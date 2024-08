MiChollo, un sitio único donde encontrar las gangas disponibles en España

En la actualidad, numerosos comerciantes ofrecen diversos cupones de oferta, ya que esta es una manera práctica de atraer clientes, aumentar las ventas y generar tráfico hacia sus tiendas online. No obstante, a menudo, estos comercios no suelen divulgar el código promocional directamente en su web, sino que optan por otras alternativas como programas de afiliados, el envío de los códigos mediante boletines por email o publicaciones en blogs de minoristas.

En este contexto, existen ofertas muy atractivas que muchas veces no alcanzan a usuarios que quisieran aprovecharlas. Por tal motivo, MiChollo es el aliado perfecto de quienes buscan gangas en diversas categorías como tecnología, ropa, calzado, electrodomésticos, etc.

Esta app de chollos se ha consolidado como una comunidad donde los consumidores se pueden mantener al día sobre las distintas ofertas disponibles en el mercado.

9 años perfeccionando el arte de cazar chollos MiChollo explica que su existencia proviene del año 2015, cuando un grupo de operadores ideó el proyecto de crear el Canal de Chollos. Desde entonces, la propuesta se fue perfeccionando hasta alcanzar la consolidación de una plataforma web y una app de chollos que, más allá de mostrar promociones, se ha convertido en una comunidad de referencia al agrupar en un solo sitio las ofertas y cupones de descuento que ofrecen un sinfín de tiendas.

Esto resulta posible porque la plataforma cuenta con un gran equipo que se dedica a rastrear de manera permanente los chollos disponibles en la web, mediante un método de trabajo disciplinado y comprometido. Esto permite mantener al portal con una actualización diaria y notificar a los usuarios de inmediato sobre las promociones que salen al mercado.

Además, cabe destacar que la búsqueda de chollos no solo está a cargo del staff de la compañía, sino que MiChollo dispone de un programa que posibilita que los usuarios ganen dinero al aportar chollos para publicar en la aplicación. De esta manera, el catálogo se mantiene lleno de ofertas procedentes de distintos sectores.

Asimismo, numerosos comerciantes colaboran con MiChollo y facilitan de forma directa los cupones de descuento.

Validación de chollos En otro orden, es importante mencionar que todos los cupones de descuentos y ofertas publicadas en MiChollo han sido validados previamente. Esto quiere decir que el equipo operativo de la plataforma se asegura que las promociones sean fiables, por lo que verifica el perfil y reputación del vendedor, contrasta opiniones y compara los precios que ofrecen otras tiendas.

En lo que respecta al proceso de compra, la app de chollos posee un botón denominado “Ir al Chollo”. Al pulsarlo, el usuario accede directamente al sitio web donde se vende el artículo deseado.

En este punto, la plataforma aclara que si al acceder al chollo en la página del comerciante, la oferta tiene un precio distinto, se puede deber a que el cupón ya expiró, a que no se ha introducido el código de descuento o que la promoción estaba supeditada a condiciones de limitación.