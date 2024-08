José Pariente, el vino blanco de referencia de la D.O. Rueda

Bodegas José Pariente es reconocida por su compromiso con la calidad y la sostenibilidad en la producción de vino. Fundada en 1998, se ha convertido en un referente dentro de la Denominación de Origen Rueda, destacándose principalmente por su variedad estrella, el verdejo. La bodega, ubicada en La Seca, cuida cada detalle de su viticultura. Ofrece una experiencia enoturística enriquecedora, que incluye visitas guiadas y catas, permitiendo a los visitantes disfrutar de sus excepcionales vinos.

Historia y fundación

Fundada en 1998 por Victoria Pariente, la bodega nace con el objetivo de poner en valor la variedad verdejo y su potencial de crianza y guarda. Desde sus inicios, ha apostado por la calidad en cada una de sus etapas de producción.

La figura de Victoria Pariente

Victoria Pariente ha sido clave en la creación y desarrollo de la bodega. Su pasión por la viticultura y su visión innovadora han guiado a José Pariente hacia el reconocimiento en el ámbito nacional e internacional.

Evolución y expansión Con el paso de los años, la bodega ha experimentado un notable crecimiento. Ha logrado posicionar sus productos en mercados internacionales, diversificando su gama de vinos y expandiendo su filosofía centrada en la calidad y sostenibilidad.

Ubicación y viñedos

Situada en La Seca, en el corazón de la D.O. Rueda, la bodega disfruta de un entorno excepcional para el cultivo de la uva verdejo. La ubicación es fundamental para la calidad de sus vinos.

Características del terreno El viñedo de José Pariente se caracteriza por ser pedregoso, con suelos ricos en calcio y magnesio. Estos factores, junto con la altitud y la exposición al sol, contribuyen a la producción de uvas de alta calidad.

Técnicas de cultivo sostenible La bodega aplica prácticas sostenibles en el viñedo, utilizando técnicas de cultivo biológicas. Este enfoque minimiza el uso de productos químicos y prioriza la salud del suelo y de las plantas.

Enoturismo y experiencias La bodega no solo se centra en la producción de vinos, sino que también ofrece diversas experiencias enoturísticas para los amantes del vino y la viticultura.

Visitas guiadas Los visitantes pueden disfrutar de recorridos guiados por las instalaciones, donde se les explican los procesos de elaboración y la historia de la bodega. Estas visitas permiten una inmersión en el mundo del vino.

Catas de vino Las catas de vino son una experiencia clave, donde los participantes pueden degustar los diferentes productos de la bodega. A través de estas catas, se pueden apreciar las singularidades de cada vino y su perfil aromático.

Proyectos especiales Bodegas José Pariente también desarrolla proyectos especiales que reflejan su compromiso con la innovación y la educación en el mundo del vino. Estos proyectos están destinados a fomentar la conexión entre los consumidores y el proceso vitivinícola.

José Pariente Verdejo El José Pariente Verdejo es un vino blanco que destaca por su frescura y calidad, siendo un reflejo de la autenticidad de la variedad verdejo en la Denominación de Origen Rueda.

¿Dónde comprar el vino José Pariente Verdejo?

Características del Verdejo

El José Pariente Verdejo se caracteriza por su vivacidad y perfil frutal. Este vino resulta ideal para resaltar los matices de la variedad y la singularidad del terruño mesetario.

Cata y perfil aromático En nariz, presenta intensas notas de fruta blanca, como pera y manzana, acompañadas de toques herbáceos y un ligero fondo cítrico. En boca, es fresco y equilibrado, con una acidez que realza su carácter vibrante.

Crianza y guarda Aunque se disfruta joven, el José Pariente Verdejo tiene potencial de guarda, lo que permite que los aromas y sabores evolucionen, ofreciendo experiencias diversas a lo largo del tiempo.

Verdejo Fermentado en Barrica Algunos de los verdejos de la bodega son fermentados en barricas, lo que añade complejidad al perfil del vino. Esta técnica aporta notas de vainilla y un toque cremoso, ampliando su paleta aromática.

Proceso de elaboración

La elaboración del José Pariente Verdejo comienza con un esmerado proceso de selección de las uvas, seguido de técnicas que garantizan la expresión pura de la variedad.

Vendimia La vendimia se realiza en su momento óptimo de maduración, generalmente de forma manual, lo que permite una selección cuidadosa de los mejores racimos. Las uvas se trasladan rápidamente a la bodega para preservar su frescura.

Vinificación En la vinificación se utiliza el frío para favorecer la extracción de aromas. La fermentación se lleva a cabo en depósitos de acero inoxidable, donde se controlan rigurosamente temperatura y humedad.

Depósitos de acero inoxidable El uso de depósitos de acero inoxidable se traduce en un vino más limpio, con una mayor frescura y pureza de sabores, permitiendo que el carácter del verdejo brille sin interferencias.

Otros vinos de José Pariente La gama de vinos de José Pariente va más allá del emblemático verdejo, abarcando diversas variedades que reflejan la riqueza vitivinícola de la región. Destacan tanto los vinos blancos como los tintos y rosados, cada uno con su propia personalidad y características únicas.

Vinos Blancos La bodega ofrece una selección de vinos blancos que complementan su propuesta con la variedad verdejo, aportando frescura y diversidad.

