdo con el reglamento técnico de baja tensión y el resto de normativa aplicable en materia de seguridad industrial y deben comprometerse a mantener su cumplimiento durante la vida útil de la instalación.

Aspectos de Convivencia Comunicación y Transparencia

Mantener una comunicación abierta con los vecinos. Explicar los beneficios de tener un punto de recarga en la comunidad, como el aumento del valor de las propiedades y la contribución a un entorno más sostenible.

Gestión de Costes

El coste de la instalación y el consumo eléctrico es un aspecto crítico. Hay que considerar la instalación de un contador individual para el punto de recarga para que se pueda pagar solo por la electricidad que se consume. En algunos casos, las comunidades de vecinos pueden optar por instalar puntos de recarga comunitarios y repartir los costes de manera equitativa, en este caso se debe recordar que es muy importante que los puntos de recarga permitan la gestión centralizada y la comunicación, y la medición debe realizarse con medidores certificados con mediciones de valor legal, para poder refacturar como el estándar MID.

Normas de Uso

Establecer normas claras sobre el uso del punto de recarga si este es comunitario. Definir horarios, tiempos máximos de recarga y cualquier otra regla necesaria para asegurar una convivencia armoniosa.

Es recomendable elaborar un protocolo de uso de la IRVE y que se apruebe por la junta de propietarios.

Mantenimiento y Seguridad Revisión Periódica

Realizar revisiones periódicas del punto de recarga para garantizar su correcto funcionamiento y seguridad. Un mantenimiento adecuado prolongará la vida útil del equipo y evitará posibles accidentes.

Prevención de Incendios

El sistema eléctrico debe estar protegido contra sobrecargas y cortocircuitos, pero además, y con mayor medida en un parking, debe cumplir con todo lo que respecta a protección y extinción de incendios, por lo que se debe revisar estos puntos, tanto en la ejecución como en el mantenimiento periódico.

Conclusión La instalación de un punto de recarga de vehículo eléctrico en un parking comunitario puede parecer una tarea compleja, pero con la preparación adecuada, es un proceso manejable. Informarse sobre la normativa vigente, realizar una instalación técnica adecuada y mantener una buena comunicación con los vecinos son claves para no perecer en el intento. La movilidad eléctrica es el futuro, y estar preparado para ella es una inversión en comodidad, economía y sostenibilidad.

Hecho esto, solo queda conectar el vehículo al PRVE y disfrutar de la movilidad eléctrica.