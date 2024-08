SPI Tecnologías, de tienda de hardware a consultoría líder en soluciones tecnológicas para PYMEs

Mirada a la evolución de SPI Tecnologías, desde sus inicios como tienda de hardware, hasta ser un proveedor integral de soluciones para PYMEs La trayectoria de SPI Tecnologías es un claro ejemplo de evolución y adaptación en el cambiante mundo de la tecnología. Y es que, la empresa comenzó como una tienda de informática y se ha transformado, a lo largo de sus 30 años de historia, en una consultoría informática especializada, posicionándose como un referente en la oferta de soluciones integrales para la pequeña y mediana empresa en toda la provincia de Huesca.

En sus inicios, SPI Tecnologías se centraba únicamente en la venta de hardware, satisfaciendo las necesidades básicas de informática y equipamiento tecnológico de sus clientes. Esta etapa marcó el comienzo de su viaje en el sector, sentando las bases de lo que sería una constante búsqueda de innovación y mejora en sus servicios.

Percepción del cambio en las demandas y necesidades del mercado

Con el paso del tiempo, las PYMEs empezaron a requerir, no solo equipos informáticos, sino también soluciones integrales que les permitieran optimizar sus procesos, aumentar su eficiencia y asegurar su competitividad en un entorno cada vez más digitalizado.

Ante esta realidad, SPI Tecnologías tomó la decisión estratégica de evolucionar de una tienda de hardware a una consultoría informática. Esta transformación implicó no solo una expansión en la gama de productos y servicios ofrecidos, sino también un cambio significativo en su enfoque y metodología de trabajo.

La empresa empezó a profundizar en áreas como el servicio de sistema control de presencia, instalaciones de redes y wifi, multimedia y proyección, impresión digital, servidores, equipos informáticos, videovigilancia, virtualización, diseño web y hosting, además de servidores dedicados y VPS. También fortaleció su posición como distribuidor de los prestigiosos softwares de AHORA, incluyendo soluciones en Analytics, CRM, Freeware, One y SAT, además de como experto en ciberseguridad, abordando las necesidades actuales de las empresas en este ámbito, pero también preparándolas para que se enfrenten a desafíos futuros.

Una evolución que no se limitó a la ampliación de su gama de servicios

Por todo ello, SPI Tecnologías adoptó un enfoque consultivo, trabajando codo con codo con sus clientes para comprender a fondo sus desafíos y objetivos comerciales.

Hoy en día, SPI Tecnologías es reconocida por su capacidad para ofrecer un servicio integral, que abarca desde el asesoramiento inicial hasta la implementación y el mantenimiento de las soluciones tecnológicas. Además, su compromiso con la innovación y la calidad en el servicio al cliente les ha permitido establecer relaciones duraderas con sus clientes, convirtiéndose en socio de confianza para muchas empresas.

Adaptación a los tiempos actuales

La historia de SPI Tecnologías es, en definitiva, la historia de una adaptación exitosa a las corrientes cambiantes del mercado tecnológico. Por eso, en su 30º aniversario, SPI Tecnologías no solo celebra tres décadas de éxito comercial, sino también su evolución continua hacia la excelencia y la innovación en el campo de las soluciones tecnológicas para PYMEs.