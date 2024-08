Producción de eventos con Deep Delay Management

Molan Los 90’s Live es un espectáculo innovador que llevará de vuelta a la época dorada de la música: un viaje nostálgico lleno de ritmo con los grandes éxitos de los años 90. No hay que perderse la oportunidad de ir a Molan los 90 XXL en Badajoz.

Con la participación de artistas como Chimo Bayo, Vengaboys, Technotronic, Snap, OBK, Paco Pil, Tina Cousins, Marian Dacal & Eva Marti, Sonia Madoc, Sensity World, Double Vision, el DJ residente Xavi in Session y DJ Neil, esta noche promete ser una explosión de recuerdos y emociones.

No importa en qué ciudad se encuentre cada una, la gira de Los 90’s Live llegará a numerosas ciudades de España para que todos puedan disfrutar de la mejor música de los años 90. ¡No hay que perderse MOLAN LOS 90 XXL BADAJOZ!

Detalles del evento Fecha: 21 de septiembre de 2024 21:00

Hora: 21:00 - 00:00

Precio desde: 18 €

www.molanlos90.com

Comprar las entradas en El Corte Inglés: www.elcorteingles.es/entradas/conciertos/entradas-molan-los-2000-reggaeton-edition-badajoz/