El periodismo vive malos tiempos... ¿cuál es la razón? Es fácil la deducción : en vez de informar, se dedica a opinar. Puede ser entendible hasta cierto punto, ya que el periodista también tiene ideología. El otro día leí que algún que otro “profesional de la información” practica en su trabajo diario un activismo mercenario, y sí, está afirmación es cierta en según qué medios de comunicación afines a la izquierda política y al bando separatista. La izquierda inculca a sus medios afines la nueva cultura fake, es decir, el bulo y la mentira son su razón de ser. ¡Pobre periodismo! Me hace gracia, más bien me da mucha risa, cuando determinados periódicos que comulgan con la izquierda, portan en sus cabeceras términos como independiente y plural. ¡Ja! Permítanme que me siga riendo a carcajadas, es que no me puedo aguantar, pero es que estos diarios que han tomado como forma de vida y de trabajo la actual ideología libertaria y libertina de izquierdas (la fake), han bajado en extremo su calidad y su profesionalidad. ¡Y luego se quejaban muchos de la censura franquista! ¡Lo fake es más grave!