Sauvignon Blanc Este vino blanco destaca por su frescura y notas herbáceas. Presenta un perfil aromático que recuerda a frutas como la grosella y el pimiento verde, perfecto para disfrutar en climas cálidos.

Viognier El Viognier es un vino que resalta por su elegancia. Complejo y aromático, ofrece notas florales y de frutas de hueso, lo que le confiere un atractivo especial para los amantes de experiencias sensoriales más intensas.

Godello Este vino muestra una notable mineralidad y un perfil aromático intenso. Su equilibrio entre frescura y estructura lo convierte en una excelente opción para potenciarlos en maridaje con platos de pescado y marisco.

Vinos Tintos La exploración de vinos tintos por parte de José Pariente se centra en variedades autóctonas, ofreciendo productos que resaltan la herencia vitivinícola de la región.

Prieto Pariente Este proyecto representa una nueva generación de vinos tintos. Con un enfoque en la calidad y la singularidad, los vinos de Prieto Pariente son elaborados a partir de viñedos viejos, rescatando variedades menos comunes en la zona.

Variedades: Tempranillo y Garnacha El tempranillo y la garnacha son las variedades principales utilizadas en la producción de los vinos tintos de la bodega. Ambas aportan características distintivas, ofreciendo vinos con cuerpo y una complejidad que hace resonar el terroir de la región.

Técnicas de Vinificación La elaboración de vinos tintos se realiza con técnicas que respetan el carácter de la fruta. Las uvas son seleccionadas a mano para asegurar la calidad, y la vinificación se lleva a cabo en pequeñas parcelas, permitiendo obtener coupages únicos que reflejan la esencia del terreno.

Vinos Rosados Los vinos rosados de José Pariente son frescos y vibrantes, presentando una alternativa ligera para aquellos que buscan un producto menos intenso pero igualmente disfrutable.

Notas de Cata Este tipo de vino destaca por su color atractivo y su perfil frutal, con notas que pueden incluir fresas y frambuesas. En boca, se presenta con una acidez vivaz que lo hace refrescante.

Maridajes Recomendados Los vinos rosados son versátiles y se pueden maridar con una amplia variedad de platos. Resultan ideales para acompañar tapas, ensaladas y pescados, así como perfectos para disfrutar en momentos de relax.

Proyectos de innovación y nuevas denominaciones Los proyectos de innovación de la bodega se centran en la diversidad vitivinícola y la recuperación de varietales autóctonos. Bajo esta filosofía, han surgido dos iniciativas destacadas que representan un compromiso con la evolución y adaptación a nuevas regiones.

Prieto Pariente

Prieto Pariente es un proyecto que ha permitido a la bodega adentrarse en la elaboración de vinos tintos. Este emprendimiento, dirigido por los hijos de Victoria Pariente, busca rescatar y revitalizar viñedos viejos en la provincia de Valladolid.

Filosofía y objetivos La filosofía de Prieto Pariente se basa en la calidad y autenticidad de sus productos. La familia se enfoca en honrar el terroir de cada parcela, utilizando métodos de vinificación que resaltan las características únicas de las uvas. Se prioriza la sostenibilidad y la biodiversidad en cada etapa del proceso, fomentando un enfoque respetuoso con el entorno.

Viñedos viejos en Valladolid La búsqueda de viñedos viejos, con pocas producciones, permite obtener uvas de alta calidad que aportan singularidad a los vinos. Estos viñedos no solo tienen un valor productivo, sino también cultural y patrimonial, siendo testigos de la historia vitivinícola de la región.

Compromiso con la sostenibilidad El compromiso con la sostenibilidad es una prioridad fundamental en la filosofía de Bodegas José Pariente. La bodega implementa prácticas que favorecen el entorno natural, centradas en la agricultura ecológica y el uso consciente de los recursos.

Prácticas de cultivo

Las prácticas de cultivo en Bodegas José Pariente se enfocan en la preservación del ecosistema y en la salud de los viñedos.

Minimización de productos químicos La bodega procura reducir al máximo el uso de productos químicos en sus viñedos. Esta estrategia no solo protege la calidad de las uvas, sino que también fomenta un ambiente más saludable y equilibrado.

Salud del suelo y las plantas Se pone un especial énfasis en el cuidado del suelo, utilizando técnicas que mejoran su estructura y fertilidad. Esto se logra a través de la rotación de cultivos y la aplicación de abonos orgánicos, que enriquecen la tierra y promueven una flora microbiana rica y diversa.

Gestión de recursos naturales La gestión eficiente de los recursos naturales es clave en la operación de la bodega. Se implementan varias medidas para garantizar un uso responsable de los mismos.

Uso del agua El agua es un recurso esencial en la viticultura, y su gestión es cuidadosa. Se adoptan técnicas de riego eficientes, así como sistemas de recolección de aguas pluviales, que minimizan el consumo de este recurso y aseguran su disponibilidad durante los períodos críticos.

Eficiencia energética En términos de eficiencia energética, la bodega ha implementado tecnologías que permiten reducir el consumo energético en el proceso de vinificación. Se utilizan fuentes de energía renovable, que ayudan a disminuir la huella de carbono y a contribuir a un mundo más sostenible.