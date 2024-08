Los productos de IBSA Derma ayudan a reparar la piel después de los excesos del verano

La división dermoestética de IBSA ha reunido algunos tips para ayudar a recuperar la salud de la piel tras las largas horas de exposición al sol en la época estival Durante el verano, la piel es una de las zonas del cuerpo que más se ve afectada por el cambio de rutina: el cloro, la sal, la humedad, los cambios de temperaturas y, especialmente, el sol son factores que la pueden afectar directamente.

Las largas horas de exposición al sol en estos meses pasan factura, y es que este es un agente externo potencialmente nocivo para la salud. No es de extrañar, pues, encontrarse con que la piel ha perdido parte de su brillo y vivacidad tras este periodo e incluso pueden aparecer manchas, pero su restauración es posible.

IBSA Derma, división dermoestética de IBSA, ha querido reunir algunos tips para ayudar a recuperar la salud de la piel y lucir mejor que nunca de vuelta a la rutina.

El primer paso siempre será el más básico: volver a un estilo de vida saludable, alejado de los excesos a los que, muchas veces, se abandona en verano.

Seguir una nutrición equilibrada: la dieta es clave en la apariencia de la piel; se ha demostrado, por ejemplo, que una alimentación rica en antioxidantes es vital para combatir la deshidratación y envejecimiento de esta, así como el daño causado por el sol

Volver al deporte: entre los viajes, las fechas señaladas y el aumento del calor no es difícil descuidar la práctica de deporte durante los meses de julio y agosto. El deporte, sin embargo, ayuda a preservar y regenerar el colágeno y la elastina, tan necesarios para que la piel luzca tersa y elástica

Dormir: recuperar las horas de sueño. Volver a la rutina de dormir entre seis y ocho horas cada día y la piel lo agradecerá

Reducir el consumo de alcohol y tabaco: estos hábitos tienen una relación directa con el envejecimiento prematura de la piel

Adecuar la rutina cosmética a las nuevas necesidades Además de estas pautas generales, basadas en el simple ejercicio de retomar las costumbres saludables del día a día, existen productos y tratamientos dermoestéticos en los que también apoyarse para conseguir ese plus de vitalidad deseado para la piel.

TRATAMIENTO CON COMPLEJOS HÍBRIDOS COOPERATIVOS PARA ROSTRO Y CUERPO

Los cambios de estación alteran el estado de la piel, provocando falta de hidratación o envejecimiento por la sobreexposición solar, entre otros factores.

Consciente de esta realidad, IBSA Derma desarrolló una línea de tratamientos basados en los Complejos Híbridos Cooperativos de ácido hialurónico de la familia NAHYCO®. Estos complejos ejercen una acción bio-remodeladora ayudando a corregir la laxitud cutánea.

Sus objetivos son restaurar, regenerar y devolver la firmeza perdida a la piel. Perfecto para las zonas más delicadas, que normalmente no están demasiado expuestas al sol y que se pueden ver afectadas por el periodo estival, como lo son el escote, los brazos, el abdomen, las rodillas y las manos.

PROFHILO® HAENKENIUM®

Los factores externos típicos del verano pueden tener un efecto directo en el envejecimiento prematuro de la piel, por lo que una crema antienvejecimiento indicada para mantener la vitalidad de las células será la mejor aliada a partir de ahora.

Profhilo® Haenkenium® está pensada, gracias a su combinación de ácido hialurónico, de bajo y alto peso molecular y el extracto de Salvia Haenkei, para remodelar cara, cuello y escote, restaurando la barrera protectora de las pieles sensibles y reduciendo los signos visibles del envejecimiento.

PROFHILO® FIGURA

Crema tratante remodeladora y tonificante, que se absorbe rápidamente dejando una textura sedosa. Tonifica la piel que ha perdido elasticidad e hidratación, mejorando los signos visibles del envejecimiento cutáneo. Es el complemento ideal para el tratamiento corporal basado en los Complejos Híbridos Cooperativos

VISCODERM® FOTOPROTECCIÓN

Fotoprotector solar SPF 50+ con protección frente a los rayos UVA-UVB. Recomendada para el uso diario antes de la exposición solar.

Además, es un producto de fácil aplicación, perfecto para introducir en la rutina de skin care diaria.

VISCODERM® HYDROGEL PATCH

La mascarilla de hidrogel refresca e hidrata las zonas de la cara, el cuello y el escote gracias a su fórmula de liberación gradual. "Un alivio para la piel que sin duda agradecerás después de las horas bajo el sol".